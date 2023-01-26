Gece yarısı itibariyle motorine 83 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıdı.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,08 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 21,71 liradan satılıyor.

Brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son olarak, bugün gece... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

Motorine 83 kuruş zam

© AA Motorin, akaryakıt, benzin © AA

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Brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son olarak, bugün gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında 83 kuruş artışa gidildi.