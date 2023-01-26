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Ömer Çelik: Batılı bazı yayın organları sistematik şekilde Cumhurbaşkanımızı hedef alıyorlar
Ömer Çelik: Batılı bazı yayın organları sistematik şekilde Cumhurbaşkanımızı hedef alıyorlar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Batılı bazı yayın organları sistematik şekilde Cumhurbaşkanımızı hedef alıyorlar. Doğrudan Türkiye’deki seçimlerde taraf... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T13:37+0300
2023-01-26T13:37+0300
politika
ömer çelik
recep tayyip erdoğan
medya
batı medyası
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ömer Çelik, Batılı bazı yayın organlarının özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını söyledi."Doğrudan Türkiye’deki seçimlerde taraf oluyorlar. Cumhurbaşkanımızın dış politikada bağımsız ve ilkeli bir çizgi izlemesinden rahatsız olduklarını açıkça belirtiyorlar" diye Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:"Bunların yaptığı basın yayın faaliyeti değildir; ilkel bir kara propagandadır. Talimat almayan bir Türkiye bu odaklar için kabus anlamına geliyor. Çirkin ve ciddiyetsiz yaklaşımlarla Türkiye’deki siyasi süreçleri etkileyebileceklerini düşünüyorlar.Cumhurbaşkanımızın barışa odaklı dış politika çizgisi, bunları daha çok rahatsız etmeye devam edecek. Milletimizin yüksek siyasi bilinciyle vereceği kararlar, dış vesayet girişimlerine de tarihin en büyük dersini verecek.Kara propoganda faaliyetleri ve yıkıcı siyaset biçimleri şimdiye kadar Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine zerre kadar zarar veremedi, bundan sonra da veremeyecek. Cumhurbaşkanımızın reform ve hizmet siyaseti, barış ve güven üreten dış politikası hepsine cevap veriyor.İç ve dış vesayet üretmeye çalışan bültenlerin hangi siyasi iradeyi temsil ettiğini çok iyi biliyoruz. Bunlarla mücadelenin reçetesine sahibiz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasi hareketimize milletimiz dışında hiçkimse istikamet çizmeyecek."
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ömer çelik, recep tayyip erdoğan, medya, batı medyası
ömer çelik, recep tayyip erdoğan, medya, batı medyası

Ömer Çelik: Batılı bazı yayın organları sistematik şekilde Cumhurbaşkanımızı hedef alıyorlar

13:37 26.01.2023
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Batılı bazı yayın organları sistematik şekilde Cumhurbaşkanımızı hedef alıyorlar. Doğrudan Türkiye’deki seçimlerde taraf oluyorlar. Cumhurbaşkanımızın dış politikada bağımsız ve ilkeli bir çizgi izlemesinden rahatsız olduklarını açıkça belirtiyorlar" açıklamasında bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ömer Çelik, Batılı bazı yayın organlarının özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını söyledi.
"Doğrudan Türkiye’deki seçimlerde taraf oluyorlar. Cumhurbaşkanımızın dış politikada bağımsız ve ilkeli bir çizgi izlemesinden rahatsız olduklarını açıkça belirtiyorlar" diye Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Bunların yaptığı basın yayın faaliyeti değildir; ilkel bir kara propagandadır. Talimat almayan bir Türkiye bu odaklar için kabus anlamına geliyor. Çirkin ve ciddiyetsiz yaklaşımlarla Türkiye’deki siyasi süreçleri etkileyebileceklerini düşünüyorlar.
Cumhurbaşkanımızın barışa odaklı dış politika çizgisi, bunları daha çok rahatsız etmeye devam edecek. Milletimizin yüksek siyasi bilinciyle vereceği kararlar, dış vesayet girişimlerine de tarihin en büyük dersini verecek.
Kara propoganda faaliyetleri ve yıkıcı siyaset biçimleri şimdiye kadar Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine zerre kadar zarar veremedi, bundan sonra da veremeyecek. Cumhurbaşkanımızın reform ve hizmet siyaseti, barış ve güven üreten dış politikası hepsine cevap veriyor.
İç ve dış vesayet üretmeye çalışan bültenlerin hangi siyasi iradeyi temsil ettiğini çok iyi biliyoruz. Bunlarla mücadelenin reçetesine sahibiz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasi hareketimize milletimiz dışında hiçkimse istikamet çizmeyecek."
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