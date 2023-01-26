Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230126/tikinan-su-borusundan-6-metrelik-kok-cikti-1066199044.html
Tıkanan su borusundan 6 metrelik kök çıktı
Tıkanan su borusundan 6 metrelik kök çıktı
Amasya’nın Doğantepe köyünde tıkanan su borusunu tamir ettirmeye çalışan köylüler borunun içini kaplayan 6 metre uzunluğunda ağaç köküyle karşılaştı. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T10:24+0300
2023-01-26T10:57+0300
yaşam
türkiye
amasya
köy
su
ağaç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066198897_0:291:480:561_1920x0_80_0_0_ec8d348a7a47ee62d093ef81f7d7aa3c.jpg
250 haneli köye içme suyu sağlayan 550 metrelik hattının bir bölümünde yaşanan tıkanıklığı araştırıp tamir etmek için önce iş makinesiyle kazı yapıldı. Sonra beton boruyu kazmayla kıran köylüler içini kaplayan ağaç köküyle karşılaştı. Ucundan tutup çekildikçe uzayan söğüt ağacı kökünün boyunun ise yaklaşık 6 metreyi bulduğu görüldü. Köylüler "Boa yılanı geliyor” sözüyle şaşkınlıklarını anlattı.Köy sakinlerinden suların akmadığı yönünde şikayet almaları üzerine inceleme yaptıklarını belirten muhtar Durmuş Yamur, “Eştiğimizde yaklaşık 6 metre uzunluğunda ağaç kökü çıktı. Çektikçe uzadı. Herkes yorum yaptı. Yılana, pitona benzettiler” dedi."Doğantepe köyümüzün su sorununu şimdilik çözdük" yazıp görüntüleri sosyal medyada paylaştığını anlatan Yamur, yılana benzetilen ağaç köküne yorum yağdığını söyledi.İçme suyu sorununun köklü çözümü için müracaat ettiklerini anlatan Yamur, "4 yıl öncede benzer şekilde su hattından ağaç kökü çıkarmıştık. Ağaçlık bölge olduğu için yine aynısının olacağını tahmin ediyoruz. Bir an önce bu sıkıntımızın giderilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230123/su-borusu-patladi-fiskiran-tazyikli-su-apartman-boyutuna-ulasti-1066070181.html
amasya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066198897_0:246:480:606_1920x0_80_0_0_0570f7a5dfd277ce6fcc796795d614d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, amasya, köy, su, ağaç
türkiye, amasya, köy, su, ağaç

Tıkanan su borusundan 6 metrelik kök çıktı

10:24 26.01.2023 (güncellendi: 10:57 26.01.2023)
© İHA / MURAT ÇELİKTıkınan su borusundan 6 metrelik kök çıktı, köylüler şaşırdı
Tıkınan su borusundan 6 metrelik kök çıktı, köylüler şaşırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© İHA / MURAT ÇELİK
Abone olTelegram
Amasya’nın Doğantepe köyünde tıkanan su borusunu tamir ettirmeye çalışan köylüler borunun içini kaplayan 6 metre uzunluğunda ağaç köküyle karşılaştı.
250 haneli köye içme suyu sağlayan 550 metrelik hattının bir bölümünde yaşanan tıkanıklığı araştırıp tamir etmek için önce iş makinesiyle kazı yapıldı. Sonra beton boruyu kazmayla kıran köylüler içini kaplayan ağaç köküyle karşılaştı. Ucundan tutup çekildikçe uzayan söğüt ağacı kökünün boyunun ise yaklaşık 6 metreyi bulduğu görüldü. Köylüler "Boa yılanı geliyor” sözüyle şaşkınlıklarını anlattı.
Köy sakinlerinden suların akmadığı yönünde şikayet almaları üzerine inceleme yaptıklarını belirten muhtar Durmuş Yamur, “Eştiğimizde yaklaşık 6 metre uzunluğunda ağaç kökü çıktı. Çektikçe uzadı. Herkes yorum yaptı. Yılana, pitona benzettiler” dedi.
"Doğantepe köyümüzün su sorununu şimdilik çözdük" yazıp görüntüleri sosyal medyada paylaştığını anlatan Yamur, yılana benzetilen ağaç köküne yorum yağdığını söyledi.
İçme suyu sorununun köklü çözümü için müracaat ettiklerini anlatan Yamur, "4 yıl öncede benzer şekilde su hattından ağaç kökü çıkarmıştık. Ağaçlık bölge olduğu için yine aynısının olacağını tahmin ediyoruz. Bir an önce bu sıkıntımızın giderilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.
Su borusu patladı, fışkıran tazyikli su apartman boyutuna ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
YAŞAM
Su borusu patladı, fışkıran tazyikli su apartman boyutuna ulaştı
23 Ocak, 13:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала