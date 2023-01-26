https://sputniknews.com.tr/20230126/malatyada-feribota-yolcu-tasiyan-otobus-golete-dustu-3-yarali-1066193655.html
Malatya'da feribota yolcu taşıyan otobüs gölete düştü: 3 yaralı
Malatya'da feribota yolcu taşıyan otobüs gölete düştü: 3 yaralı
Malatya’da belediye yolcu otobüsü baraj gölüne uçtu. Yaşanan can pazarında otobüste bulunan yolcular çevredeki vatandaşlar tarafından camları kırılarak... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T02:15+0300
2023-01-26T02:15+0300
2023-01-26T02:24+0300
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Karakaya Baraj Göleti'ne otobüsün düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Karakaya Baraj Göleti'nde Battalgazi ile Baskil arasında sefer yapan feribota yolcu götüren Mustafa Şahin yönetimindeki 44 H 0020 plakalı halk otobüsü, Atabey İskelesi bölgesinde gölete düştü.İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, su altı arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan yolcular Güner İkiz, Sabiha İnal ve Emine Elleses, ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kaza yerinde incelemelerde bulundu.Vali Şahin, gazetecilere, gölete düşen otobüste şoförle birlikte 7 kişinin bulunduğunu, sudan etkilenen ve hipotermi olan 3 kadın yolcunun tedavi altına alındığını belirtti.Şoför ve diğer yolcuların sağlık durumlarında bir problem olmadığını aktaran Vali Şahin, tedbir amaçlı dalgıçların bölgede arama tarama faaliyeti yaptıklarını söyledi.Güvenlik kamerasınca kaydedildiOtobüsün gölete düşme anı, iskeledeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Görüntülerde, otobüsün iskeleye gelişi, gölete düşmesi, çevredekilerin yardım için koşması yer alıyor.Olay, otobüsün içindeki güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Kayıtlarda, yolcuların bağrıştığı ve otobüsün içine su girdiği görülüyor.
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malatya, otobüs, gölet, su
malatya, otobüs, gölet, su
Malatya'da feribota yolcu taşıyan otobüs gölete düştü: 3 yaralı
02:15 26.01.2023 (güncellendi: 02:24 26.01.2023) Abone ol
Malatya’da belediye yolcu otobüsü baraj gölüne uçtu. Yaşanan can pazarında otobüste bulunan yolcular çevredeki vatandaşlar tarafından camları kırılarak kurtarıldı. 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Karakaya Baraj Göleti'ne otobüsün düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karakaya Baraj Göleti'nde Battalgazi ile Baskil arasında sefer yapan feribota yolcu götüren Mustafa Şahin yönetimindeki 44 H 0020 plakalı halk otobüsü, Atabey İskelesi bölgesinde gölete düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, su altı arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yolcular Güner İkiz, Sabiha İnal ve Emine Elleses, ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kaza yerinde incelemelerde bulundu.
Vali Şahin, gazetecilere, gölete düşen otobüste şoförle birlikte 7 kişinin bulunduğunu, sudan etkilenen ve hipotermi olan 3 kadın yolcunun tedavi altına alındığını belirtti.
Şoför ve diğer yolcuların sağlık durumlarında bir problem olmadığını aktaran Vali Şahin, tedbir amaçlı dalgıçların bölgede arama tarama faaliyeti yaptıklarını söyledi.
Güvenlik kamerasınca kaydedildi
Otobüsün gölete düşme anı, iskeledeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, otobüsün iskeleye gelişi, gölete düşmesi, çevredekilerin yardım için koşması yer alıyor.
Olay, otobüsün içindeki güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Kayıtlarda, yolcuların bağrıştığı ve otobüsün içine su girdiği görülüyor.