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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230126/ukraynanin-kiev-ve-dnepropetrovsk-bolgelerinde-patlama-sesleri-duyuldu--1066201328.html
Ukrayna’nın Kiev ve Dnepropetrovsk bölgelerinde patlama sesleri duyuldu
Ukrayna’nın Kiev ve Dnepropetrovsk bölgelerinde patlama sesleri duyuldu
Ukrayna basını, ülkenin Kiev ve Dnepropetrovsk bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu, ülkenin tamamında hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T11:42+0300
2023-01-26T11:42+0300
ukrayna krizi
ukrayna
siren
rusya
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patlama
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UNIAN haber ajansı, Ukrayna’nın Dnepropetrovsk ve Kiev bölgelerinde patlama sesleri duyulduğu kaydetti. Ajansın haberinde, söz konusu patlamaların ‘muhtemelen hava savunma sistemleri tarafından füzelerin vurulduğuna işaret ediyor olabileceğini’ yazdı. Kiev bölgesi idaresi yetkilileri de bölgede hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini doğruladı. Ülkenin Odessa, Kirovoy Rog ve bazı başka kentlerinde elektrikli araçların tamamının çalışmasının durdurulduğu belirtildi. Ukrayna hükümet yetkilileri de gece düzenlendiğini söyledikleri insansız hava aracı saldırılarının ardından ülkeye yeni bir yoğun füze saldırısının düzenlediğini söylüyor. Ayrıca, Ukrayna’nın tamamında hava savunma sistemlerinin alarma geçirildiği ve bazı bölgelerde füze saldırısı ihtimaline karşı elektrik tedarikinin durdurulduğu kaydediliyor. Rusya, söz konusu yeni saldırıları henüz doğrulamadı. Bununla beraber, Ukrayna’da hava savunma sistemlerinin devreye girmeleri, Almanya’nın kendi yapımı Leopard 2 tanklarının Ukrayna’ya gönderilmesini onaylamasını izliyor.
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ukrayna, siren, rusya, leopard, patlama

Ukrayna’nın Kiev ve Dnepropetrovsk bölgelerinde patlama sesleri duyuldu

11:42 26.01.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYKiev
Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Ukrayna basını, ülkenin Kiev ve Dnepropetrovsk bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu, ülkenin tamamında hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini yazdı.
UNIAN haber ajansı, Ukrayna’nın Dnepropetrovsk ve Kiev bölgelerinde patlama sesleri duyulduğu kaydetti. Ajansın haberinde, söz konusu patlamaların ‘muhtemelen hava savunma sistemleri tarafından füzelerin vurulduğuna işaret ediyor olabileceğini’ yazdı.
Kiev bölgesi idaresi yetkilileri de bölgede hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini doğruladı. Ülkenin Odessa, Kirovoy Rog ve bazı başka kentlerinde elektrikli araçların tamamının çalışmasının durdurulduğu belirtildi.
Ukrayna hükümet yetkilileri de gece düzenlendiğini söyledikleri insansız hava aracı saldırılarının ardından ülkeye yeni bir yoğun füze saldırısının düzenlediğini söylüyor.
Ayrıca, Ukrayna’nın tamamında hava savunma sistemlerinin alarma geçirildiği ve bazı bölgelerde füze saldırısı ihtimaline karşı elektrik tedarikinin durdurulduğu kaydediliyor.
Rusya, söz konusu yeni saldırıları henüz doğrulamadı. Bununla beraber, Ukrayna’da hava savunma sistemlerinin devreye girmeleri, Almanya’nın kendi yapımı Leopard 2 tanklarının Ukrayna’ya gönderilmesini onaylamasını izliyor.
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