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Köpeğini kaybeden Emre Mor'a takım arkadaşlarından sürpriz
Köpeğini kaybeden Emre Mor'a takım arkadaşlarından sürpriz
Kasımpaşa mücadelesi öncesi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Emre Mor'a takım arkadaşlarından sürpriz bir hediye geldi. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
fenerbahçe
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takım
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Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirdi. Isınma ve koşu ile başlayan idman istasyon çalışmaları ile sürdü.Fenerbahçe’de Emre Mor’a takım arkadaşları idman öncesinde sürpriz yaptı.Geçtiğimiz günlerde köpeğini kaybeden Emre Mor’a takım arkadaşları labrador cinsi yavru köpek hediye etti.Arkadaşlarının sürprizinden dolayı çok mutlu olan Emre Mor, duygulu anlar yaşadı.
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fenerbahçe, köpek, takım
fenerbahçe, köpek, takım

Köpeğini kaybeden Emre Mor'a takım arkadaşlarından sürpriz

12:22 26.01.2023 (güncellendi: 12:24 26.01.2023)
© İHA / BORA AKYOLKöpeğini kaybeden Emre Mor'a takım arkadaşlarından teselli hediyesi
Köpeğini kaybeden Emre Mor'a takım arkadaşlarından teselli hediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© İHA / BORA AKYOL
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Kasımpaşa mücadelesi öncesi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Emre Mor'a takım arkadaşlarından sürpriz bir hediye geldi.
Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirdi. Isınma ve koşu ile başlayan idman istasyon çalışmaları ile sürdü.
Fenerbahçe’de Emre Mor’a takım arkadaşları idman öncesinde sürpriz yaptı.
Geçtiğimiz günlerde köpeğini kaybeden Emre Mor’a takım arkadaşları labrador cinsi yavru köpek hediye etti.
Arkadaşlarının sürprizinden dolayı çok mutlu olan Emre Mor, duygulu anlar yaşadı.
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