https://sputniknews.com.tr/20230126/meclis-lokantasinda-bazi-fiyatlar-artti-kuver-ucreti-3-corba-6-lira-oldu-1066211839.html

Meclis lokantasında bazı fiyatlar arttı: Kuver ücreti 3, çorba 6 lira oldu

Meclis lokantasında bazı fiyatlar arttı: Kuver ücreti 3, çorba 6 lira oldu

Türkiye’deki mevcut enflasyona göre, fiyatların uygun olduğu TBMM lokantasına da zam geldi. 2018’de 1 TL olarak uygulanan kuver ücreti, 2022’de 2 TL'ye... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T14:00+0300

2023-01-26T14:00+0300

2023-01-26T14:00+0300

türkiye

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, masaya getirilen örtüyle birlikte bıçak, çatal, kaşık, şamdan ve tuzluk gibi şeylerin servise konulmasından dolayı alınan ücret olan kuver, böylece yüzde 50 oranda zam gördü. Restoran ve kafe menülerinde ise masaya gelen ekmek, sos ve buna benzer ürünler için ödenen ücret olarak sınıflandırılan kuver, uzun yıllardır Meclis lokantasında 2 TL olarak uygulanıyordu.Öte yandan çorbaya da son 6 ayda iki defa, toplamda yüzde 50 zam geldi.

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Sputnik Türkiye

meclis, tbmm meclis başkanlığı, fiyat