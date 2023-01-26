https://sputniknews.com.tr/20230126/tikinan-su-borusundan-6-metrelik-kok-cikti-1066199044.html

Tıkanan su borusundan 6 metrelik kök çıktı

Tıkanan su borusundan 6 metrelik kök çıktı

Amasya’nın Doğantepe köyünde tıkanan su borusunu tamir ettirmeye çalışan köylüler borunun içini kaplayan 6 metre uzunluğunda ağaç köküyle karşılaştı. 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T10:24+0300

2023-01-26T10:24+0300

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250 haneli köye içme suyu sağlayan 550 metrelik hattının bir bölümünde yaşanan tıkanıklığı araştırıp tamir etmek için önce iş makinesiyle kazı yapıldı. Sonra beton boruyu kazmayla kıran köylüler içini kaplayan ağaç köküyle karşılaştı. Ucundan tutup çekildikçe uzayan söğüt ağacı kökünün boyunun ise yaklaşık 6 metreyi bulduğu görüldü. Köylüler "Boa yılanı geliyor” sözüyle şaşkınlıklarını anlattı.Köy sakinlerinden suların akmadığı yönünde şikayet almaları üzerine inceleme yaptıklarını belirten muhtar Durmuş Yamur, “Eştiğimizde yaklaşık 6 metre uzunluğunda ağaç kökü çıktı. Çektikçe uzadı. Herkes yorum yaptı. Yılana, pitona benzettiler” dedi."Doğantepe köyümüzün su sorununu şimdilik çözdük" yazıp görüntüleri sosyal medyada paylaştığını anlatan Yamur, yılana benzetilen ağaç köküne yorum yağdığını söyledi.İçme suyu sorununun köklü çözümü için müracaat ettiklerini anlatan Yamur, "4 yıl öncede benzer şekilde su hattından ağaç kökü çıkarmıştık. Ağaçlık bölge olduğu için yine aynısının olacağını tahmin ediyoruz. Bir an önce bu sıkıntımızın giderilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230123/su-borusu-patladi-fiskiran-tazyikli-su-apartman-boyutuna-ulasti-1066070181.html

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