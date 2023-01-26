https://sputniknews.com.tr/20230126/super-ligde-21-haftanin-perdesi-aciliyor-1066265797.html
Süper Lig’de 21. haftanın perdesi açılıyor
Süper Lig’de 21. haftanın perdesi açılıyor
Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Beşiktaş sahasında Corendon Alanyaspor’u konuk edecek. Trabzonspor, Atakaş... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T14:54+0300
2023-01-26T14:54+0300
2023-01-27T15:30+0300
veri maç
radyo
süper lig
futbol
beşiktaş
fenerbahçe
trabzonspor
galatasaray
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Süper Lig’de 21. haftanın perdesi açılıyor
Süper Lig’de 21. haftanın perdesi açılıyor
Süper Lig’de 21. Haftanın perdesi yarın oynanacak Beşiktaş Corendon Alanyaspor karşılaşmasıyla açılacak. Trabzonspor, Atakaş Hatayspor deplasmanına çıkacak. Galatasaray da Bitexen Giresunspor’a konuk olacak. Fenerbahçe ise Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Haftanın önce çıkan bu karşılaşmaları Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın sunduğu Veri Maç programında masaya yatırıldı.Programda, Süper Lig takımları arasında 2000 ve sonrası doğumlu genç futbolculara en çok şans veren takımlar sıralandı. Corendon Alanyaspor bu alanda gençlere en çok forma şansı veren takım oldu.Veri Maç’ta dört büyüklere dair transfer dedikoduları da masaya yatırıldı. İsmi geçen oyuncuların performansları dinleyiciyle paylaşıldı.
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Ata Arslan
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ata Arslan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg
radyo, süper lig, futbol, beşiktaş, fenerbahçe, trabzonspor, galatasaray, аудио
radyo, süper lig, futbol, beşiktaş, fenerbahçe, trabzonspor, galatasaray, аудио
Süper Lig’de 21. haftanın perdesi açılıyor
14:54 26.01.2023 (güncellendi: 15:30 27.01.2023) Abone ol
Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Beşiktaş sahasında Corendon Alanyaspor’u konuk edecek. Trabzonspor, Atakaş Hatayspor deplasmanında 3 puan arayacak, Galatasaray da Bitexen Giresunspor deplasmanında 9 maçlık galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Fenerbahçe ise evinde Kasımpaşa’yı konuk edecek.
Süper Lig’de 21. Haftanın perdesi yarın oynanacak Beşiktaş Corendon Alanyaspor karşılaşmasıyla açılacak. Trabzonspor, Atakaş Hatayspor deplasmanına çıkacak. Galatasaray da Bitexen Giresunspor’a konuk olacak. Fenerbahçe ise Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Haftanın önce çıkan bu karşılaşmaları Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın sunduğu Veri Maç programında masaya yatırıldı.
Programda, Süper Lig takımları arasında 2000 ve sonrası doğumlu genç futbolculara en çok şans veren takımlar sıralandı. Corendon Alanyaspor bu alanda gençlere en çok forma şansı veren takım oldu.
Veri Maç’ta dört büyüklere dair transfer dedikoduları da masaya yatırıldı. İsmi geçen oyuncuların performansları dinleyiciyle paylaşıldı.