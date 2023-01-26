https://sputniknews.com.tr/20230126/survivordan-cekilen-berdan-mardini-surekli-kokonat-yemekten-circir-oldum-1066212287.html
Survivor'dan çekilen Berdan Mardini: Sürekli kokonat yemekten cırcır oldum
Survivor'dan çekilen Berdan Mardini: Sürekli kokonat yemekten cırcır oldum
'Survivor' macerası 15 gün süren Berdan Mardini, Dominik’ten Türkiye’ye döndü. Mardini, havalimanında verdiği röportajda “15 günde, 6 kilo verdim. İki hafta... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T14:01+0300
2023-01-26T14:01+0300
2023-01-26T14:01+0300
yaşam
hindistan cevizi
berdan mardini
survivor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066212072_2:0:750:421_1920x0_80_0_0_ed43484cbcbd9f14b78eebca1a7d11b5.jpg
Türkücü Berdan Mardini’nin 'Survivor' macerası kısa sürdü. Dominik’te çekilen yarışmadan yaşadığı rahatsızlık sonrası ayrılan Berdan Mardini önceki gün Türkiye’ye döndü. Ünlü türkücüyü havalimanında annesi ve çocukları karşıladı. Gözyaşlarına hâkim olamayan Mardini, “Evlatlarımdan, ailemden 15 gün bile olsa uzak kalmam beni en çok zorlayan şey oldu” dedi.'15 günde 6 kilo verdim'Hürriyet'te yer alan habere göre, sakallı imajı ve zayıflamış haliyle dikkat çeken Türkücü, “15 günlük süre zarfında 6 kilo verdim. Anamın yemeklerine hasret kaldım. Kokonat yemekten sürekli cırcır oldum. Ben size daha ne söyleyeyim arkadaşlar. Hep rivayettir dolaşır ya ‘Orada kesin arkadan Yemek veriyorlardır’ diye, o söyleyen arkadaşı yakalarsam öpeceğim. Survivor’da yemek verseler bana verirlerdi, birinin boğazını sıkacaktım artık. Bir 2 hafta daha kalsaydım birbirimizi yerdik orada artık” diyerek gülümsedi.Sağlık sorunu yaşadıBerdan Mardini Survivor’a katılacağı belli olan ilk isimdi. Ünlüler takımında yer alan Berdan Mardini, son bölümde sağlık sorunu yaşadı. Ödül oyununda tansiyonu düşen Berdan Mardini, Dominik’teki zorlu şartlara sadece 2 hafta dayanabildi.Yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı, Berdan Mardini’nin yarışmadan ayrıldığını şu sözlerle duyurdu:
https://sputniknews.com.tr/20211025/sahnede-dolar-yagmuruna-tutulan-berdan-mardini-kurdan-haberiniz-yok-galiba-biraz-fazla-mi-atildi-1050149225.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066212072_109:0:670:421_1920x0_80_0_0_b7ab5fbd086f464f913e0edac349412a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hindistan cevizi, berdan mardini, survivor
hindistan cevizi, berdan mardini, survivor
Survivor'dan çekilen Berdan Mardini: Sürekli kokonat yemekten cırcır oldum
Abone ol
'Survivor' macerası 15 gün süren Berdan Mardini, Dominik’ten Türkiye’ye döndü. Mardini, havalimanında verdiği röportajda “15 günde, 6 kilo verdim. İki hafta daha kalsaydım birbirimizi yerdik orada artık. Sürekli hindistan cevizi yemekten cırcır oldum” ifadelerini kullandı.
Türkücü Berdan Mardini’nin 'Survivor' macerası kısa sürdü. Dominik’te çekilen yarışmadan yaşadığı rahatsızlık sonrası ayrılan Berdan Mardini önceki gün Türkiye’ye döndü. Ünlü türkücüyü havalimanında annesi ve çocukları karşıladı. Gözyaşlarına hâkim olamayan Mardini, “Evlatlarımdan, ailemden 15 gün bile olsa uzak kalmam beni en çok zorlayan şey oldu” dedi.
'15 günde 6 kilo verdim'
Hürriyet'te yer alan habere göre, sakallı imajı ve zayıflamış haliyle dikkat çeken Türkücü, “15 günlük süre zarfında 6 kilo verdim. Anamın yemeklerine hasret kaldım. Kokonat yemekten sürekli cırcır oldum. Ben size daha ne söyleyeyim arkadaşlar. Hep rivayettir dolaşır ya ‘Orada kesin arkadan Yemek veriyorlardır’ diye, o söyleyen arkadaşı yakalarsam öpeceğim. Survivor’da yemek verseler bana verirlerdi, birinin boğazını sıkacaktım artık. Bir 2 hafta daha kalsaydım birbirimizi yerdik orada artık” diyerek gülümsedi.
Sağlık sorunu yaşadı
Berdan Mardini Survivor’a katılacağı belli olan ilk isimdi. Ünlüler takımında yer alan Berdan Mardini, son bölümde sağlık sorunu yaşadı. Ödül oyununda tansiyonu düşen Berdan Mardini, Dominik’teki zorlu şartlara sadece 2 hafta dayanabildi.
Yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı, Berdan Mardini’nin yarışmadan ayrıldığını şu sözlerle duyurdu:
“Sevgili Berdan Mardini, Survivor’a devam edemeyecek. Kendisi bu şartları bu kadar zor beklemediğini, daha fazla devam etme şansı olmadığını bize iletti.”