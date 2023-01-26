https://sputniknews.com.tr/20230126/super-ligde-21-haftanin-perdesi-aciliyor-1066265797.html

Süper Lig’de 21. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig’de 21. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Beşiktaş sahasında Corendon Alanyaspor’u konuk edecek. Trabzonspor, Atakaş... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T14:54+0300

2023-01-26T14:54+0300

2023-01-27T15:30+0300

veri maç

radyo

süper lig

futbol

beşiktaş

fenerbahçe

trabzonspor

galatasaray

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Süper Lig’de 21. haftanın perdesi açılıyor Süper Lig’de 21. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig’de 21. Haftanın perdesi yarın oynanacak Beşiktaş Corendon Alanyaspor karşılaşmasıyla açılacak. Trabzonspor, Atakaş Hatayspor deplasmanına çıkacak. Galatasaray da Bitexen Giresunspor’a konuk olacak. Fenerbahçe ise Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Haftanın önce çıkan bu karşılaşmaları Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın sunduğu Veri Maç programında masaya yatırıldı.Programda, Süper Lig takımları arasında 2000 ve sonrası doğumlu genç futbolculara en çok şans veren takımlar sıralandı. Corendon Alanyaspor bu alanda gençlere en çok forma şansı veren takım oldu.Veri Maç’ta dört büyüklere dair transfer dedikoduları da masaya yatırıldı. İsmi geçen oyuncuların performansları dinleyiciyle paylaşıldı.

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2023

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