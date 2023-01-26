‘NATO’nun Soğuk Savaş’la işlevi bitti, Türkiye ABD’nin bölgesel çıkarlarını korumak zorunda değil’

“Londra artık özgül ağırlığını tamamen yitirmiş, 130 yılın en kötü ekonomik çöküşünü yaşıyor. Monarşinin yaşadığı skandalları görüyoruz. Ama Türkiye şu an İngiltere ile neredeyse aynı stratejik perspektife girmeye yakın görünen hamleler yapıyor görünüyor. Türkiye aklını başına almalı, bağımsız, aktif, tarafsız politikasını devam ettirmeli. Şu an kendinden başka dostu olmadığını bilerek jeopolitik gerçeklerle hareket etmeli. Ben İngiltere’de Gaziantep Fırkateyni komutanıyken, üç aylık yoğun eğitim ve tatbikat programına katılmıştım. İngiliz gemileri kötü şöhretlidir, çok arıza yaparlar. Brezilya’ya sattığı anti-hücum gemisine bir ara Türkiye de heveslendi. İngiltere’den niye savaş gemisi alınmaz? Amerikan gemileri savaşmak için yapılır, İngiliz gemileri export için yapılır. Alman gemileri de öyledir. Türkiye, Amerika’dan kullanılmış gemi almıştı. Dünyada Amerika’dan aldığı kullanılmış gemiyi en iyi modernize eden Türkiye’dir. Bunu çok Amerikalı amiral söyledi. İngilizler için bunu söyleyemeyiz. İngiltere’den son 4 gemiyi 1959’da aldık. İngilizler, tüccar millettir, neyi nasıl pazarlayacağını iyi bilir. Bunu belki bizimkiler gündeme getirmediği halde onlar getirmiş olabilir. Türk-Yunan çıkmazını lehte kullanabilecek ustalıkta diplomat bir ülke. Hipotez olarak sunuyorum; Yunanistan ile kuvvet dengesinde Anadolu artı hücum gemileri, bunu koruyacak gemilere ihtiyacınız var. Belki böyle bir sunumda bulundular. Ama bunu Türkiye’nin müzakere masasına alması bile yanlış. Çünkü Türkiye dünyada aynı anda üç ülkeye savaş gemisi yapan bir ülke. Nijerya, Ukrayna ve Pakistan’a yapıyoruz. Savaş gemisi yapabilecek yeteneğin var, hücum gemisini yapmışsın. Bu koşullarda niçin acele ediyorsun? ‘Yunanistan ile kuvvet dengesi’ diyorlar. Bu gemiyi aldığınız takdirde, Türkiye’de altyapısı olan ne silah sistemi var ne sensör ne de ana ve yardımcı sistemi... Bunun bakımı, modernizasyonu var. Kriz çıktığını varsayalım, Yunanistan ile savaş çıktığında geminin biri arıza yaptı, İngiltere’den hava radarının parçasını istediniz. Benim amirallik dönemimde bir gemimizin hava radarı arıza yaptı, iki yıl sonra gönderdiler. Onun dışında helikopterden atılan füzeler, hava radarlarıyla ilgili o kadar çok sıkıntılar yaşandı ki... Bunları bile bile ‘İngiltere çok ucuza veriyor’ diye olmaz. Bu gemiyi belki ucuza alırsınız ama uzun dönemde yapacağınız yatırımlar gemi için verdiğinizin katbekat üzerine çıkar. Zaten bu tip devletlerin felsefesi odur. Amerika da hibe eder. Bedava verir ama uzun dönemde aldığınız yedek parçayla bunu katbekat çıkarır. Türkiye bir yandan hem ‘yerli-milli’ diye sevinecek, bir yandan da İngiltere’den gemi alacağız. İngiltere gerek kriz gerek savaş döneminde bu gemiyle ilgili bir şeye ihtiyacımız olduğunda asla vermez. İngiltere, Yunanistan’ı kurmuştur. Londra borsasında kurulmuş bir ülke. İngiltere, ilk kralını akraba hanedan üzerinden Almanya’dan İngiltere’ye tayin etmiştir. Balkan Harbi’nde iki deniz savaşımız oldu. İkisinde de maalesef yenildik. İlkinde galipken son anda geri çekildik, ikincisinde tamamen yenildik. Sebebi, Yunan savaş gemilerinin subayları İngiliz. Zaten Avrupalılık kavramına girmiyorum. İkinci Elizabeth’in kocası, Yunan hanedanının devamıydı. Kraliçe Elizabeth’in kayınvalidesi Yunan asıllıdır. Böyle bir ülke kalkıp savaşta Türkiye’ye yardım edecek. Bu da işin jeopolitik ve siyasi açıdan analizi. Böyle bir şey bence olmayacak, gündemden kalkar. Bu olursa milli savunma sanayi için bir intihar olur. Çünkü bu kadar gelişmiş bir sanayiye eski şeyleri almaya kalkmak Türk savunma sanayi için doğru bir davranış değildir.”