https://sputniknews.com.tr/20230126/istanbulda-yediemin-otopark-ve-arac-cekme-ucretlerine-zam-1066212539.html
İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam
İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME Toplantısı'nda yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam kararı alındı. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T14:47+0300
2023-01-26T14:47+0300
2023-01-26T14:50+0300
yediemin otoparkı
zam
ücret
ekonomi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı yapıldı.Toplantıda, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü'nün yediemin otoparklarına çekilerek muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi değerlendirildi.Araç çekme ücretinin 250 liradan 400 liraya, 5 kilometreye kadar olan mesafede özel taşıma ücretinin 250 liradan 400 liraya, ilave kilometre ücretinin ise 12 liradan 15 liraya çıkarılması kararlaştırıldı.Teklif kapsamında yediemin otopark günlük ücret tarifesinin ise motosikletler için 13 liradan 20 liraya, otomobillerde 30 liradan 40 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüsler için 32 liradan 50 liraya, kamyon ve otobüsler için 52 liradan 75 liraya, iş makineleri için ise 78 liradan 100 liraya çıkarılması kararlaştırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220622/istanbulda-yediemin-otopark-ve-arac-cekme-ucretlerine-zam-1057776697.html
yediemin otoparkı
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yediemin otoparkı, zam, ücret
yediemin otoparkı, zam, ücret
İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam
14:47 26.01.2023 (güncellendi: 14:50 26.01.2023) Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME Toplantısı'nda yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam kararı alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı yapıldı.
Toplantıda, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü'nün yediemin otoparklarına çekilerek muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi değerlendirildi.
Araç çekme ücretinin 250 liradan 400 liraya, 5 kilometreye kadar olan mesafede özel taşıma ücretinin 250 liradan 400 liraya, ilave kilometre ücretinin ise 12 liradan 15 liraya çıkarılması kararlaştırıldı.
Teklif kapsamında yediemin otopark günlük ücret tarifesinin ise motosikletler için 13 liradan 20 liraya, otomobillerde 30 liradan 40 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüsler için 32 liradan 50 liraya, kamyon ve otobüsler için 52 liradan 75 liraya, iş makineleri için ise 78 liradan 100 liraya çıkarılması kararlaştırıldı.