https://sputniknews.com.tr/20230126/macaristan-ukraynaya-silah-gondermeyi-planlamiyoruz-1066229847.html
Macaristan: Ukrayna'ya silah göndermeyi planlamıyoruz
Macaristan: Ukrayna'ya silah göndermeyi planlamıyoruz
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte'nin Ukrayna'daki çatışmalara müdahil olmak istemediğini ve bundan dolayı Kiev'e silah... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T19:25+0300
2023-01-26T19:25+0300
2023-01-26T19:25+0300
ukrayna krizi
macaristan
ukrayna
peter szijjarto
silah
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Başta ABD ve Almanya olmak üzere Batılı ülkelerin Ukrayna'ya tank gönderme kararını değerlendiren Szijjarto, "Macaristan, Kiev'e silah sevk etmiyor ve gelecekte bunu yapmayı planlamıyor, zira çatışmanın dışında kalmak ve hiçbir ülkenin tarafında bulunmamak istiyor" dedi.Macar halkının son parlamento seçimlerinde ülkenin Ukrayna'daki çatışmaların dışında kalmasının en önemli husus olduğuna dair açık bir karar verdiğini belirten Szijjarto, "Hiç kimsenin tarafında savaşa girmiyoruz ve girmek de istemiyoruz, bizim için en önemli şey, Macaristan ve Macarların güvenliği" ifadelerini kullandı.Macaristan'ın tarafları barış müzakerelerine ve ateşkese çağırdığını kaydeden Szijjarto, "Çatışmanın sona ermesi ve Avrupa için olumsuz ekonomik sonuçlarının ortadan kaldırılması için diyaloğa ihtiyaç var. Burada büyük ve güçlü küresel aktörler, çok büyük bir sorumluluk taşıyor. Askeri söylemi barışçıl bir söylemle değiştirmenin zamanı geldi ve savaşın uzaması ve genişlemesi riskine yol açan önlemleri tartışmak yerine büyük aktörlerin birbirleriyle konuşması gerekiyor, iletişim kanalları kapatılmamalı, zira o zaman barış umudunu kaybedederiz" diye vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230123/ukraynaya-leopard-2-tanklarinin-gonderilmesinin-sonuclari-ne-olur-1066073302.html
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macaristan, ukrayna, peter szijjarto, silah
macaristan, ukrayna, peter szijjarto, silah
Macaristan: Ukrayna'ya silah göndermeyi planlamıyoruz
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte'nin Ukrayna'daki çatışmalara müdahil olmak istemediğini ve bundan dolayı Kiev'e silah vermeyi planlamadıklarını vurguladı.
Başta ABD ve Almanya olmak üzere Batılı ülkelerin Ukrayna'ya tank gönderme kararını değerlendiren Szijjarto, "Macaristan, Kiev'e silah sevk etmiyor ve gelecekte bunu yapmayı planlamıyor, zira çatışmanın dışında kalmak ve hiçbir ülkenin tarafında bulunmamak istiyor" dedi.
Macar halkının son parlamento seçimlerinde ülkenin Ukrayna'daki çatışmaların dışında kalmasının en önemli husus olduğuna dair açık bir karar verdiğini belirten Szijjarto, "Hiç kimsenin tarafında savaşa girmiyoruz ve girmek de istemiyoruz, bizim için en önemli şey, Macaristan ve Macarların güvenliği" ifadelerini kullandı.
Macaristan'ın tarafları barış müzakerelerine ve ateşkese çağırdığını kaydeden Szijjarto, "Çatışmanın sona ermesi ve Avrupa için olumsuz ekonomik sonuçlarının ortadan kaldırılması için diyaloğa ihtiyaç var. Burada büyük ve güçlü küresel aktörler, çok büyük bir sorumluluk taşıyor. Askeri söylemi barışçıl bir söylemle değiştirmenin zamanı geldi ve savaşın uzaması ve genişlemesi riskine yol açan önlemleri tartışmak yerine büyük aktörlerin birbirleriyle konuşması gerekiyor, iletişim kanalları kapatılmamalı, zira o zaman barış umudunu kaybedederiz" diye vurguladı.