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Sinan Ateş cinayetine ilişkin olarak 2 kişi daha tutuklandı
Sinan Ateş cinayetine ilişkin olarak 2 kişi daha tutuklandı
Sinan Ateş cinayeti şüphelilerinden Tolgahan D. ve E. Y. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T12:25+0300
2023-01-26T12:25+0300
türkiye
sinan ateş
cinayet
tutuklama
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen kişiyi Ankara dışına çıkarttığı belirtilen daha önce iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Tolgahan D., üçüncü kez gözaltına alınmıştı.Tolgahan D.'nin, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller ışığında gözaltına alındığı öğrenilmişti.Tolgahan D., ile birlikte biri avukat 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Soruşturmada bugün, şüphelilerinden Tolgahan D. ve E. Y. adlı şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
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sinan ateş, cinayet, tutuklama
sinan ateş, cinayet, tutuklama

Sinan Ateş cinayetine ilişkin olarak 2 kişi daha tutuklandı

12:25 26.01.2023
© İHAÜlkücü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş
Ülkücü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© İHA
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Sinan Ateş cinayeti şüphelilerinden Tolgahan D. ve E. Y. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen kişiyi Ankara dışına çıkarttığı belirtilen daha önce iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Tolgahan D., üçüncü kez gözaltına alınmıştı.
Tolgahan D.'nin, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller ışığında gözaltına alındığı öğrenilmişti.
Tolgahan D., ile birlikte biri avukat 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Soruşturmada bugün, şüphelilerinden Tolgahan D. ve E. Y. adlı şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
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