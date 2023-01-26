https://sputniknews.com.tr/20230126/kurtlar-vadisinde-bediri-canlandiran-levent-guner-hayatini-kaybetti-1066217719.html

Kurtlar Vadisi'nde 'Bedir'i canlandıran Levent Güner hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nde 'Bedir'i canlandıran Levent Güner hayatını kaybetti

'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı Bedir karakteri ile tanınan oyuncu Levent Güner geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybetti. 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T15:43+0300

2023-01-26T15:43+0300

2023-01-26T15:47+0300

yaşam

kurtlar vadisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066217814_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_185ea9c26638cce237dbcde163dcc0c6.png

Devlet tiyatrosu sanatçısı olan ve iki sezon boyunca Kurtlar Vadisi dizisi ile izleyici karşısına çıkan oyuncu 58 yaşındaydı.Oyuncu Zafer Algöz, vefat haberini Twitter hesabından "Ani bir kalp kriziyle, sevgili arkadaşımız Levent Güner de veda etmiş. Başımız sağ olsun." notunu paylaştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kurtlar vadisi