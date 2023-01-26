https://sputniknews.com.tr/20230126/ukraynanin-kiev-ve-dnepropetrovsk-bolgelerinde-patlama-sesleri-duyuldu--1066201328.html

Ukrayna’nın Kiev ve Dnepropetrovsk bölgelerinde patlama sesleri duyuldu

Ukrayna’nın Kiev ve Dnepropetrovsk bölgelerinde patlama sesleri duyuldu

Ukrayna basını, ülkenin Kiev ve Dnepropetrovsk bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu, ülkenin tamamında hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T11:42+0300

2023-01-26T11:42+0300

2023-01-26T11:42+0300

ukrayna krizi

ukrayna

siren

rusya

leopard

patlama

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UNIAN haber ajansı, Ukrayna’nın Dnepropetrovsk ve Kiev bölgelerinde patlama sesleri duyulduğu kaydetti. Ajansın haberinde, söz konusu patlamaların ‘muhtemelen hava savunma sistemleri tarafından füzelerin vurulduğuna işaret ediyor olabileceğini’ yazdı. Kiev bölgesi idaresi yetkilileri de bölgede hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini doğruladı. Ülkenin Odessa, Kirovoy Rog ve bazı başka kentlerinde elektrikli araçların tamamının çalışmasının durdurulduğu belirtildi. Ukrayna hükümet yetkilileri de gece düzenlendiğini söyledikleri insansız hava aracı saldırılarının ardından ülkeye yeni bir yoğun füze saldırısının düzenlediğini söylüyor. Ayrıca, Ukrayna’nın tamamında hava savunma sistemlerinin alarma geçirildiği ve bazı bölgelerde füze saldırısı ihtimaline karşı elektrik tedarikinin durdurulduğu kaydediliyor. Rusya, söz konusu yeni saldırıları henüz doğrulamadı. Bununla beraber, Ukrayna’da hava savunma sistemlerinin devreye girmeleri, Almanya’nın kendi yapımı Leopard 2 tanklarının Ukrayna’ya gönderilmesini onaylamasını izliyor.

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