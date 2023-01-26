https://sputniknews.com.tr/20230126/pfdk-galatasaray-baskani-dursun-ozbeke-50-gun-hak-mahrumiyeti-ve-120-bin-lira-para-cezasi-verdi-1066229686.html

PFDK, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 50 gün hak mahrumiyeti ve 120 bin lira para cezası verdi

PFDK, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 50 gün hak mahrumiyeti ve 120 bin lira para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e 50 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T19:18+0300

2023-01-26T19:18+0300

2023-01-26T19:52+0300

pfdk

dursun özbek

ceza

spor

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TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, başkan Dursun Özbek'e kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 50 gün hak mahrumiyeti ve 120 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik'e ise Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki HangiKredi Ümraniyespor maçı sonrasında yaptığı açıklamalardan dolayı 100 bin lira para cezası kesti.Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya 3 ay hak mahrumiyetiPFDK, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'ya 3 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.Kurul, Beşiktaş müsabakasından sonra hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle başkan Çamlı'ya hak mahrumiyetinin yanı sıra 200 bin lira da para cezası kesilmesine hükmetti.Disiplin kurulu, Kayserispor Kulübünün 11 görevlisine de 15'er gün hak mahrumiyeti uyguladı.

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