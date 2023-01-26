https://sputniknews.com.tr/20230126/politico-bati-ukraynaya-savas-ucagi-gonderme-konusunu-tartismaya-basladi---1066223369.html
Politico: Batı, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme konusunu tartışmaya başladı
Politico: Batı, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme konusunu tartışmaya başladı
Politico'nun askeri yetkililere ve diplomatlara dayandırdığı haberine göre Ukrayna yönetiminin ortaya koyduğu ve Baltık ülkelerinin desteklediği inisiyatifle... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T16:50+0300
2023-01-26T16:50+0300
2023-01-26T16:53+0300
ukrayna krizi
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Politico'ya konuşan Kuzey Avrupa ülkelerinden bir diplomat, "Bir sonraki doğal adım, savaş uçakları olurdu" dedi. Bu arada bir kaynak, Washington'un Kiev'e savaş uçağı göndermenin şu an için imkansız olduğunu bildirdiğini söyledi. Batı'nın Ukrayna'ya yönelik desteğinin bir kırmızı çizgisi olduğunu, geçen sene HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinin kırmızı çizgi olarak görülmesine rağmen gönderildiğini belirten kaynak, tanklar konusunda da benzer durumun yaşandığına dikkat çekti. Savaş uçağı sevkiyatının daha hararetli bir tartışma konusu olacağını yazan Politico, Avrupalı yetkililerin ve diplomatların sözlerine dayanarak, Batılı hükümetlerin artık bu düşünceye olumsuz bakmadığını, ancak gerilimin tırmanmasından endişe duyduklarını aktardı. İsmi açıklanmayan üst düzey bir Avrupalı bürokrat da, savaş uçağı sevkiyatının bugün için kesinlikle anlamsız olduğunu fakat 2-3 hafta sonra bunun tartışılabileceğini ifade etti. Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, ocak ayı ortasında yaptığı açıklamada, Kiev'in talep etmesi halinde Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme konusunu değerlendirmeye alacaklarını söylemişti. Slovakya Dışişleri Bakanı Rastislav Kacer de, aralık ayındaki bir basın toplantısında, ülkesinin MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya vermeyi planladığını ifade etmişti.
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politico, rusya, ukrayna, tank, uçak
politico, rusya, ukrayna, tank, uçak
Politico: Batı, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme konusunu tartışmaya başladı
16:50 26.01.2023 (güncellendi: 16:53 26.01.2023) Abone ol
Politico'nun askeri yetkililere ve diplomatlara dayandırdığı haberine göre Ukrayna yönetiminin ortaya koyduğu ve Baltık ülkelerinin desteklediği inisiyatifle Batılı ülkeler, Kiev'e avcı uçağı gönderme konusunu değerlendirmeye başladı.
Politico'ya konuşan Kuzey Avrupa ülkelerinden bir diplomat, "Bir sonraki doğal adım, savaş uçakları olurdu" dedi.
Bu arada bir kaynak, Washington'un Kiev'e savaş uçağı göndermenin şu an için imkansız olduğunu bildirdiğini söyledi. Batı'nın Ukrayna'ya yönelik desteğinin bir kırmızı çizgisi olduğunu, geçen sene HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinin kırmızı çizgi olarak görülmesine rağmen gönderildiğini belirten kaynak, tanklar konusunda da benzer durumun yaşandığına dikkat çekti.
Savaş uçağı sevkiyatının daha hararetli bir tartışma konusu olacağını yazan Politico, Avrupalı yetkililerin ve diplomatların sözlerine dayanarak, Batılı hükümetlerin artık bu düşünceye olumsuz bakmadığını, ancak gerilimin tırmanmasından endişe duyduklarını aktardı. İsmi açıklanmayan üst düzey bir Avrupalı bürokrat da, savaş uçağı sevkiyatının bugün için kesinlikle anlamsız olduğunu fakat 2-3 hafta sonra bunun tartışılabileceğini ifade etti.
Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, ocak ayı ortasında yaptığı açıklamada, Kiev'in talep etmesi halinde Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme konusunu değerlendirmeye alacaklarını söylemişti. Slovakya Dışişleri Bakanı Rastislav Kacer de, aralık ayındaki bir basın toplantısında, ülkesinin MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya vermeyi planladığını ifade etmişti.