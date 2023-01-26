https://sputniknews.com.tr/20230126/omer-celik-batili-bazi-yayin-organlari-sistematik-sekilde-cumhurbaskanimizi-hedef-aliyorlar-1066210743.html

Ömer Çelik: Batılı bazı yayın organları sistematik şekilde Cumhurbaşkanımızı hedef alıyorlar

Ömer Çelik: Batılı bazı yayın organları sistematik şekilde Cumhurbaşkanımızı hedef alıyorlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Batılı bazı yayın organları sistematik şekilde Cumhurbaşkanımızı hedef alıyorlar. Doğrudan Türkiye’deki seçimlerde taraf... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T13:37+0300

2023-01-26T13:37+0300

2023-01-26T13:37+0300

politika

ömer çelik

recep tayyip erdoğan

medya

batı medyası

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ömer Çelik, Batılı bazı yayın organlarının özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını söyledi."Doğrudan Türkiye’deki seçimlerde taraf oluyorlar. Cumhurbaşkanımızın dış politikada bağımsız ve ilkeli bir çizgi izlemesinden rahatsız olduklarını açıkça belirtiyorlar" diye Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:"Bunların yaptığı basın yayın faaliyeti değildir; ilkel bir kara propagandadır. Talimat almayan bir Türkiye bu odaklar için kabus anlamına geliyor. Çirkin ve ciddiyetsiz yaklaşımlarla Türkiye’deki siyasi süreçleri etkileyebileceklerini düşünüyorlar.Cumhurbaşkanımızın barışa odaklı dış politika çizgisi, bunları daha çok rahatsız etmeye devam edecek. Milletimizin yüksek siyasi bilinciyle vereceği kararlar, dış vesayet girişimlerine de tarihin en büyük dersini verecek.Kara propoganda faaliyetleri ve yıkıcı siyaset biçimleri şimdiye kadar Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine zerre kadar zarar veremedi, bundan sonra da veremeyecek. Cumhurbaşkanımızın reform ve hizmet siyaseti, barış ve güven üreten dış politikası hepsine cevap veriyor.İç ve dış vesayet üretmeye çalışan bültenlerin hangi siyasi iradeyi temsil ettiğini çok iyi biliyoruz. Bunlarla mücadelenin reçetesine sahibiz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasi hareketimize milletimiz dışında hiçkimse istikamet çizmeyecek."

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ömer çelik, recep tayyip erdoğan, medya, batı medyası