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https://sputniknews.com.tr/20230126/meclis-lokantasinda-bazi-fiyatlar-artti-kuver-ucreti-3-corba-6-lira-oldu-1066211839.html
Meclis lokantasında bazı fiyatlar arttı: Kuver ücreti 3, çorba 6 lira oldu
Meclis lokantasında bazı fiyatlar arttı: Kuver ücreti 3, çorba 6 lira oldu
Türkiye’deki mevcut enflasyona göre, fiyatların uygun olduğu TBMM lokantasına da zam geldi. 2018’de 1 TL olarak uygulanan kuver ücreti, 2022’de 2 TL'ye... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T14:00+0300
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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, masaya getirilen örtüyle birlikte bıçak, çatal, kaşık, şamdan ve tuzluk gibi şeylerin servise konulmasından dolayı alınan ücret olan kuver, böylece yüzde 50 oranda zam gördü. Restoran ve kafe menülerinde ise masaya gelen ekmek, sos ve buna benzer ürünler için ödenen ücret olarak sınıflandırılan kuver, uzun yıllardır Meclis lokantasında 2 TL olarak uygulanıyordu.Öte yandan çorbaya da son 6 ayda iki defa, toplamda yüzde 50 zam geldi.
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meclis, tbmm meclis başkanlığı, fiyat
meclis, tbmm meclis başkanlığı, fiyat

Meclis lokantasında bazı fiyatlar arttı: Kuver ücreti 3, çorba 6 lira oldu

14:00 26.01.2023
© FotoğrafMeclis lokantasında bazı fiyatlar arttı: Kuver ücreti 3, çorba 6 lira oldu
Meclis lokantasında bazı fiyatlar arttı: Kuver ücreti 3, çorba 6 lira oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© Fotoğraf
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Türkiye’deki mevcut enflasyona göre, fiyatların uygun olduğu TBMM lokantasına da zam geldi. 2018’de 1 TL olarak uygulanan kuver ücreti, 2022’de 2 TL'ye çıkmıştı. Kuver ücreti, bu hafta itibarıyla 3 TL'ye yükseldi. Öte yandan çorbaya da son 6 ayda iki defa, toplamda yüzde 50 zam geldi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, masaya getirilen örtüyle birlikte bıçak, çatal, kaşık, şamdan ve tuzluk gibi şeylerin servise konulmasından dolayı alınan ücret olan kuver, böylece yüzde 50 oranda zam gördü.
Restoran ve kafe menülerinde ise masaya gelen ekmek, sos ve buna benzer ürünler için ödenen ücret olarak sınıflandırılan kuver, uzun yıllardır Meclis lokantasında 2 TL olarak uygulanıyordu.
Öte yandan çorbaya da son 6 ayda iki defa, toplamda yüzde 50 zam geldi.
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