TCMB 2023 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi

"Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergeler, enflasyondaki belirgin yavaşlamayı teyit ediyor. Aylık enflasyon oranları, kademeli bir şekilde tarihsel ortalamalara yaklaşıyor. 2023 yılı ilk yarısında mevduatta liralaşma hedefimiz yüzde 60. Merkez Bankası 2023 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi, yüzde 22.3 olarak korudu. 2024 yılsonu enflasyon tahmini yüzde 8,8 olarak sabit tutuldu. Kalıcı fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrarı gözetmeyi sürdüreceğiz. Liralaşma stratejisini daha da güçlendirerek kararlılıkla uygulayacağız. Kredi büyüme hızı fiyat istikrarını destekleyici yönde hedef enflasyon patikasıyla uyumlu olacak."