https://sputniknews.com.tr/20230127/13-yil-aradan-sonra-ilk-yurt-disindan-ogrenci-kabul-sinavi-yapilacak-1066255467.html

13 yıl aradan sonra ilk: Yurt dışından öğrenci kabul sınavı yapılacak

13 yıl aradan sonra ilk: Yurt dışından öğrenci kabul sınavı yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla 13 yıl aradan... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

türkiye

ösym

sınav

yurt dışı

öğrenci

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ÖSYM, 13 yıl aradan sonra "Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı" düzenleyecek.ÖSYM Başkanı Ersoy, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri 2023 TR-YÖS'ün, yurt içinde 17 ilde, yurt dışında Lefkoşa dahil 9 ülkede, toplam 27 sınav merkezinde uygulanacağını söyledi.Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi'nden 40, Temel Matematik Testi'nden 40 olmak üzere toplam 80 soru sorulacağını aktaran Ersoy, sınavın, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak gerçekleştirileceğini belirtti.Geçerlilik süresi 2 yılÖSYM Başkanı Ersoy, "TR-YÖS'ün geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren iki yıl olacak. Sınav sonuçlarının yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilecek." dedi.Uluslararası standartlarda sınav yapan ÖSYM'nin başarılarını daha yukarıya taşıma gayreti içinde olduklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230103/osym-kpss-20222-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1065336550.html

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türkiye, ösym, sınav, yurt dışı, öğrenci