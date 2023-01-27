https://sputniknews.com.tr/20230127/79-yil-once-27-ocak-1944te-leningradin-ablukasi-tamamen-kaldirildi-1066274282.html
79 yıl önce, 27 Ocak 1944’te Leningrad’ın ablukası tamamen kaldırıldı
79 yıl önce, 27 Ocak 1944’te Leningrad’ın ablukası tamamen kaldırıldı
Kentte, 400 bini çocuk olmak üzere iki buçuk milyondan fazla nüfus olduğu ortaya çıktı. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T18:53+0300
2023-01-27T18:53+0300
2023-01-27T18:53+0300
multimedya
video
leningrad kuşatması
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Bu kişilerden biri Zoya Romanenko idi. Savaş başladığında 16 yaşındaydı. Sonradan bir askeri sahra hastanesinde gönüllü olarak çalışmaya başladı. Meslektaşlarıyla birlikte Berlin'e kadar ulaştı. Kuşatmadan sağ kurtulan kadın, o zamanki dehşet olaylarını ve şehirde nasıl hayatta kalabildiğini anlattı.
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1b/1066273639_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5160e85152993053f41412cd17b390b2.jpg
79 yıl önce, 27 Ocak 1944’te Leningrad’ın ablukası tamamen kaldırıldı
79 yıl önce, 27 Ocak 1944’te Leningrad’ın ablukası tamamen kaldırıldı
2023-01-27T18:53+0300
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PT3M36S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, leningrad kuşatması, видео
video, leningrad kuşatması, видео
79 yıl önce, 27 Ocak 1944’te Leningrad’ın ablukası tamamen kaldırıldı
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Kentte, 400 bini çocuk olmak üzere iki buçuk milyondan fazla nüfus olduğu ortaya çıktı.
Bu kişilerden biri Zoya Romanenko idi. Savaş başladığında 16 yaşındaydı. Sonradan bir askeri sahra hastanesinde gönüllü olarak çalışmaya başladı. Meslektaşlarıyla birlikte Berlin'e kadar ulaştı.
Kuşatmadan sağ kurtulan kadın, o zamanki dehşet olaylarını ve şehirde nasıl hayatta kalabildiğini anlattı.