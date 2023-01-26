Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230126/kurtlar-vadisinde-bediri-canlandiran-levent-guner-hayatini-kaybetti-1066217719.html
Kurtlar Vadisi'nde 'Bedir'i canlandıran Levent Güner hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi'nde 'Bedir'i canlandıran Levent Güner hayatını kaybetti
'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı Bedir karakteri ile tanınan oyuncu Levent Güner geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybetti. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T15:43+0300
2023-01-26T15:47+0300
yaşam
kurtlar vadisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066217814_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_185ea9c26638cce237dbcde163dcc0c6.png
Devlet tiyatrosu sanatçısı olan ve iki sezon boyunca Kurtlar Vadisi dizisi ile izleyici karşısına çıkan oyuncu 58 yaşındaydı.Oyuncu Zafer Algöz, vefat haberini Twitter hesabından "Ani bir kalp kriziyle, sevgili arkadaşımız Levent Güner de veda etmiş. Başımız sağ olsun." notunu paylaştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066217814_93:0:656:422_1920x0_80_0_0_b820b5af7b56399a33109c236aeb2c36.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kurtlar vadisi
kurtlar vadisi

Kurtlar Vadisi'nde 'Bedir'i canlandıran Levent Güner hayatını kaybetti

15:43 26.01.2023 (güncellendi: 15:47 26.01.2023)
© FotoğrafKurtlar Vadisi'nde 'Bedir'i canlandıran Levent Güner, hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi'nde 'Bedir'i canlandıran Levent Güner, hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© Fotoğraf
Abone olTelegram
'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı Bedir karakteri ile tanınan oyuncu Levent Güner geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybetti.
Devlet tiyatrosu sanatçısı olan ve iki sezon boyunca Kurtlar Vadisi dizisi ile izleyici karşısına çıkan oyuncu 58 yaşındaydı.
Oyuncu Zafer Algöz, vefat haberini Twitter hesabından "Ani bir kalp kriziyle, sevgili arkadaşımız Levent Güner de veda etmiş. Başımız sağ olsun." notunu paylaştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала