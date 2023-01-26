https://sputniknews.com.tr/20230126/kurtlar-vadisinde-bediri-canlandiran-levent-guner-hayatini-kaybetti-1066217719.html
Kurtlar Vadisi'nde 'Bedir'i canlandıran Levent Güner hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi'nde 'Bedir'i canlandıran Levent Güner hayatını kaybetti
'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı Bedir karakteri ile tanınan oyuncu Levent Güner geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybetti. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T15:43+0300
2023-01-26T15:43+0300
2023-01-26T15:47+0300
yaşam
kurtlar vadisi
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Devlet tiyatrosu sanatçısı olan ve iki sezon boyunca Kurtlar Vadisi dizisi ile izleyici karşısına çıkan oyuncu 58 yaşındaydı.Oyuncu Zafer Algöz, vefat haberini Twitter hesabından "Ani bir kalp kriziyle, sevgili arkadaşımız Levent Güner de veda etmiş. Başımız sağ olsun." notunu paylaştı.
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kurtlar vadisi
Kurtlar Vadisi'nde 'Bedir'i canlandıran Levent Güner hayatını kaybetti
15:43 26.01.2023 (güncellendi: 15:47 26.01.2023) Abone ol
'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı Bedir karakteri ile tanınan oyuncu Levent Güner geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybetti.
Devlet tiyatrosu sanatçısı olan ve iki sezon boyunca Kurtlar Vadisi dizisi ile izleyici karşısına çıkan oyuncu 58 yaşındaydı.
Oyuncu Zafer Algöz, vefat haberini Twitter hesabından "Ani bir kalp kriziyle, sevgili arkadaşımız Levent Güner de veda etmiş. Başımız sağ olsun." notunu paylaştı.