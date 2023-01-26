https://sputniknews.com.tr/20230126/umit-ozdag-aksener-siyasal-kampanyasini-yoneten-kisiye-erdogani-cumhurbaskani-seciyoruz-demis-1066214225.html

Ümit Özdağ: Akşener, siyasal kampanyasını yöneten kişiye 'Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçiyoruz' demiş

Ümit Özdağ: Akşener, siyasal kampanyasını yöneten kişiye 'Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçiyoruz' demiş

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le ilgili iddiasında, "Meral Akşener’in siyasal kampanyasını yöneten... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T14:43+0300

2023-01-26T14:43+0300

2023-01-26T14:43+0300

politika

ümit özdağ

meral akşener

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İsim vermediği söz konusu iddianın sahibinin kendisine “Bunu açıklarsanız inkar ederim” dediğini söyleyen Özdağ, bu kişinin kendisine ayrıca, “Ben bu açıklamayı İstanbul’da seçimlerden üç gün sonra yaptım ve Meral Akşener telefonla beni tehdit etti” dediğini ifade etti.Özdağ, “Meral Akşener de ben de bu kişinin kim olduğunu biliyoruz. Meral Akşener’in hiçbir tehdidinden korkma. Çık ve açıkla kardeşim. Türk halkına borçlusun” diye konuştu.Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında Kenan Taş’ın sorularını yanıtladı. Programdan satır başları şöyle:“Sinan Ateş’in babası kendisi anlattı bana, 'Oğlum Ülkü Ocakları genel başkanı olduğu zaman o kadar büyük bir saygı duydum ki elini öpmek istedim ve buna izin vermedi.' 'Ne yapıyorsun baba?' demiş. Bu ailenin ne kadar geleneğe bağlı olduğunun en çarpıcı ifadesi. Hiç böyle bir şey duymamıştım.”'Türkiye’deki sığınmacı sayısı artıyor'“Türkiye’deki sığınmacı sayısı artıyor. Her gün yüzlerce veya bin, bin beş yüz kişi değişik yerlerden giriyor. Bunu engelleyemiyorlar. Engellemek istemiyorlar. Biz olursak engelleriz. Sınırlarından mayını söken bir Türkiye böyle bir göçü engelleyemez.”'Kimse gönüllü gitmez'“Kimse gönüllü gitmez. Gerekirse zorla, stratejik bir planla bu kavimler göçünü durduracak ve geri yollayacak, tarihte ilk geriye göç hareketini organize edecek partinin adı: Zafer Partisi’dir. Projenin adı da: Anadolu Kalesi’dir.”"Nagehan Alçı, AKP’nin psikolojik harp mekanizmasının bir provokatörüdür"Akşener iddiası“Geçen seçimde neden seçim ikinci tura kalmadı? Meral Akşener son bir ayda çalışmalarını durdurdu. Kampanya başladığı zaman oyları yüzde 16’ydı. Yüzde 7’ye kadar düşmesine müsaade etti. Meral Akşener’in aldığı oy kadar oy alsaydı seçim ikinci tura kalırdı. Bilerek yapıldığını biliyorum. Meral Akşener’in siyasal kampanyasını yöneten yönetici seçimlerden bir ay önce Meral Akşener’in kendisini Ankara’ya çağırıp, genel merkezde dinlenmeyen odaya götürüp, “Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçiyoruz. Bana gerekçesini sorma” dediğini ben partiden ayrıldıktan sonra bana anlattı. Bunu açıklarsanız inkar ederim dedi. Bir de şunu ekledi, “Ben bu açıklamayı İstanbul’da seçimlerden üç gün sonra yaptım ve Meral Akşener telefonla beni tehdit etti” dedi. Meral Akşener de ben de bu kişinin kim olduğunu biliyoruz. Meral Akşener’in hiçbir tehdidinden korkma. Çık ve açıkla kardeşim. Türk halkına borçlusun.”'Ekrem İmamoğlu ikinci Erdoğan'dır'“Ekrem İmamoğlu, ikinci Erdoğan’dır. CHP’deki Erdoğan’dır. İmamoğlu, büyükelçilerin cumhurbaşkanı adayı, Türk milletinin değil. İmamoğlu’nun siyasette kutsalı yok. Cengiz İnşaat’la da kucaklaşıyor, HDP ile de kucaklaşıyor. “Atatürk’le de bir kahve içmeyi çok isterdim” diye reklam ajansı tarafından yazıldığı çok belli olan bir cümle ile insanların karşısına çıkıyor. Türkiye’nin 20 yıllık Erdoğan macerasından sonra bir de İmamoğlu macerasına ihtiyacı yok.

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ümit özdağ, meral akşener