https://sputniknews.com.tr/20230126/paraya-fotografi-basilan-ilk-kadin-sabiha-tansug-hayatini-kaybetti-1066216081.html
Paraya fotoğrafı basılan ilk kadın Sabiha Tansuğ hayatını kaybetti
Paraya fotoğrafı basılan ilk kadın Sabiha Tansuğ hayatını kaybetti
Türk lirasına fotoğrafı basılan ilk kadın Sabiha Tansuğ, 88 yaşında İzmir'de yaşama veda etti. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T15:21+0300
2023-01-26T15:21+0300
2023-01-26T15:23+0300
madeni para
sergi
kadın
yaşam
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Hayatını Anadolu kültürünü dünyaya tanıtmaya adayan aynı zamanda Cumhuriyet tarihinde paraya fotoğrafı basılan ilk kadın olan etnolog Sabiha Tansuğ, 88 yaşında İzmir'de hayata gözlerini yumdu.İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Tansuğ, Bademler Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve sevenleri katıldı.NTV'nin haberine göre Tansuğ, hayatını dünyanın dört bir yanında Anadolu kültürünü tanıtmaya adamış, birçok ülkede sergiler düzenlemişti. Öte yandan, Tansuğ'un sahip olduğu, Anadolu kültürünü anlatan koleksiyonu Haziran'da İzmir Bademler Köyü'nde açılacak müzede sergilenecek.Sabiha Tansuğ kimdir?Etnolog ve koleksiyoner Sabiha Tansuğ, 1935 yılında Yunanistan'da doğdu. ailesiyle birlikte İzmir Akhisar'a geldi.Annesinin diktiği Eğribaş gelin başlığını çok sevdi ve gelin başlıklarının peşine düştü. Anadolu'yu karış karış dolaştı, gelenekleri öğrendi. Kadın başlıklarını topladı ve İstanbul'da sergi açtı.
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madeni para, sergi, kadın
Paraya fotoğrafı basılan ilk kadın Sabiha Tansuğ hayatını kaybetti
15:21 26.01.2023 (güncellendi: 15:23 26.01.2023) Abone ol
Türk lirasına fotoğrafı basılan ilk kadın Sabiha Tansuğ, 88 yaşında İzmir'de yaşama veda etti.
Hayatını Anadolu kültürünü dünyaya tanıtmaya adayan aynı zamanda Cumhuriyet tarihinde paraya fotoğrafı basılan ilk kadın olan etnolog Sabiha Tansuğ, 88 yaşında İzmir'de hayata gözlerini yumdu.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Tansuğ, Bademler Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve sevenleri katıldı.
NTV'nin haberine göre Tansuğ, hayatını dünyanın dört bir yanında Anadolu kültürünü tanıtmaya adamış, birçok ülkede sergiler düzenlemişti.
Öte yandan, Tansuğ'un sahip olduğu, Anadolu kültürünü anlatan koleksiyonu Haziran'da İzmir Bademler Köyü'nde açılacak müzede sergilenecek.
Sabiha Tansuğ kimdir?
Etnolog ve koleksiyoner Sabiha Tansuğ, 1935 yılında Yunanistan'da doğdu. ailesiyle birlikte İzmir Akhisar'a geldi.
Annesinin diktiği Eğribaş gelin başlığını çok sevdi ve gelin başlıklarının peşine düştü. Anadolu'yu karış karış dolaştı, gelenekleri öğrendi. Kadın başlıklarını topladı ve İstanbul'da sergi açtı.