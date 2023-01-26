https://sputniknews.com.tr/20230126/kopegini-kaybeden-emre-mora-takim-arkadaslarindan-teselli-hediyesi-1066203724.html
Köpeğini kaybeden Emre Mor'a takım arkadaşlarından sürpriz
Köpeğini kaybeden Emre Mor'a takım arkadaşlarından sürpriz
Kasımpaşa mücadelesi öncesi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Emre Mor'a takım arkadaşlarından sürpriz bir hediye geldi. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T12:22+0300
2023-01-26T12:22+0300
2023-01-26T12:24+0300
yaşam
fenerbahçe
köpek
takım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066203577_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9cef9a09600f1a2ae0ef5ebfd4e7723.jpg
Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirdi. Isınma ve koşu ile başlayan idman istasyon çalışmaları ile sürdü.Fenerbahçe’de Emre Mor’a takım arkadaşları idman öncesinde sürpriz yaptı.Geçtiğimiz günlerde köpeğini kaybeden Emre Mor’a takım arkadaşları labrador cinsi yavru köpek hediye etti.Arkadaşlarının sürprizinden dolayı çok mutlu olan Emre Mor, duygulu anlar yaşadı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066203577_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_731195cc5e59786d447f8c37e9b93d44.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, köpek, takım
Köpeğini kaybeden Emre Mor'a takım arkadaşlarından sürpriz
12:22 26.01.2023 (güncellendi: 12:24 26.01.2023) Abone ol
Kasımpaşa mücadelesi öncesi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Emre Mor'a takım arkadaşlarından sürpriz bir hediye geldi.
Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirdi. Isınma ve koşu ile başlayan idman istasyon çalışmaları ile sürdü.
Fenerbahçe’de Emre Mor’a takım arkadaşları idman öncesinde sürpriz yaptı.
Geçtiğimiz günlerde köpeğini kaybeden Emre Mor’a takım arkadaşları labrador cinsi yavru köpek hediye etti.
Arkadaşlarının sürprizinden dolayı çok mutlu olan Emre Mor, duygulu anlar yaşadı.