https://sputniknews.com.tr/20230126/meta-donald-trumpin-facebook-ve-instagram-yasagini-2-yil-sonra-bitiriyoruz-1066206502.html

Meta: Donald Trump'ın Facebook ve Instagram yasağını 2 yıl sonra bitiriyoruz

Meta: Donald Trump'ın Facebook ve Instagram yasağını 2 yıl sonra bitiriyoruz

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, 6 Ocak 2021 Kongre baskınının ertesi günü 'paylaşımlarının şiddeti daha fazla kışkırtma riski taşıdığı'... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T13:10+0300

2023-01-26T13:10+0300

2023-01-26T13:26+0300

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Mark Zuckerberg'in patronu olduğu Meta*, 'eşi benzeri görülmemiş' diye nitelediği bir kararla 7 Ocak 2022'de askıya aldığı önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarının geri döneceğini duyurdu. Gelecek haftalarda Trump'ın hesaplarının kilidinin yeniden açılacağını belirten şirket, kullanıcı yönergelerinin gelecekteki ihlalleri için daha yüksek cezalar uygulayacak. Buna göre toplumsal huzursuzlukla ilgili askıya alma işleminden dönen tanınmış kişiler için artırılmış cezalar dahil tekrarlayan suçları caydırmak için yeni önlemler uygulanacak. Şirket açıklamasında “Gerçek dünyaya zarar verme konusunda açık bir risk olduğunda -Meta'nın kamusal söyleme müdahale etmesi için bilerek yüksek bir çıta- harekete geçiyoruz” denildi. Meta'nın Küresel İşler Başkanı Nick Clegg, aradan geçen zamanda 6 Ocak 2021'de Kongre baskınıyla su yüzüne çıkan kamu riskinin devam edip etmediğini belirlemeleri gerektiğini ve riskin Trump'ın platforma geri dönmesine izin verecek kadar geri çekildiği sonucuna vardıklarını söyledi. Şirket, "Kararımız, risk yeterince azaldığından, koyduğumuz iki yıllık zaman çizelgesine bağlı kalmamız gerektiği" dedi. "Halk, siyasilerinin iyi, kötü ve çirkin dediklerini duyabilmeli ki, sandıkta bilinçli seçimler yapabilsin" izahatını getiren Meta, bunun 'kendi platformlarında insanların söyleyebileceklerine herhangi bir kısıtlama getirilmeyeceği anlamına gelmediğini' vurguladı. Meta'nın açıklaması, Tesla, Space X CEO'su Elon Musk'ın ekimde satın alıp başına geçtiği Twitter'ın Trump'ın hesabı üzerindeki yasağı kasım ayında kaldırması sonrasında geldi. Ana akım sosyal medya platformlarından kovuduktan sonra kendi sosyal medya platformu Truth Social aracılığıyla iletişim kuran Trump, ana sahneye geri dönüp dönmeyeceği konusunda bugüne dek karışık mesajlar gönderdi. Meta'nın açıklamasına, askıya alma yönündeki ilk kararı eleştirerek yanıt veren 45. Başkan, “Sizin en sevdiğiniz Başkan olan beni 'deplatform' ettiğinden beri Milyarlarca Dolar değer kaybeden FACEBOOK, az önce hesabımı eski durumuna getireceğini duyurdu. Böyle bir şey, görevdeki bir başkanın veya intikam alınmayı hak etmeyen herhangi birinin başına bir daha asla gelmemeli!” diye yazdı. Şirket açıklamasına göre yeni protokoller kapsamında Trump'ın içeriği kaldırılabilir ve Trump'ın hesabı bir ay ile iki yıl arasında bir süre için daha askıya alınabilir. Facebook ve Instagram'da içerik denetleme kararları veren organ olan Meta'nın Denetim Kurulu, Trump'ın geri dönüşüne izin verilip verilmeyeceğine karar vermede hiçbir rol oynamadığını söyledi. Meta tarafından finanse edilmesine rağmen bağımsız faaliyet gösterdiği iddia edilen ve kararları bağlayıcı olan Denetim Kurulu, "Sayın Trump'ı Meta'nın platformlarına geri döndürme kararı yalnızca Meta'ya aittir, Kurul'un kararda bir rolü yoktur" dedi.* Meta, Rusya'da aşırıcı kurum olarak yasaklı.

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