https://sputniknews.com.tr/20230126/natonun-soguk-savasla-islevi-bitti-turkiye-abdnin-bolgesel-cikarlarini-korumak-zorunda-degil-1066299189.html
‘NATO’nun Soğuk Savaş’la işlevi bitti, Türkiye ABD’nin bölgesel çıkarlarını korumak zorunda değil’
‘NATO’nun Soğuk Savaş’la işlevi bitti, Türkiye ABD’nin bölgesel çıkarlarını korumak zorunda değil’
Emekli Amiral Gürdeniz’e göre Batı’ın Kiev için ‘tank koalisyonunun’ amacı psikolojik destek. Minsk anlaşmasının uygulanmamasına atıf yapan Gürdeniz... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T19:56+0300
2023-01-26T19:56+0300
2023-01-28T17:22+0300
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Ukrayna iç savaşında BM Güvenlik Konseyi onaylı Minsk anlaşmasının taammüden öldürülmesiyle tetiklenen Rusya Federasyonu müdahalesi birinci yılına yaklaşıyor. Kiev’deki banderist rejimin, mart ayında İstanbul’da sunduğu tavizlerini Anglo-Amerikan müdahalesiyle geri çekmesinin ardından NATO üyesi ülkelerden akıtılan silahlar eşliğinde süren çatışmaların durdurulması için barış ve müzakere anılmıyor. Sonbaharda beklenen karşı saldırıyı gerçekleştiremeyen Ukrayna ordusu, Donbass cephesinde sıkışmış görünürken, Batı bloğu askeri yardımlara tank unsurunu ekleyerek savaşın tırmandırılmasına soyunmuş durumda.Almanya’daki Ramstein üssünde gerçekleştirilen toplantıda ABD ile Almanya arasında çıkan krizin ardından, Biden yönetiminin Ukrayna’ya ‘M1 Abrams tanklarını verme’ tavizi eşliğinde Olaf Scholz hükümeti de Leopard-2 tankları konusundaki inadından vazgeçti. İlk etapta 14 tankın verilmesinden bahsedilirken, Berlin, diğer Avrupa ülkelerinin ellerindeki Leopard2 tanklarını göndermeleri önündeki engelini de kaldırdı.ABD Başkanı Joe Biden geçen mart ayında Kiev’e tank gönderilmesinin ‘Üçüncü Dünya Savaşı’nı başlatacağı’ tespiti yapmışken, ABD’nin Abrams tankları eşliğinde Berlin, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nın Sovyetler Birliği'ni istilasından seneler sonra tanklarını sevk ediyor. Bu gelişmeye Almanya’nın Yeşiller partisinden Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un ‘Rusya ile savaşta oldukları’ söylemi eşlik etti. Sosyal Demokrat Başbakan Olaf Scholz’un ise tank inadı kırılsa da Kiev’e savaş uçakları yahut asker gönderilmesini katiyetle dışlayan çıkışı dikkat çekti.Kiev için oluşturulan ‘tank koalisyonu’ eşliğinde çatışmanın tırmandırılması, yarattığı küresel riskler ve Türkiye’nin tutumunu Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ile konuştuk.‘Emperyalizm ucuz kan bulursa bırakmaz’Cem Gürdeniz’e göre tank koalisyonunun esas amacı muharebe sahasında zafer kazanmak değil, Ukrayna’ya psikolojik destek vermek. Bismarck’ın ‘Jeopolitik mücadelelerin özü kan ve demirdir’ sözünü hatırlatan Gürdeniz, demirin ABD ve AB’den Ukrayna’ya geldiğini, kanın ise Ukrayna halkı olduğunu belirterek ‘Emperyalizm ucuz kan bulursa bırakmaz’ dedi:‘Minsk anlaşması neden ihlal edildi?’Gürdeniz, çatışmanın sürdürülmek istemesinin ABD sisteminin ‘savaş ihtiyacı’ ile bağlantılı olduğu görüşünde. Ukrayna için BM Güvenlik Konseyi onaylı Minsk anlaşmasının uygulanmamasına atıf yapan Gürdeniz, öncesinde NATO’nun genişlemesine karşı Moskova’nın önerdiği iki anlaşmanın da gözardı edildiğini anımsattı:‘Şartlar, İkinci Dünya Savaşı’ndaki ya da Kore’deki tank savaşı gibi değil’Çatışmasının yaşandığı bölgenin geçmişteki ünlü tank savaşlarına atfen düz topografyasına karşılık günümüzde şartların değiştiğini ve hava muharebesinin etkili olduğunu belirten Gürdeniz, ağır tank sunma kararının psikolojik boyutlarına işaret etti:‘Yarın Tayvan krizi de çıkarsa, Amerika kara kuvvetleri, deniz piyadeleri ne yapacak’Kiev’e verilen tankların sahada kazanç getireceğini düşünmeyen Gürdeniz, ABD başta olmak üzere Batı bloğundaki cephane stoklarının durumuna ilişkin kaygılara atıfta bulundu:‘Rusya’nın ekonomisini mahvetmek istediler, Çin’in yanına geçerse diye…’Gürdeniz, ABD’nin Ukrayna’yı Rusya’nın üzerine gitmek üzere 1990’lardan itibaren hazırladığını, NATO’nun sürekli genişleme dalgalarında gelişmelerin açıkça görüldüğünü vurguladı. Washington’ın tüm dünyayı şekillendirmeye soyunurken yükselen Çin’le karşılaştığını anımsatan Gürdeniz, Çin’in üzerine gitmeden önce askeri gücüne karşın ekonomik açıdan ‘zayıf’ bulunan Rusya’nın üzerinden gidilmesine karar verildiği değerlendirmesinde bulundu:‘Rusya ekonomisi çökmedi, silah stokları bitmedi, Vagner sayesinde genç nüfus korunuyor’Ancak Gürdeniz, beklentilerin aksine Rusya ekonomisinin çökmediğini, silah stoklarının da zannedildiği gibi bitmediğini belirtirken, Moskova’ın Vagner sayesinde genç nüfusunu da koruduğuna dikkat çekti:‘Ukrayna Amerikan jeopolitiğinin kandırılmış fedailiğini yapıyor. Avrupalılar için de sürdürülebilir değil’Gürdeniz’e göre, buna karşılık Ukrayna Minsk anlaşmasının altına imza koymasına rağmen, ülkenin Ruslarının haklarını yok saydığını ve Amerikan jeopolitiğinin kandırılmış fedayiliğini yapıyor. Gürdeniz Avrupa’nın da ucuz enerjiden olup, sanayisinin zayıflaması eşliğinde bağımsız bir savunma konseptini tamamen yitirdiğini anımsatırken, Avrupa için bunun sürdürülebilirliğini sorguladı:‘Çin de buna göre hazırlık yapıyor ve Rusya’ya desteğini sonuna kadar devam ettireceğini değerlendiriyorum’Gürdeniz, ABD$nin ya çok kutuplu dünyayı kabullenmesi ve barış içinde normal var olması, yahut da küresel sistemin silahların konuşmasıyla belirlenmesi ikilemine işaret etti. Gürdeniz’e göre Çin de Rusya’nın başına gelenleri görerek hazırlıklarını yapıyor:‘Türkiye burada asla NATO veya ABD’nin gönüllü fedaisi olmamalı’Gürdeniz’e göre, Türkiye işin silah yönüne girmeden tarafsızlığını sürdürmeli. Soğuk Savaş’la birlikte NATO’nun işlevinin sona erdiğini ve Türkiye’nin artık ABD’nin jeopolitik çıkarlarını savunmak zorunda olmadığını belirten Gürdeniz, NATO’nun da tamamen ABD çıkarlarının aparatı olduğunu vurguladı. Türkiye’nin zayıf olmasına rağmen İkinci Dünya Savaşı’na bile girmemeyi başardığını anımsatan Gürdeniz, bugün daha güçlü bir pozisyonda bunun daha kolay olacağının altını çizdi:‘Atatürk, 1917’de Ruslar ile savaşıyordu, 3 yıl sonra Lenin’e mektup yazdı’NATO’nun Ankara’ya baskılarında Rusya’nın Karadeniz’den çevrelenmesinin yattığını belirten Gürdeniz, Dedeağaç’a yatırımın da Türkiye’yi kaybetme kaygısıyla yapıldığını dile getirdi. Atatürk’ün önce savaştığı Rusya ile sonra barış kurduğunu anımsatan Gürdeniz, jeopolitikte hisler ve intikama yer olmadığını vurguladı:‘Parçalanmış Rusya, parçalanmış Türkiye demektir’ABD’nin Türkiye’nin milli menfaatlerine aykırı adımlarına işaret eden Gürdeniz, eski paradigmalarla hareket edilmesinin yanlış olduğunu belirterek, “Parçalanmış Rusya, parçalanmış Türkiye’dir” vurgusu yaptı:‘İngiliz gemileri kötü şöhretlidir, çok arıza yapar’Gürdeniz, Türk Deniz Kuvvetleri için Britanya’dan alınacağı iddia edilen eski gemiler konusunu da hem askeri hem de siyasi açıdan değerlendirdi:
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‘NATO’nun Soğuk Savaş’la işlevi bitti, Türkiye ABD’nin bölgesel çıkarlarını korumak zorunda değil’
19:56 26.01.2023 (güncellendi: 17:22 28.01.2023) Abone ol
Emekli Amiral Gürdeniz’e göre Batı’ın Kiev için ‘tank koalisyonunun’ amacı psikolojik destek. Minsk anlaşmasının uygulanmamasına atıf yapan Gürdeniz, emperyalizmin Ukrayna halkının ‘ucuz kanını’ kullandığını söyledi, Türkiye’nin ABD jeopolitik çıkarlarını savunmak zorunda olmadığını belirterek, aktif tarafsızlığın sürmesi gerektiğini belirtti.
Ukrayna iç savaşında BM Güvenlik Konseyi onaylı Minsk anlaşmasının taammüden öldürülmesiyle tetiklenen Rusya Federasyonu müdahalesi birinci yılına yaklaşıyor.
Kiev’deki banderist rejimin, mart ayında İstanbul’da sunduğu tavizlerini Anglo-Amerikan müdahalesiyle geri çekmesinin ardından NATO üyesi ülkelerden akıtılan silahlar eşliğinde süren çatışmaların durdurulması için barış ve müzakere anılmıyor. Sonbaharda beklenen karşı saldırıyı gerçekleştiremeyen Ukrayna ordusu, Donbass cephesinde sıkışmış görünürken, Batı bloğu askeri yardımlara tank unsurunu ekleyerek savaşın tırmandırılmasına soyunmuş durumda.
Almanya’daki Ramstein üssünde gerçekleştirilen toplantıda ABD ile Almanya arasında çıkan krizin ardından, Biden yönetiminin Ukrayna’ya ‘M1 Abrams tanklarını verme’ tavizi eşliğinde Olaf Scholz hükümeti de Leopard-2 tankları konusundaki inadından vazgeçti. İlk etapta 14 tankın verilmesinden bahsedilirken, Berlin, diğer Avrupa ülkelerinin ellerindeki Leopard2 tanklarını göndermeleri önündeki engelini de kaldırdı.
ABD Başkanı Joe Biden geçen mart ayında Kiev’e tank gönderilmesinin ‘Üçüncü Dünya Savaşı’nı başlatacağı’ tespiti yapmışken, ABD’nin Abrams tankları eşliğinde Berlin, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nın Sovyetler Birliği'ni istilasından seneler sonra tanklarını sevk ediyor. Bu gelişmeye Almanya’nın Yeşiller partisinden Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un ‘Rusya ile savaşta oldukları’ söylemi eşlik etti. Sosyal Demokrat Başbakan Olaf Scholz’un ise tank inadı kırılsa da Kiev’e savaş uçakları yahut asker gönderilmesini katiyetle dışlayan çıkışı dikkat çekti.
Kiev için oluşturulan ‘tank koalisyonu’ eşliğinde çatışmanın tırmandırılması, yarattığı küresel riskler ve Türkiye’nin tutumunu Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ile konuştuk.
‘Emperyalizm ucuz kan bulursa bırakmaz’
Cem Gürdeniz’e göre tank koalisyonunun esas amacı muharebe sahasında zafer kazanmak değil, Ukrayna’ya psikolojik destek vermek. Bismarck’ın ‘Jeopolitik mücadelelerin özü kan ve demirdir’ sözünü hatırlatan Gürdeniz, demirin ABD ve AB’den Ukrayna’ya geldiğini, kanın ise Ukrayna halkı olduğunu belirterek ‘Emperyalizm ucuz kan bulursa bırakmaz’ dedi:
“Ramstein’daki temas grubunun toplantısından sonra NATO Genel Sekreteri kapanış konuşmasında şöyle bir cümle söyledi; ‘Pek çok savaşta olduğu gibi bu savaş da müzakere masasında sona erecektir. Ancak o masada ne olacağı muharebe alanında yaşanacaklara bağlıdır. Bu nedenle bizim şimdi Ukrayna’ya daha çok silah temin etmemiz gerekli’. Ramstein’dan bir hafta sonra bugün Abrams, Leopard; 8 ülke arasında kemik eksen var. Londra, Varşova, Washington ve Romanya ekseninde şimdi Almanya da eklendi. Dolayısıyla ikinci grup olarak İspanya ile Hollanda’yı da Finlandiya ile İsveç’i de koyalım. Bu ‘tank koalisyonu’ oluştu demek oluyor. Burada amaç esas muharebe sahasında zafer kazanmak değil, bunun olmayacağını onlar da iyi biliyor. Burada önemli olan Ukrayna’ya psikolojik destek vermek. Bütün yazılarımda Bismarck’ın ‘Jeopolitik mücadelelerinin özü kan ve demirdir’ lafını kullanıyorum. Demir, Amerika ve AB ülkelerinden Ukrayna’ya geliyor. Kan, Ukrayna halkı. Emperyalizm ucuz kan bulursa bırakmaz.”
‘Minsk anlaşması neden ihlal edildi?’
Gürdeniz, çatışmanın sürdürülmek istemesinin ABD sisteminin ‘savaş ihtiyacı’ ile bağlantılı olduğu görüşünde. Ukrayna için BM Güvenlik Konseyi onaylı Minsk anlaşmasının uygulanmamasına atıf yapan Gürdeniz, öncesinde NATO’nun genişlemesine karşı Moskova’nın önerdiği iki anlaşmanın da gözardı edildiğini anımsattı:
“Vietnam harbi 1960’larda başladı, 72’ye kadar sürdü. Kitlesel ölümler oldu. Mecburi askere giden Amerikalı gençler öldü, üniversitelerde cadı avı gibi öğrenci avı yapıldı. O dönemde bu savaş devam ettirilmek istendi. Çünkü Amerikan sisteminin ekonomik kriz dönemlerinde savaşa ihtiyacı vardı. O nedenle mükemmel bir ortam hazırlanmış. Batılılar, ‘Russia's unprovoked invasion of Ukraine’ diyor. (Rusya’nın sebepsiz yere işgali). Hayır, iki tane Minsk Anlaşması var. Bu anlaşmalar niye ihlal edildi? Niçin Rusya’nın NATO’nun genişlemesini eleştiren ve ‘Bunu durduralım, Minsk anlaşmalarını yürürlüğe koyalım. NATO’nun genişlemesini durduralım’ şeklindeki 24 Şubat’tan bir ay önce yaptığı teklifleri tartışmaya bile gerek duymadılar. Batı’nın bu savaşa çok ihtiyacı vardı. Elde ettiler. Jeopolitik açıdan ABD ve AB başarılı oldu ve AB’yi kendilerine 51. eyalet olarak bağladılar. Tank sorusunun cevabı bu sürecin artarak değişik bir gama geçmesi. Ukrayna’ya ‘Sen benim için ölmeye devam et’ diyor. 45 milyon nüfusu var, 10 milyonu kaçtı, öğrendiğime göre 17 yaşındakilere celp gelmiş.”
‘Şartlar, İkinci Dünya Savaşı’ndaki ya da Kore’deki tank savaşı gibi değil’
Çatışmasının yaşandığı bölgenin geçmişteki ünlü tank savaşlarına atfen düz topografyasına karşılık günümüzde şartların değiştiğini ve hava muharebesinin etkili olduğunu belirten Gürdeniz, ağır tank sunma kararının psikolojik boyutlarına işaret etti:
“Ukrayna’da savaşın olduğu bölge tank muharebesine uygun bir bölge. Napolyon, Hitler olsun Rusya’ya jeopolitik savunma refleksindeki temel gerekçe hep Moskova’nın bu cepheden saldırıya uğraması. Zaten NATO’nun genişlemesine o yüzden karşılar. Bu bölge ovalık, düz bir bölge. Buradan tank atakları, zırhlı piyade saldırıları olabilir. O yüzden Ukrayna’yı kendisine bir tampon bölge olarak tutmak istiyor. Burası tank harekatına uygun bir alan. Şartlar, İkinci Dünya Savaşı’ndaki ya da Kore’deki tank savaşı gibi değil. Şartlar hava tehdidinin, tanksavar silahların son derece gelişmiş olması, gerek hava kuvvetlerinin tanklara karşı harekatını getiriyor. SİHA’larda bulunan bazı silahların tanklara karşı kullanılabileceği de göz önüne alınırsa, bugün Rus sözcü bir açıklama yaptı; ‘Bu tankların gelmesi etkilemez. Onları da avlarız’ dedi. Karşılıklı, Rus tanklarını da onlar avlıyor. Bu savaşta tankların etkili olduğunu göremedik. O yüzden bunun psikolojik olduğunu söyledim. Almanya 14 Leopard veriyor. İstediği kadar versin. Burada olay Batı’nın Ukrayna askerini ne kadar süratle donatabileceği, aynı İkinci Dünya Savaşı’nda İngiltere’nin desteklenmesi gibi. Savaşa başladığında temel neydi, amiral ‘O kadar hızlı gemi batırmalıyız ki’ diyordu, ‘İngiltere savaşa devam azmini kıralım’ diye. Hakikaten bir ara çöküşe geçiyorlardı. Amerika’dan Atlantik deklarasyonundan sonra 60’a yakın savaş gemisi aldılar. İngiltere, evin bahçesinde domates ekerek, neredeyse ağaçlık alanlara, parklara tarım yaparak kendini toparlamaya başladı. Burada da öyle. Şu an Atlantik’te kesintisiz bir lojistik akış var. Avrupa devletlerinden Ukrayna’ya yakın limanlara Almanya ve Dedeağaç’a büyük çaplı cephane ikmali var. Şu an savaş denize yansımadığı için sonsuz şekilde üretilen mallar geliyor.”
‘Yarın Tayvan krizi de çıkarsa, Amerika kara kuvvetleri, deniz piyadeleri ne yapacak’
Kiev’e verilen tankların sahada kazanç getireceğini düşünmeyen Gürdeniz, ABD başta olmak üzere Batı bloğundaki cephane stoklarının durumuna ilişkin kaygılara atıfta bulundu:
“Bu cephane stokları üretici ülkelerde ne durumda? Sorun burada başlıyor. Bu tankları verdiler diyelim, yarın Tayvan krizi çıkarsa, Amerika kara kuvvetleri, deniz piyadeleri ne yapacak, cevabını bilmiyoruz. Şu an orada olup bitenlerden, Amerikalıların özellikle füze stokları, tanksavar silah stokları ve pek çok zırhlı malzemeye yönelik stokların tükendiğini okuyoruz. Geçenlerde Amerikan deniz kuvvetleri komutanı, cephane yapan sanayicilerle yaptığı görüşmede ‘Gemilerdeki stoklarımız yetersiz’ diyor. Onlar da ‘Kapasitemiz bu kadar’ diyor. O da ‘Beni ilgilendirmez. Bana yapacaksınız’ diyerek masaya yumruğunu vuruyor. Amerikan kuvvet komutanı gemi inşa eden tersaneler baskı yaparak ‘Artık kaç vardiya yaparsanız yapın hızlandırın’ diyor. ABD’nin gemi sayısı çok az. Çin ile baş edecek durumda değil. Olayı büyük bir resim olarak görürsek, bu tankların verilmesi Ukrayna’daki nüfusun savaşa devam etme azim ve iradesini arttırmaya yönelik, sahada kazanç sağlayacağını düşünmüyorum.
‘Rusya’nın ekonomisini mahvetmek istediler, Çin’in yanına geçerse diye…’
Gürdeniz, ABD’nin Ukrayna’yı Rusya’nın üzerine gitmek üzere 1990’lardan itibaren hazırladığını, NATO’nun sürekli genişleme dalgalarında gelişmelerin açıkça görüldüğünü vurguladı. Washington’ın tüm dünyayı şekillendirmeye soyunurken yükselen Çin’le karşılaştığını anımsatan Gürdeniz, Çin’in üzerine gitmeden önce askeri gücüne karşın ekonomik açıdan ‘zayıf’ bulunan Rusya’nın üzerinden gidilmesine karar verildiği değerlendirmesinde bulundu:
“Ukrayna-Rusya savaşı kaçınılmazdı. Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’na girmesi gibi, hala tartışıyorlar. Zaten sebep ve sonuç bir aradaydı. Osmanlı’nın parçalanması, stratejik alanların ele geçirilmesi… Petrol dönemine geçilmişti. Aynı onun gibi. Ukrayna zaten 1990’lardan sonra bu senaryo için hazırlandı. İşin içinde olduğum için biliyorum. O dönem NATO’da çalışırken Ukrayna ve Kırım’ın durumu o zamanlarda masaya yatırılmıştı. Aynı yıllarda Irak, Suriye, İran, Libya masaya yatırılmıştı. Eğer olaya çok yüksek jeopolitik pencereden bakarsanız kaçınılmaz şekilde görülüyor. Ukrayna, doğuya doğru genişleyen NATO’nun Rusya ile aradaki en yakın ülkesiydi. Polonya ile sınırdaş olan ülke Rusya ile sınırdaş olursa neler yapamaz ki? Washington’dan Moskova’ya uçuş 4 bin mil ise, Ukrayna sınırından 200 km. Muazzam bir kazançtı. O dönemde Almanya’nın birleşmesi, 1990’da NATO’nun doğuya ilk genişlemesi, 2004’te tekrar Baltık cumhuriyetleriyle Karadeniz ile genişlemesi şunu gösterdi: Amerika kıta değil bir ada devlet, kuzeyinde Kanada, güneyinde Meksika, iki tarafı okyanus. ‘O kadar güçlüyüm ki bana kimse saldıramaz ve ben istediğim gibi dünyaya şekil verebilirim’ diyor. İşin özü böyle başladı ve tek kurşun atmadan Sovyetler yenilince ‘bu güçle bütün dünyayı şekillendireceğim’ dedi. Ama Çin’in yükselişini tahmin edemediler. 2010’da Çin’in üretimde ABD’yi geçmesi, arkasında askeri alana geçmesi, bu arada Rusya’nın 2000’den sonra toparlanması... 2000’e kadar Rusya parçalanma aşamasındaydı. Amerikalılar şimdi Yeltsin dönemini nasıl anıyor, ‘Süper bir adamdı, barış içindeydi, NATO’ya almıştık’... Muazzam bir Avrasya devleti var, Asya’nın doğusuna kadar uzanan derinliği olan bir ülke. Bu savaşta da Ukrayna olayında olay şöyle gözlemlendi: ‘Rusya’nın askeri gücü çok iyi ama ekonomik gücü çok zayıf. Fakat Batı’nın da ekonomik gücü çok yüksek, askeri gücü zayıf. O yüzden biz öyle bir buluşturma yapalım ki önce Rusya’nın ekonomisini mahvedelim. Bu arada test edelim, yani gelecekte Çin’le büyük hesaplaşma gününde Çin’in yanına geçerse, biz bunu topal ördek olarak geçirelim. Deniz, hava kuvvetleri ve mobilitesi yüksek zırhlı kara kuvvetlerine zarar verelim’. Hedef buydu. O yüzden NATO hala işin içine girmiyor. Zelenskiy yırtınıyor, ‘Ben de artık bir NATO ülkesi oldum, sizin için savaşıyorum’ diyor. Ama Zelenskiy’e ısrarla ‘NATO üyeliğini düşünmüyoruz’ diyorlar.”
‘Rusya ekonomisi çökmedi, silah stokları bitmedi, Vagner sayesinde genç nüfus korunuyor’
Ancak Gürdeniz, beklentilerin aksine Rusya ekonomisinin çökmediğini, silah stoklarının da zannedildiği gibi bitmediğini belirtirken, Moskova’ın Vagner sayesinde genç nüfusunu da koruduğuna dikkat çekti:
“Büyük resme baktığımızda bu savaş esasında ekonomik olarak Rusya’nın çökmediğini gösterdi. Herkes ne bekledi? Dünya ekonomisine yüzde 2 katkısı olan Rusya bu savaşın uzaması halinde çöker. Neredeyse bir yıl oldu, çökmüyor, ruble değer kazanmaya devam ediyor. ‘Rusya’nın cephane stoklarını kolayca hallederiz’ dediler, o da olmadı. Bu sabah Hazar Denizi’ndeki ve Karadeniz filosundaki gemilerden kalibre füzesi attılar. Rusya geri adım atmıyor. Rusya’nın tarihine baktığınızda gerek Napolyon gerek Hitler istilasında Rusya’nın önce geri çekildiğini, sonradan toparlanıp taarruz ettiğini görüyoruz. Şu an Rusya, Ukrayna’ya nazaran kendi genç nüfusunu da koruyor. Wagner gibi paralı grupları kullanıyor. Çünkü Rusya’nın en ciddi sorunu nüfus sorunu.”
‘Ukrayna Amerikan jeopolitiğinin kandırılmış fedailiğini yapıyor. Avrupalılar için de sürdürülebilir değil’
Gürdeniz’e göre, buna karşılık Ukrayna Minsk anlaşmasının altına imza koymasına rağmen, ülkenin Ruslarının haklarını yok saydığını ve Amerikan jeopolitiğinin kandırılmış fedayiliğini yapıyor. Gürdeniz Avrupa’nın da ucuz enerjiden olup, sanayisinin zayıflaması eşliğinde bağımsız bir savunma konseptini tamamen yitirdiğini anımsatırken, Avrupa için bunun sürdürülebilirliğini sorguladı:
“Şu an Ukrayna Amerikan jeopolitiğinin kandırılmış fedailiğini yapıyor. Minsk anlaşmalarına imza koymuş bir Ukrayna hükümeti var. Donbass bölgesinde yaşayan Ukraynalı Rusların haklarının korunacağı yer alıyor. Siz bunu yok sayıyorsunuz. Burayı katolik Ukraynalılardan oluşmuş bir ülkenin toprağı kabul ediyorsunuz. Bu durum birçok ülkede yaşanabilir. Yarın bu senaryonun Türkiye’nin başına iş açmayacağını söyleyemem. Emperyalizm bu tür şeyleri sömüren bir yapıya sahip. Ukrayna savaşı şu an ABD’nin jeopolitik çıkarlarına hizmet ediyor. Almanya’yı ucuz Rus enerjisinden koparmıştır, sanayisini tepetaklak etmiştir, ticaretini etkilemiştir. AB’nin bağımsız Avrupa savunma konseptini tamamen ortadan kaldırmıştır. Fransa’yı Avrupa liderliği yapamayacak kadar küçük düşürmüştür. Amerikan jeopolitiği o kadar kazançlı ki bu durum Avrupalılar için de sürdürülebilir değil. Çünkü Avrupa’nın ne insan gücü ne de savunma sanayi bu tabloyu toparlayacak durumda değil. Bu arada Rusya’yı diplomasi masasına çekebilecek yeteneği kaybettiler. Minsk anlaşmalarına uymayarak ve Rusya’nın diplomatik angajmanlarını geri çevirerek diplomatik güvenilirliklerini kaybettiler. Avrupa’da halkın morali bozuk. Bugün Ukrayna halkı için bir Alman ölmeye hazır değil. Ama parasal güç ve moral güçle destek veriyorlar. O gücün de sonsuza kadar devam edeceğini söyleyemeyiz.”
‘Çin de buna göre hazırlık yapıyor ve Rusya’ya desteğini sonuna kadar devam ettireceğini değerlendiriyorum’
Gürdeniz, ABD$nin ya çok kutuplu dünyayı kabullenmesi ve barış içinde normal var olması, yahut da küresel sistemin silahların konuşmasıyla belirlenmesi ikilemine işaret etti. Gürdeniz’e göre Çin de Rusya’nın başına gelenleri görerek hazırlıklarını yapıyor:
“Bence şu an sistem şöyle gidiyor. Rusya, Donbass bölgesini emniyete aldıktan sonra savaş müzakere aşamasına gelecek. Ukrayna’nın insan gücü kaynağı azalıyor. Bu arada bir tahterevalli gibi düşünün, burada tansiyon azaldığında Pasifik’te artacak. Amerika ya mevcut çok kutuplu dünyayı kabul edecek ve barış içinde normal bir ülke gibi davranmaya başlayacak. Veya mevcut sistemin tamamen bugün olduğu gibi yıkılmasıyla belirsiz bir döneme gidilecek ve silahlı mücadele sonunda karar verilecek. ABD tamamen kendi içine kapanıp dünyadan kopacak. Başka bir çözüm yolu da görünmüyor. Sovyetlerin iki kutuplu dünyadan kurşun atmadan ayrılması gibi bir durum artık söz konusu değil. Çin de buna göre hazırlık yapıyor ve Rusya’ya desteğini sonuna kadar devam ettireceğini değerlendiriyorum. Çünkü bugün Rusya’nın başına gelenin yarın kendi başına geleceğini düşünüyor.
‘Türkiye burada asla NATO veya ABD’nin gönüllü fedaisi olmamalı’
Gürdeniz’e göre, Türkiye işin silah yönüne girmeden tarafsızlığını sürdürmeli. Soğuk Savaş’la birlikte NATO’nun işlevinin sona erdiğini ve Türkiye’nin artık ABD’nin jeopolitik çıkarlarını savunmak zorunda olmadığını belirten Gürdeniz, NATO’nun da tamamen ABD çıkarlarının aparatı olduğunu vurguladı. Türkiye’nin zayıf olmasına rağmen İkinci Dünya Savaşı’na bile girmemeyi başardığını anımsatan Gürdeniz, bugün daha güçlü bir pozisyonda bunun daha kolay olacağının altını çizdi:
“Türkiye bu krizde kesinlikle işin silah yönüne girmeden tarafsızlığını devam ettirmelidir. Çünkü Türkiye, Birinci Dünya Savaşı’nı, Soğuk Savaş’ı yaşamış bir ülke. Rusya ile sınırdaş, Ukrayna ile komşu. Coğrafyalar değişmeyeceğine göre sonsuza kadar birlikte yaşayacağız. Bu konjonktürde Ukrayna, emperyalizmin, Avrupa Atlantik yapısının, AB ve ABD’nin gönüllü fedaisi oluyor diye Türkiye, NATO’da olmasına rağmen gönüllü olamaz. NATO’nun işlevi Soğuk Savaş’la birlikte bitmiştir. NATO’nun devam etmesinin temel nedeni ABD’nin küresel hedeflerine erişmedeki aparatı olmasıdır. Türkiye artık ABD’nin jeopolitik çıkarlarını savunmak zorunda olan bir ülke değildir. Türkiye’nin nüfusu, savunma sanayisi gelişmiştir. Eşsiz coğrafyası, Türkiye’nin emrinde olmalı. Bu coğrafyayı uzun yıllar Atlantik sistem kullandı. ABD, 21. yüzyılda Çin’i dengeleyecek, Avrasya’yı parçalayacak ve Türkiye burada asla NATO veya ABD’nin gönüllü fedaisi olmamalı. Türkiye’nin 24 Şubat’tan bu yana uyguladığı aktif tarafsızlık politikası son derece doğrudur. Burada iç siyaseti kenara bırakalım, jeopolitik perspektifte, ABD, sürekli konsolide etmeye çalıştığı ve birinci kabul ettiği Türkiye’nin coğrafyasını kendi lehine kullanmak için her şeyi yapacak bir devlettir. Temel nedeni Türkiye’nin kenar kuşaktaki eşsiz coğrafyasını Amerikan çıkarları için kullanmak. Türkiye artık bu uyanışı sağlamış. 15 Temmuz darbe girişimi son noktadır. FETÖ’nün Balyoz, Ergenekon’u yumuşak bir darbedir, bizim gibi insanları tavsiye etmişlerdir. Niye? Biz ‘Türkiye’nin coğrafyası artık Türkiye için kullanılmalıdır, Karadeniz’de Montrö dengesi bozulmamalıdır’ dediğimiz için. Şimdi Türkiye büyük bir sınava giriyor. Bu sınav İkinci Dünya Savaşı’ndan bile büyük. Çünkü artık güçlü bir Türkiye var. İkinci Dünya Savaşı’nda zayıf olmamıza rağmen savaşa girmemek büyük bir başarıydı. Güçlü olarak girmemek daha kolay. Aktif tarafsızlığı güçlü bir silahlı kuvvetlerle devam ettirmek daha kolay.”
‘Atatürk, 1917’de Ruslar ile savaşıyordu, 3 yıl sonra Lenin’e mektup yazdı’
NATO’nun Ankara’ya baskılarında Rusya’nın Karadeniz’den çevrelenmesinin yattığını belirten Gürdeniz, Dedeağaç’a yatırımın da Türkiye’yi kaybetme kaygısıyla yapıldığını dile getirdi. Atatürk’ün önce savaştığı Rusya ile sonra barış kurduğunu anımsatan Gürdeniz, jeopolitikte hisler ve intikama yer olmadığını vurguladı:
“NATO’nun Türkiye üzerindeki baskılarının temel nedeni, Rusya’nın Karadeniz cephesinden de çevrelenmesi, Türkiye üzerinden dış ticaretinin engellenmesi, özellikle günde 1 milyon varil petrolün güney akışının engellenmesi, dış ticaretinin yüzde 60’ının Türk boğazları üzerinden yapılmasının engellenmesi. Zaten Dedeağaç’a bu kadar yatırım yapmalarının nedeni de bu. ‘Türkiye’yi kaybedersek Dedeağaç’tan engelleriz’ diye düşünüyorlar. Rusya ve Türkiye sonsuza kadar bir arada yaşayacak devletler. ‘Komünizm, 13 kere savaştık’ deniliyor… Jeopolitikte hislerle hareket edilmez. Atatürk, 1917’de Ruslar ile savaşıyordu, cephe savaşıydı. Belki Ruslar onu, o da Rusları öldürmeye çalıştı, bilemiyoruz. Ama orada komutandı. Aynı Atatürk 3 yıl sonra Lenin’e mektup yazdı, ‘Kafkasya gel beraber kuralım’ diye. Jeopolitikte intikam duygusu da olmaz. Jeopolitikte gerçekler vardır. Bugün Türkiye’de güneydoğusunda kukla bir Kürt devleti kuruluyor. NATO üyesi bir devlet, her hafta şehit veriyoruz, Amerika’nın onbinlerce dolar yardımı devam ediyor. Güneyimizde bir Kürt devletçik yapısı oluşturuldu. NATO’ya rağmen, o çok sevdiğiniz müttefiklere rağmen... Mavi Vatan hala karşımıza çıkıyor. Kıbrıs ve Karadeniz’deki baskıları biliyorsunuz. Sabah akşam, ‘NATO, Karadeniz’de şunu yapsın, daimi deniz gücü kuralım, Romanya’da Amerikan üssü kurulsun’ deniyor.”
‘Parçalanmış Rusya, parçalanmış Türkiye demektir’
ABD’nin Türkiye’nin milli menfaatlerine aykırı adımlarına işaret eden Gürdeniz, eski paradigmalarla hareket edilmesinin yanlış olduğunu belirterek, “Parçalanmış Rusya, parçalanmış Türkiye’dir” vurgusu yaptı:
“Türkiye artık kendi jeopolitik çıkarları yani milli menfaatlerini NATO üzerinde tutmalıdır. Çünkü 1945’teki gibi Sovyetlerden Stalin’in ‘Türk boğazlarını beraber yönetelim, üs kuralım’ gibi talebi de yok. Rusya, Batı’nın onu zayıflatması tehdidiyle karşı karşıyayken kalkıp eski paradigmalarla ‘13 kere savaştık, İstanbul’a girecekler, Kars ve Ardahan’ı alacaklar’ gibi senaryolarla hareket etmememiz gerekiyor. Parçalanmış Rusya, parçalanmış Türkiye demektir. Eğer Türkiye, Karadeniz’in bütün kıyıdaşları ve Batı tarafından kuşatılırsa zaten bu Türkiye’nin milli menfaatlerini koruyamayız. Bir Amerikalı general, PKK’lı teröristle yan yana fotoğraf veriyorsa, ‘PYD bizim en yakın müttefikimiz’ diyorsa, Libya’da Türk’ün karşısına çıkıyorsa, Mavi Vatan’da Yunanistan ve Kıbrıs ile ortak tatbikat yapıyorsa, Dedeağaç’a yığınak yapıyorsa, Fuat Köprülü, Celal Bayar, Adnan Menderes üçlüsünün Amerikan güzellemesini yapamayız. Gerçeklerle hareket etmeliyiz. Gerçekler her hafta verdiğimiz şehitlerdir, FETÖ kumpasıyla tasfiye edilen insanlardır.”
‘İngiliz gemileri kötü şöhretlidir, çok arıza yapar’
Gürdeniz, Türk Deniz Kuvvetleri için Britanya’dan alınacağı iddia edilen eski gemiler konusunu da hem askeri hem de siyasi açıdan değerlendirdi:
“Londra artık özgül ağırlığını tamamen yitirmiş, 130 yılın en kötü ekonomik çöküşünü yaşıyor. Monarşinin yaşadığı skandalları görüyoruz. Ama Türkiye şu an İngiltere ile neredeyse aynı stratejik perspektife girmeye yakın görünen hamleler yapıyor görünüyor. Türkiye aklını başına almalı, bağımsız, aktif, tarafsız politikasını devam ettirmeli. Şu an kendinden başka dostu olmadığını bilerek jeopolitik gerçeklerle hareket etmeli. Ben İngiltere’de Gaziantep Fırkateyni komutanıyken, üç aylık yoğun eğitim ve tatbikat programına katılmıştım. İngiliz gemileri kötü şöhretlidir, çok arıza yaparlar. Brezilya’ya sattığı anti-hücum gemisine bir ara Türkiye de heveslendi. İngiltere’den niye savaş gemisi alınmaz? Amerikan gemileri savaşmak için yapılır, İngiliz gemileri export için yapılır. Alman gemileri de öyledir. Türkiye, Amerika’dan kullanılmış gemi almıştı. Dünyada Amerika’dan aldığı kullanılmış gemiyi en iyi modernize eden Türkiye’dir. Bunu çok Amerikalı amiral söyledi. İngilizler için bunu söyleyemeyiz. İngiltere’den son 4 gemiyi 1959’da aldık. İngilizler, tüccar millettir, neyi nasıl pazarlayacağını iyi bilir. Bunu belki bizimkiler gündeme getirmediği halde onlar getirmiş olabilir. Türk-Yunan çıkmazını lehte kullanabilecek ustalıkta diplomat bir ülke. Hipotez olarak sunuyorum; Yunanistan ile kuvvet dengesinde Anadolu artı hücum gemileri, bunu koruyacak gemilere ihtiyacınız var. Belki böyle bir sunumda bulundular. Ama bunu Türkiye’nin müzakere masasına alması bile yanlış. Çünkü Türkiye dünyada aynı anda üç ülkeye savaş gemisi yapan bir ülke. Nijerya, Ukrayna ve Pakistan’a yapıyoruz. Savaş gemisi yapabilecek yeteneğin var, hücum gemisini yapmışsın. Bu koşullarda niçin acele ediyorsun? ‘Yunanistan ile kuvvet dengesi’ diyorlar. Bu gemiyi aldığınız takdirde, Türkiye’de altyapısı olan ne silah sistemi var ne sensör ne de ana ve yardımcı sistemi... Bunun bakımı, modernizasyonu var. Kriz çıktığını varsayalım, Yunanistan ile savaş çıktığında geminin biri arıza yaptı, İngiltere’den hava radarının parçasını istediniz. Benim amirallik dönemimde bir gemimizin hava radarı arıza yaptı, iki yıl sonra gönderdiler. Onun dışında helikopterden atılan füzeler, hava radarlarıyla ilgili o kadar çok sıkıntılar yaşandı ki... Bunları bile bile ‘İngiltere çok ucuza veriyor’ diye olmaz. Bu gemiyi belki ucuza alırsınız ama uzun dönemde yapacağınız yatırımlar gemi için verdiğinizin katbekat üzerine çıkar. Zaten bu tip devletlerin felsefesi odur. Amerika da hibe eder. Bedava verir ama uzun dönemde aldığınız yedek parçayla bunu katbekat çıkarır. Türkiye bir yandan hem ‘yerli-milli’ diye sevinecek, bir yandan da İngiltere’den gemi alacağız. İngiltere gerek kriz gerek savaş döneminde bu gemiyle ilgili bir şeye ihtiyacımız olduğunda asla vermez. İngiltere, Yunanistan’ı kurmuştur. Londra borsasında kurulmuş bir ülke. İngiltere, ilk kralını akraba hanedan üzerinden Almanya’dan İngiltere’ye tayin etmiştir. Balkan Harbi’nde iki deniz savaşımız oldu. İkisinde de maalesef yenildik. İlkinde galipken son anda geri çekildik, ikincisinde tamamen yenildik. Sebebi, Yunan savaş gemilerinin subayları İngiliz. Zaten Avrupalılık kavramına girmiyorum. İkinci Elizabeth’in kocası, Yunan hanedanının devamıydı. Kraliçe Elizabeth’in kayınvalidesi Yunan asıllıdır. Böyle bir ülke kalkıp savaşta Türkiye’ye yardım edecek. Bu da işin jeopolitik ve siyasi açıdan analizi. Böyle bir şey bence olmayacak, gündemden kalkar. Bu olursa milli savunma sanayi için bir intihar olur. Çünkü bu kadar gelişmiş bir sanayiye eski şeyleri almaya kalkmak Türk savunma sanayi için doğru bir davranış değildir.”