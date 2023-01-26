https://sputniknews.com.tr/20230126/rusya-dusmanin-ugledar-pavlovka-ve-levadnoye-yerlesim-bolgelerinde-konuslanan-kuvvetleri-vuruldu---1066219674.html

Rusya: Düşmanın Ugledar, Pavlovka ve Levadnoye yerleşim bölgelerinde konuşlanan kuvvetleri vuruldu

Rusya: Düşmanın Ugledar, Pavlovka ve Levadnoye yerleşim bölgelerinde konuşlanan kuvvetleri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus ordu birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Ugledar yerleşiminde ve... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T16:10+0300

2023-01-26T16:10+0300

2023-01-26T16:11+0300

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igor konaşenkov

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donetsk

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı. “Rusya’nın ‘Doğu’ askeri grubu birlikleri Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde taarruza devam ederek düşmanın DHC’nin Ugledar yerleşiminde ve Zaporojye Bölgesi’nin Pavlovka ve Levadnoye yerleşim bölgelerinde konuşlanan güçlerine kayıplar yaşattı” diyen Konaşenkov, ‘düşmanın bu yöndeki toplam kaybının 60 Ukraynalı asker, üç zırhlı muharebe aracı ve iki pikap olduğunu’ ifade etti. Kupyansk bölgesinde ‘Batı’ askeri grubunun topçu birliklerinin ateşi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Harkov Bölgesi’nde ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) konuşlanan 14. Ve 92. Mekanize tugaylarına kayıplar yaşatıldığını dile getiren Konaşenkov, 20’nin üzerinde Ukraynalı askerin, bir zırhlı muharebe aracının, bir pikabın ve bir D-20 obüsünün etkisiz hale getirildiğini vurguladı. Krasnıy Liman yönünde ‘Merkez’ askeri grubunun savaş jetlerinin ve topçu birliklerinin atışları ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 25. Hava Saldırı ve 95. İndirme ve Saldırı Tugayının insan gücü ve askeri teçhizatının yoğunlaştığı noktaların vurulduğu bilgisini veren Konaşenkov, “Düşmanın bu yöndeki kayıpları son bir günde ölü ya da yaralı olarak 70’e yakın Ukraynalı askeri personel, iki zırhlı muharebe aracı ve ABD yapımı 4 adet M-777 topçu sistemi oldu” ifadelerini kullandı. Tümgeneral Konaşenkov, Donetsk yönünde ‘Güney’ askeri grubu birliklerinin başarılı bir şekilde ilerleyişini sürdürerek daha avantajlı mevzileri ele geçirdiklerini, DHC’nin Konstantinovka yerleşim bölgesinde ise Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir mühimmat deposunun imha edildiğini vurguladı. “Bu yönde bir günde 40’ın üzerinde Ukraynalı asker, bir zırhlı piyade aracı, iki Grad çok namlulu roketatar sistemi, ABD yapımı M109 Paladin topçu sistemi, iki D-20 obüsü ile Giatsint-B obüsü, ayrıca topçu mücadelesine yönelik ABD yapımı AN/TPQ-50 radar istasyonu etkisiz hale getirildi” diyen Konaşenkov, DHC ve Zaporojye Bölgesi’nde yer alan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait iki yakıt deposunun ve üç topçu mühimmat deposunun imha edildiğini vurguladı. Rus komutan, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri avcı uçaklarının ve hava savunma sistemlerinin DHC hava sahasında son bir günde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait iki Su-25 uçağını düşürdüklerini sözlerine ekledi. Sözcü ayrıca LHC, DHC ve Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait sekiz insansız hava aracının imha edildiğini dile getirdi.

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