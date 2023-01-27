https://sputniknews.com.tr/20230127/79-yil-once-27-ocak-1944te-leningradin-ablukasi-tamamen-kaldirildi-1066274282.html

79 yıl önce, 27 Ocak 1944’te Leningrad’ın ablukası tamamen kaldırıldı

79 yıl önce, 27 Ocak 1944’te Leningrad’ın ablukası tamamen kaldırıldı

Kentte, 400 bini çocuk olmak üzere iki buçuk milyondan fazla nüfus olduğu ortaya çıktı. 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T18:53+0300

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multimedya

video

leningrad kuşatması

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Bu kişilerden biri Zoya Romanenko idi. Savaş başladığında 16 yaşındaydı. Sonradan bir askeri sahra hastanesinde gönüllü olarak çalışmaya başladı. Meslektaşlarıyla birlikte Berlin'e kadar ulaştı. Kuşatmadan sağ kurtulan kadın, o zamanki dehşet olaylarını ve şehirde nasıl hayatta kalabildiğini anlattı.

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2023

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79 yıl önce, 27 Ocak 1944’te Leningrad’ın ablukası tamamen kaldırıldı 79 yıl önce, 27 Ocak 1944’te Leningrad’ın ablukası tamamen kaldırıldı 2023-01-27T18:53+0300 true PT3M36S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, leningrad kuşatması, видео