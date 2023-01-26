https://sputniknews.com.tr/20230126/meclis-lokantasinda-bazi-fiyatlar-artti-kuver-ucreti-3-corba-6-lira-oldu-1066211839.html
Meclis lokantasında bazı fiyatlar arttı: Kuver ücreti 3, çorba 6 lira oldu
Meclis lokantasında bazı fiyatlar arttı: Kuver ücreti 3, çorba 6 lira oldu
Türkiye’deki mevcut enflasyona göre, fiyatların uygun olduğu TBMM lokantasına da zam geldi. 2018’de 1 TL olarak uygulanan kuver ücreti, 2022’de 2 TL'ye... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T14:00+0300
2023-01-26T14:00+0300
2023-01-26T14:00+0300
türkiye
meclis
tbmm meclis başkanlığı
fiyat
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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, masaya getirilen örtüyle birlikte bıçak, çatal, kaşık, şamdan ve tuzluk gibi şeylerin servise konulmasından dolayı alınan ücret olan kuver, böylece yüzde 50 oranda zam gördü. Restoran ve kafe menülerinde ise masaya gelen ekmek, sos ve buna benzer ürünler için ödenen ücret olarak sınıflandırılan kuver, uzun yıllardır Meclis lokantasında 2 TL olarak uygulanıyordu.Öte yandan çorbaya da son 6 ayda iki defa, toplamda yüzde 50 zam geldi.
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meclis, tbmm meclis başkanlığı, fiyat
meclis, tbmm meclis başkanlığı, fiyat
Meclis lokantasında bazı fiyatlar arttı: Kuver ücreti 3, çorba 6 lira oldu
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Türkiye’deki mevcut enflasyona göre, fiyatların uygun olduğu TBMM lokantasına da zam geldi. 2018’de 1 TL olarak uygulanan kuver ücreti, 2022’de 2 TL'ye çıkmıştı. Kuver ücreti, bu hafta itibarıyla 3 TL'ye yükseldi. Öte yandan çorbaya da son 6 ayda iki defa, toplamda yüzde 50 zam geldi.
Cumhuriyet'te yer alan habere
göre, masaya getirilen örtüyle birlikte bıçak, çatal, kaşık, şamdan ve tuzluk gibi şeylerin servise konulmasından dolayı alınan ücret olan kuver, böylece yüzde 50 oranda zam gördü.
Restoran ve kafe menülerinde ise masaya gelen ekmek, sos ve buna benzer ürünler için ödenen ücret olarak sınıflandırılan kuver, uzun yıllardır Meclis lokantasında 2 TL olarak uygulanıyordu.
Öte yandan çorbaya da son 6 ayda iki defa, toplamda yüzde 50 zam geldi.