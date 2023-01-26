https://sputniknews.com.tr/20230126/meksikada-bir-surucu-carptigi-kadinin-kaputun-ustunde-kalmasina-aldiris-etmeden-surmeye-devam-etti-1066191549.html
Meksika'da bir sürücü çarptığı kadının kaputun üstünde kalmasına aldırış etmeden yoluna devam etti
Meksika'da bir sürücü çarptığı kadının kaputun üstünde kalmasına aldırış etmeden yoluna devam etti
Meksika’da bir sürücü, çarptığı kadını aracının kaputunun üzerinde kalmasına aldırış etmeden metrelerce yol gitti. Kadının kaputun üzerinden sürüklediği anlar... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T00:21+0300
2023-01-26T00:21+0300
2023-01-26T00:22+0300
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meksika
kadın
sürücü
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Meksika’nın Ecatepec şehrinde bir sürücü, yoldan geçen bir kadına çarptı. Çarpma sonucu kadın aracın kaputunun üzerinde kaldı. Sürücü kadına aldırış etmeden kaputun üzerindeki kadınla metrelerce yol gitti. Ecatepec şehri polisinin olayın ardından kısa sürede harekete geçerek sürücüyü gözaltına aldığı bildirilirken, 29 yaşındaki kadının kazada hafif şekilde yaralandığı aktarıldı. Yaralı kadın yaptığı açıklamada, kazayla ilgili olarak araç sürücüsünün kendisine kasıtlı olarak çarptığını ifade ederek, kaputtan inmek istediğini defalarca söylemesine rağmen şoförün aracı durdurmadığını belirtti.
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meksika, kadın, sürücü
Meksika'da bir sürücü çarptığı kadının kaputun üstünde kalmasına aldırış etmeden yoluna devam etti
00:21 26.01.2023 (güncellendi: 00:22 26.01.2023) Abone ol
Meksika’da bir sürücü, çarptığı kadını aracının kaputunun üzerinde kalmasına aldırış etmeden metrelerce yol gitti. Kadının kaputun üzerinden sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Meksika’nın Ecatepec şehrinde bir sürücü, yoldan geçen bir kadına çarptı. Çarpma sonucu kadın aracın kaputunun üzerinde kaldı. Sürücü kadına aldırış etmeden kaputun üzerindeki kadınla metrelerce yol gitti.
Ecatepec şehri polisinin olayın ardından kısa sürede harekete geçerek sürücüyü gözaltına aldığı bildirilirken, 29 yaşındaki kadının kazada hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.
Yaralı kadın yaptığı açıklamada, kazayla ilgili olarak araç sürücüsünün kendisine kasıtlı olarak çarptığını ifade ederek, kaputtan inmek istediğini defalarca söylemesine rağmen şoförün aracı durdurmadığını belirtti.