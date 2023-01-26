https://sputniknews.com.tr/20230126/kulak-burun-ve-ust-dudagini-aldiran-adam-sosyal-hayatta-zorlandigini-soyledi-restoranlar-almiyor-1066202120.html

'Siyah uzaylıya benzemek' için kulak, burun ve üst dudağını aldırdı: 'Restoranlar bile almıyor'

'Siyah uzaylıya benzemek' için kulak, burun ve üst dudağını aldırdı: 'Restoranlar bile almıyor'

Fransa'da 'siyah bir uzaylı'ya benzemek için bir dizi estetik operasyon geçiren genç adam, kulaklarını, burnunu, üst dudağını ve birkaç parmağını aldırdı... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T11:47+0300

2023-01-26T11:47+0300

2023-01-26T11:56+0300

yaşam

fransa

modifiye

dövme

estetik

kulak

burun

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Fransa'da yaşayan 33 yaşındaki Anthony Loffredo, modifikasyon tutkusu nedeniyle sosyal yaşantısında zorluk çektiğini söylüyor.Hayallerindeki bedene sahip olmak için bir süredir kendisinde değişiklikler yapan Loffredo, göz bebekleri dahil tüm vücudunu dövmelerle kaplattırdı. Tüm vücudunu dövmelerle kaplatmasının yanı sıra Loffredo, kulaklarını, burnunun ucunu ve üst dudağını aldırdı, çenesine büyük bir delik açtırdı. Dişlerini keskinleştirip mora boyatan Loffredo, elindeki birkaç parmağını da aldırdı. Kendisine ait olmadığına inandığı bir bedende yaşamak istemediğine 20'li yaşlarında karar verdiğini aktaran Loffredo, geçirdiği bir dizi ameliyattan sonra sahip olduğu görüntünün kendisini daha güvende ve özgüvenli hissettirdiğini belirtti. Her gün kendisini onu anlamak istemeyen ve yargılayan insanlarla bir kavganın içinde olduğunu belirten Loffredo, LadBible TV'ye verdiği röportajda, sahip olduğu görüntüsünün hayatını zorlaştırdığını aktardı.Görüntüsü nedeni ile iş bulmakta sıkıntı yaşadığını anlatan adam, restoranlara gittiğinde çalışanların ona hizmet etmek istemediğini söyledi: "Bir restorana gidip yemek yemek istediğim zaman garsonlar bazen yemek yiyemeyeceğimi söylüyor"Bu arada Loffredo, vücudunu modifiye etmek konusunda durmaya pek niyetli de görünmüyor. Son röportajında 'Hedefimin yüzde 44'üne ulaştım' diyen adam, sağlıklı bir bacağını da aldırmaya hazır olduğunu söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20211123/uzayli-gibi-gorunmek-icin-son-olarak-elindeki-parmaklari-kestirdi-degisimin-henuz-yuzde-34u-bitti-1051066514.html

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fransa, modifiye, dövme, estetik, kulak, burun