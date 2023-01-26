Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230126/macaristan-ukraynaya-silah-gondermeyi-planlamiyoruz-1066229847.html
Macaristan: Ukrayna'ya silah göndermeyi planlamıyoruz
Macaristan: Ukrayna'ya silah göndermeyi planlamıyoruz
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte'nin Ukrayna'daki çatışmalara müdahil olmak istemediğini ve bundan dolayı Kiev'e silah... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T19:25+0300
2023-01-26T19:25+0300
ukrayna krizi
macaristan
ukrayna
peter szijjarto
silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0c/1062248024_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_12c74c5f188b9b8760c123ebcfd0aebc.jpg
Başta ABD ve Almanya olmak üzere Batılı ülkelerin Ukrayna'ya tank gönderme kararını değerlendiren Szijjarto, "Macaristan, Kiev'e silah sevk etmiyor ve gelecekte bunu yapmayı planlamıyor, zira çatışmanın dışında kalmak ve hiçbir ülkenin tarafında bulunmamak istiyor" dedi.Macar halkının son parlamento seçimlerinde ülkenin Ukrayna'daki çatışmaların dışında kalmasının en önemli husus olduğuna dair açık bir karar verdiğini belirten Szijjarto, "Hiç kimsenin tarafında savaşa girmiyoruz ve girmek de istemiyoruz, bizim için en önemli şey, Macaristan ve Macarların güvenliği" ifadelerini kullandı.Macaristan'ın tarafları barış müzakerelerine ve ateşkese çağırdığını kaydeden Szijjarto, "Çatışmanın sona ermesi ve Avrupa için olumsuz ekonomik sonuçlarının ortadan kaldırılması için diyaloğa ihtiyaç var. Burada büyük ve güçlü küresel aktörler, çok büyük bir sorumluluk taşıyor. Askeri söylemi barışçıl bir söylemle değiştirmenin zamanı geldi ve savaşın uzaması ve genişlemesi riskine yol açan önlemleri tartışmak yerine büyük aktörlerin birbirleriyle konuşması gerekiyor, iletişim kanalları kapatılmamalı, zira o zaman barış umudunu kaybedederiz" diye vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230123/ukraynaya-leopard-2-tanklarinin-gonderilmesinin-sonuclari-ne-olur-1066073302.html
macaristan
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0c/1062248024_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_28aec7cf4ae00988f08aec9b03297522.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
macaristan, ukrayna, peter szijjarto, silah
macaristan, ukrayna, peter szijjarto, silah

Macaristan: Ukrayna'ya silah göndermeyi planlamıyoruz

19:25 26.01.2023
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© Пресс-служба МИД РФ
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte'nin Ukrayna'daki çatışmalara müdahil olmak istemediğini ve bundan dolayı Kiev'e silah vermeyi planlamadıklarını vurguladı.
Başta ABD ve Almanya olmak üzere Batılı ülkelerin Ukrayna'ya tank gönderme kararını değerlendiren Szijjarto, "Macaristan, Kiev'e silah sevk etmiyor ve gelecekte bunu yapmayı planlamıyor, zira çatışmanın dışında kalmak ve hiçbir ülkenin tarafında bulunmamak istiyor" dedi.
Macar halkının son parlamento seçimlerinde ülkenin Ukrayna'daki çatışmaların dışında kalmasının en önemli husus olduğuna dair açık bir karar verdiğini belirten Szijjarto, "Hiç kimsenin tarafında savaşa girmiyoruz ve girmek de istemiyoruz, bizim için en önemli şey, Macaristan ve Macarların güvenliği" ifadelerini kullandı.
Macaristan'ın tarafları barış müzakerelerine ve ateşkese çağırdığını kaydeden Szijjarto, "Çatışmanın sona ermesi ve Avrupa için olumsuz ekonomik sonuçlarının ortadan kaldırılması için diyaloğa ihtiyaç var. Burada büyük ve güçlü küresel aktörler, çok büyük bir sorumluluk taşıyor. Askeri söylemi barışçıl bir söylemle değiştirmenin zamanı geldi ve savaşın uzaması ve genişlemesi riskine yol açan önlemleri tartışmak yerine büyük aktörlerin birbirleriyle konuşması gerekiyor, iletişim kanalları kapatılmamalı, zira o zaman barış umudunu kaybedederiz" diye vurguladı.
Leopard 2 tank - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
GÖRÜŞ
Ukrayna’ya Leopard 2 tanklarının gönderilmesinin sonuçları ne olur?
23 Ocak, 15:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала