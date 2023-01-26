https://sputniknews.com.tr/20230126/paraya-fotografi-basilan-ilk-kadin-sabiha-tansug-hayatini-kaybetti-1066216081.html

Paraya fotoğrafı basılan ilk kadın Sabiha Tansuğ hayatını kaybetti

Paraya fotoğrafı basılan ilk kadın Sabiha Tansuğ hayatını kaybetti

Türk lirasına fotoğrafı basılan ilk kadın Sabiha Tansuğ, 88 yaşında İzmir'de yaşama veda etti. 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T15:21+0300

2023-01-26T15:21+0300

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madeni para

sergi

kadın

yaşam

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Hayatını Anadolu kültürünü dünyaya tanıtmaya adayan aynı zamanda Cumhuriyet tarihinde paraya fotoğrafı basılan ilk kadın olan etnolog Sabiha Tansuğ, 88 yaşında İzmir'de hayata gözlerini yumdu.İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Tansuğ, Bademler Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve sevenleri katıldı.NTV'nin haberine göre Tansuğ, hayatını dünyanın dört bir yanında Anadolu kültürünü tanıtmaya adamış, birçok ülkede sergiler düzenlemişti. Öte yandan, Tansuğ'un sahip olduğu, Anadolu kültürünü anlatan koleksiyonu Haziran'da İzmir Bademler Köyü'nde açılacak müzede sergilenecek.Sabiha Tansuğ kimdir?Etnolog ve koleksiyoner Sabiha Tansuğ, 1935 yılında Yunanistan'da doğdu. ailesiyle birlikte İzmir Akhisar'a geldi.Annesinin diktiği Eğribaş gelin başlığını çok sevdi ve gelin başlıklarının peşine düştü. Anadolu'yu karış karış dolaştı, gelenekleri öğrendi. Kadın başlıklarını topladı ve İstanbul'da sergi açtı.

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