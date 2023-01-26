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https://sputniknews.com.tr/20230126/motorine-83-kurus-zam-1066196602.html
Motorine 83 kuruş zam
Motorine 83 kuruş zam
Brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son olarak, bugün gece... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T07:40+0300
2023-01-26T07:40+0300
ekonomi
türkiye
akaryakıt
akaryakıt zammı
motorin
zam
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Gece yarısı itibariyle motorine 83 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıdı.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,08 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 21,71 liradan satılıyor.
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türkiye, akaryakıt, akaryakıt zammı, motorin, zam
türkiye, akaryakıt, akaryakıt zammı, motorin, zam

Motorine 83 kuruş zam

07:40 26.01.2023
© AAMotorin, akaryakıt, benzin
Motorin, akaryakıt, benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© AA
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Brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son olarak, bugün gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında 83 kuruş artışa gidildi.
Gece yarısı itibariyle motorine 83 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıdı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,08 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,71 liradan satılıyor.
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