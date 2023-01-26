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TCMB 2023 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi
TCMB 2023 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi
TCMB Başkanı Kavcıoğlu enflasyon tahminine ilişkin, "Tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek 2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22.3, 2024 yıl sonu... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
merkez bankası
enflasyon
türk lirası
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı.TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon Raporu 2023-I" sunumunda öne çıkan başlıklar şöyle:
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merkez bankası, enflasyon, türk lirası
merkez bankası, enflasyon, türk lirası

TCMB 2023 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi

11:07 26.01.2023 (güncellendi: 11:13 26.01.2023)
© İHAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© İHA
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu enflasyon tahminine ilişkin, "Tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek 2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22.3, 2024 yıl sonu tahminimizi yüzde 8.8'de sabit tuttuk" dedi.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon Raporu 2023-I" sunumunda öne çıkan başlıklar şöyle:

"Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergeler, enflasyondaki belirgin yavaşlamayı teyit ediyor. Aylık enflasyon oranları, kademeli bir şekilde tarihsel ortalamalara yaklaşıyor. 2023 yılı ilk yarısında mevduatta liralaşma hedefimiz yüzde 60. Merkez Bankası 2023 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi, yüzde 22.3 olarak korudu. 2024 yılsonu enflasyon tahmini yüzde 8,8 olarak sabit tutuldu. Kalıcı fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrarı gözetmeyi sürdüreceğiz. Liralaşma stratejisini daha da güçlendirerek kararlılıkla uygulayacağız. Kredi büyüme hızı fiyat istikrarını destekleyici yönde hedef enflasyon patikasıyla uyumlu olacak."

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