https://sputniknews.com.tr/20230126/sinan-ates-cinayetine-iliskin-olarak-2-kisi-daha-tutuklandi-1066203843.html

Sinan Ateş cinayetine ilişkin olarak 2 kişi daha tutuklandı

Sinan Ateş cinayetine ilişkin olarak 2 kişi daha tutuklandı

Sinan Ateş cinayeti şüphelilerinden Tolgahan D. ve E. Y. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T12:25+0300

2023-01-26T12:25+0300

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türkiye

sinan ateş

cinayet

tutuklama

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen kişiyi Ankara dışına çıkarttığı belirtilen daha önce iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Tolgahan D., üçüncü kez gözaltına alınmıştı.Tolgahan D.'nin, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller ışığında gözaltına alındığı öğrenilmişti.Tolgahan D., ile birlikte biri avukat 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Soruşturmada bugün, şüphelilerinden Tolgahan D. ve E. Y. adlı şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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