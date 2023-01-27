https://sputniknews.com.tr/20230127/13-yil-aradan-sonra-ilk-yurt-disindan-ogrenci-kabul-sinavi-yapilacak-1066255467.html
13 yıl aradan sonra ilk: Yurt dışından öğrenci kabul sınavı yapılacak
13 yıl aradan sonra ilk: Yurt dışından öğrenci kabul sınavı yapılacak
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla 13 yıl aradan... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T12:13+0300
2023-01-27T12:13+0300
2023-01-27T12:13+0300
yaşam
türkiye
ösym
sınav
yurt dışı
öğrenci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/1d/1045086750_0:0:956:539_1920x0_80_0_0_87ce86cf1ee79d09c6862f06083c8236.jpg
ÖSYM, 13 yıl aradan sonra "Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı" düzenleyecek.ÖSYM Başkanı Ersoy, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri 2023 TR-YÖS'ün, yurt içinde 17 ilde, yurt dışında Lefkoşa dahil 9 ülkede, toplam 27 sınav merkezinde uygulanacağını söyledi.Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi'nden 40, Temel Matematik Testi'nden 40 olmak üzere toplam 80 soru sorulacağını aktaran Ersoy, sınavın, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak gerçekleştirileceğini belirtti.Geçerlilik süresi 2 yılÖSYM Başkanı Ersoy, "TR-YÖS'ün geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren iki yıl olacak. Sınav sonuçlarının yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilecek." dedi.Uluslararası standartlarda sınav yapan ÖSYM'nin başarılarını daha yukarıya taşıma gayreti içinde olduklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230103/osym-kpss-20222-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1065336550.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/1d/1045086750_183:0:956:580_1920x0_80_0_0_f939fc91c219bf1fe6746e910021a95d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, ösym, sınav, yurt dışı, öğrenci
türkiye, ösym, sınav, yurt dışı, öğrenci
13 yıl aradan sonra ilk: Yurt dışından öğrenci kabul sınavı yapılacak
Abone ol
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla 13 yıl aradan sonra 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS) 29 Ocak Pazar günü yapılacağını bildirdi.
ÖSYM, 13 yıl aradan sonra "Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı" düzenleyecek.
ÖSYM Başkanı Ersoy, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri 2023 TR-YÖS'ün, yurt içinde 17 ilde, yurt dışında Lefkoşa dahil 9 ülkede, toplam 27 sınav merkezinde uygulanacağını söyledi.
Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi'nden 40, Temel Matematik Testi'nden 40 olmak üzere toplam 80 soru sorulacağını aktaran Ersoy, sınavın, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak gerçekleştirileceğini belirtti.
Geçerlilik süresi 2 yıl
ÖSYM Başkanı Ersoy, "TR-YÖS'ün geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren iki yıl olacak. Sınav sonuçlarının yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilecek." dedi.
Uluslararası standartlarda sınav yapan ÖSYM'nin başarılarını daha yukarıya taşıma gayreti içinde olduklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:
"Her yıl ortalama 11 milyon adaya sınav yapmaktayız. ÖSYM olarak yeni taleplere cevap vermeyi ve bu doğrultuda sınav çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla 13 yıl aradan sonra YÖS'ü uygulayacağız."