Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230126/istanbulda-usulsuz-cakar-ve-siren-denetimi-yapildi-1066233734.html
İstanbul'da usulsüz çakar ve siren denetimi yapıldı
İstanbul'da usulsüz çakar ve siren denetimi yapıldı
İstanbul'da usulsüz çakar ve siren kullanan sürücülere yönelik denetimler yapıldı. Denetimlere çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi katıldı. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T20:52+0300
2023-01-26T20:53+0300
trafik
türkiye
denetim
istanbul
çakar
siren
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066233972_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ff1b6a0a8f3ac28745edb975e2ae088.jpg
İstanbul'da, polis ekiplerince çakar ve siren tertibatı bulunan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kentin birçok noktasında trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik denetim yaptı.Farklı bölgelerde kurulan denetim noktalarında, araçlarında yetkisiz şekilde çakar ve siren kullanma yasağına uymayan ve emniyet şeridini ihlal eden sürücülere ceza uygulandı.D-100 karayolu Kozyatağı Kavşağı'ndaki denetim noktasında şüpheli gördükleri araçları durduran polis ekipleri, çakar ve siren tertibatı kullanan araçların evrakını kontrol etti.Küçükyalı Güney Yanyol'da gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülerin araçlarında yetkisiz şekilde çakar ve siren kullanma yasağına uyup uymadığı kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.Kent genelinde uygulanan denetimlerde, 12 sivil, 108 resmi ve 52 motorize olmak üzere toplam 172 ekip yer aldı. 165 araca 4 bin 64'er lira para cezasıEmniyetten yapılan açıklamaya göre, 1-26 Ocak'ta çakar ve siren tertibatı bulunan 427 araç denetlendi, usulsüz kullanım dolayısıyla 165 araca 4 bin 64'er lira para cezası uygulandı.Aynı tarihlerde yapılan denetimlerde emniyet şeridini usulsüz biçimde ihlal ettiği belirlenen 3 bin 718 aracın sürücüsüne de 4 bin 64'er lira ceza kesildi."Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak" maddesinden de 10 sürücüye 436'şar lira para cezası verildi.Yılbaşından bu yana çakar ve siren tertibatının usulsüz kullanımı, emniyet şeridi ihlali ve geçiş üstünlüğünün usulsüz kullanılması maddelerinden kesilen cezaların toplamının 15 milyon 784 bin 872 lira olduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220605/trafik-denetiminden-kacarken-yakalanan-surucu-bir-daha-durmayacagim-1056996028.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066233972_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6875e2a7c72f731be4ab10e1e8ada04f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
trafik, denetim, istanbul, çakar, siren
trafik, denetim, istanbul, çakar, siren

İstanbul'da usulsüz çakar ve siren denetimi yapıldı

20:52 26.01.2023 (güncellendi: 20:53 26.01.2023)
© FURKAN TAN - VEYSEL ENSAR GÖKÇEGÖZOG-İstanbul - trafik - denetim
İstanbul - trafik - denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© FURKAN TAN - VEYSEL ENSAR GÖKÇEGÖZOG-
Abone olTelegram
İstanbul'da usulsüz çakar ve siren kullanan sürücülere yönelik denetimler yapıldı. Denetimlere çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi katıldı.
İstanbul'da, polis ekiplerince çakar ve siren tertibatı bulunan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kentin birçok noktasında trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik denetim yaptı.
Farklı bölgelerde kurulan denetim noktalarında, araçlarında yetkisiz şekilde çakar ve siren kullanma yasağına uymayan ve emniyet şeridini ihlal eden sürücülere ceza uygulandı.
D-100 karayolu Kozyatağı Kavşağı'ndaki denetim noktasında şüpheli gördükleri araçları durduran polis ekipleri, çakar ve siren tertibatı kullanan araçların evrakını kontrol etti.
Küçükyalı Güney Yanyol'da gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülerin araçlarında yetkisiz şekilde çakar ve siren kullanma yasağına uyup uymadığı kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Kent genelinde uygulanan denetimlerde, 12 sivil, 108 resmi ve 52 motorize olmak üzere toplam 172 ekip yer aldı.

165 araca 4 bin 64'er lira para cezası

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, 1-26 Ocak'ta çakar ve siren tertibatı bulunan 427 araç denetlendi, usulsüz kullanım dolayısıyla 165 araca 4 bin 64'er lira para cezası uygulandı.
Aynı tarihlerde yapılan denetimlerde emniyet şeridini usulsüz biçimde ihlal ettiği belirlenen 3 bin 718 aracın sürücüsüne de 4 bin 64'er lira ceza kesildi.
"Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak" maddesinden de 10 sürücüye 436'şar lira para cezası verildi.
Yılbaşından bu yana çakar ve siren tertibatının usulsüz kullanımı, emniyet şeridi ihlali ve geçiş üstünlüğünün usulsüz kullanılması maddelerinden kesilen cezaların toplamının 15 milyon 784 bin 872 lira olduğu kaydedildi.
Trafik denetiminden kaçarken yakalanan sürücü: 'Bir daha durmayacağım' - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
TÜRKİYE
Trafik denetiminden kaçarken yakalanan sürücü: 'Bir daha durmayacağım'
5 Haziran 2022, 06:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала