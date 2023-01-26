https://sputniknews.com.tr/20230126/ukraynanin-kiev-ve-dnepropetrovsk-bolgelerinde-patlama-sesleri-duyuldu--1066201328.html
Ukrayna’nın Kiev ve Dnepropetrovsk bölgelerinde patlama sesleri duyuldu
Ukrayna’nın Kiev ve Dnepropetrovsk bölgelerinde patlama sesleri duyuldu
Ukrayna basını, ülkenin Kiev ve Dnepropetrovsk bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu, ülkenin tamamında hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T11:42+0300
2023-01-26T11:42+0300
2023-01-26T11:42+0300
ukrayna krizi
ukrayna
siren
rusya
leopard
patlama
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UNIAN haber ajansı, Ukrayna’nın Dnepropetrovsk ve Kiev bölgelerinde patlama sesleri duyulduğu kaydetti. Ajansın haberinde, söz konusu patlamaların ‘muhtemelen hava savunma sistemleri tarafından füzelerin vurulduğuna işaret ediyor olabileceğini’ yazdı. Kiev bölgesi idaresi yetkilileri de bölgede hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini doğruladı. Ülkenin Odessa, Kirovoy Rog ve bazı başka kentlerinde elektrikli araçların tamamının çalışmasının durdurulduğu belirtildi. Ukrayna hükümet yetkilileri de gece düzenlendiğini söyledikleri insansız hava aracı saldırılarının ardından ülkeye yeni bir yoğun füze saldırısının düzenlediğini söylüyor. Ayrıca, Ukrayna’nın tamamında hava savunma sistemlerinin alarma geçirildiği ve bazı bölgelerde füze saldırısı ihtimaline karşı elektrik tedarikinin durdurulduğu kaydediliyor. Rusya, söz konusu yeni saldırıları henüz doğrulamadı. Bununla beraber, Ukrayna’da hava savunma sistemlerinin devreye girmeleri, Almanya’nın kendi yapımı Leopard 2 tanklarının Ukrayna’ya gönderilmesini onaylamasını izliyor.
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ukrayna, siren, rusya, leopard, patlama
ukrayna, siren, rusya, leopard, patlama
Ukrayna’nın Kiev ve Dnepropetrovsk bölgelerinde patlama sesleri duyuldu
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Ukrayna basını, ülkenin Kiev ve Dnepropetrovsk bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu, ülkenin tamamında hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini yazdı.
UNIAN haber ajansı, Ukrayna’nın Dnepropetrovsk ve Kiev bölgelerinde patlama sesleri duyulduğu kaydetti. Ajansın haberinde, söz konusu patlamaların ‘muhtemelen hava savunma sistemleri tarafından füzelerin vurulduğuna işaret ediyor olabileceğini’ yazdı.
Kiev bölgesi idaresi yetkilileri de bölgede hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini doğruladı. Ülkenin Odessa, Kirovoy Rog ve bazı başka kentlerinde elektrikli araçların tamamının çalışmasının durdurulduğu belirtildi.
Ukrayna hükümet yetkilileri de gece düzenlendiğini söyledikleri insansız hava aracı saldırılarının ardından ülkeye yeni bir yoğun füze saldırısının düzenlediğini söylüyor.
Ayrıca, Ukrayna’nın tamamında hava savunma sistemlerinin alarma geçirildiği ve bazı bölgelerde füze saldırısı ihtimaline karşı elektrik tedarikinin durdurulduğu kaydediliyor.
Rusya, söz konusu yeni saldırıları henüz doğrulamadı. Bununla beraber, Ukrayna’da hava savunma sistemlerinin devreye girmeleri, Almanya’nın kendi yapımı Leopard 2 tanklarının Ukrayna’ya gönderilmesini onaylamasını izliyor.