https://sputniknews.com.tr/20230126/kopegini-kaybeden-emre-mora-takim-arkadaslarindan-teselli-hediyesi-1066203724.html

Köpeğini kaybeden Emre Mor'a takım arkadaşlarından sürpriz

Köpeğini kaybeden Emre Mor'a takım arkadaşlarından sürpriz

Kasımpaşa mücadelesi öncesi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Emre Mor'a takım arkadaşlarından sürpriz bir hediye geldi. 26.01.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

fenerbahçe

köpek

takım

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Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirdi. Isınma ve koşu ile başlayan idman istasyon çalışmaları ile sürdü.Fenerbahçe’de Emre Mor’a takım arkadaşları idman öncesinde sürpriz yaptı.Geçtiğimiz günlerde köpeğini kaybeden Emre Mor’a takım arkadaşları labrador cinsi yavru köpek hediye etti.Arkadaşlarının sürprizinden dolayı çok mutlu olan Emre Mor, duygulu anlar yaşadı.

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fenerbahçe, köpek, takım