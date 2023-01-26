https://sputniknews.com.tr/20230126/kanada-ukraynaya-4-leopard-2-tanki-verecek-1066236303.html

Kanada, Ukrayna’ya 4 Leopard 2 tankı verecek

Kanada, Ukrayna’ya 4 Leopard 2 tankı verecek

Kanada Savunma Bakanı Anita Anand, Ukrayna’ya 4 adet Alman yapımı Leopard 2 tankını vereceklerini duyurdu. 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T21:52+0300

2023-01-26T21:52+0300

2023-01-26T21:52+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)

leopard 2

kanada

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Kanada Savunma Bakanı Anita Anand, “Kanada, 4 Leopard 2 tankı bağışlayacak. Bu tanklar, gücü ve hareket kabiliyeti nedeniyle Ukrayna’ya avantaj sağlayacak” açıklamasında bulundu.Tankların en kısa zamanda gönderileceğini belirten Anand, 'müttefiklerle koordinasyon içinde' sayılarının artırılabileceğini söyledi.Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi: Kiev'e Leopard tankları verilmesi kararı öngörüden yoksunÖte yandan Rusya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilci Yardımcısı Maksim Buyakeviç, Almanya'nın Kiev'e Leopard tankları vermesi kararının öngörüden yoksun olduğunu söyledi.AGİT Daimi Konsey toplantısında konuşan Buyakeviç, Almanya’nın Kiev'e Leopard tankları tedarik etme kararının öngörüden yoksun ve tutarsız olduğunu, Alman halkı için sonuçları olacak bu adımın ahlaki ve tarihi yönlerinin de dikkate alınmadığını ifade etti.Buyakeviç, "Almanya’nın askeri-siyasi liderliği öngörüden yoksun ve tutarsız bir tutum sergiledi ve Alman halkı için sonuçları olacak böyle bir adımın ahlaki ve tarihi yönlerini dikkate almadan, Alman yapımı Leopard tanklarının Ukrayna'ya verilmesi kararı alarak bu tankların Rusya'ya karşı artan askeri saldırganlığa katılan diğer ülkeler tarafından da tedarik edilmesine izin verdi” dedi.Alman halkının Almanya’nın mevcut politikacılarının aksine, 1941-1944 yıllarında Ukrayna'da Alman tanklarının kullanılmasının sonuçlarını unutmadığını ve çatışmanın kontrolsüz bir şekilde tırmanarak büyük ölçekli yeni bir kanlı savaşa yol açmasını istemediğine vurgu yapan Buyakeviç, “Ukrayna'daki Alman tankları şüphesiz Rus halkına da aynı tarihsel analojileri çağrıştırıyor. Ukrayna'daki modern Alman tankları, seleflerinin kaderini paylaşacak, savaş alanında yok edilecek ve yakılacaklar. Amerikan Abrams tankları için bu yeni bir deneyim olacak ama onlar için de ‘tank koalisyonunun’ tümü için de sonuç aynı olacak” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230126/ukraynaya-tank-sevkiyatlari-1066224571.html

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rusya, ukrayna, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), leopard 2, kanada