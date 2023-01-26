https://sputniknews.com.tr/20230126/istanbulda-usulsuz-cakar-ve-siren-denetimi-yapildi-1066233734.html
İstanbul'da usulsüz çakar ve siren denetimi yapıldı
İstanbul'da usulsüz çakar ve siren denetimi yapıldı
İstanbul'da usulsüz çakar ve siren kullanan sürücülere yönelik denetimler yapıldı. Denetimlere çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi katıldı. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T20:52+0300
2023-01-26T20:52+0300
2023-01-26T20:53+0300
trafik
türkiye
denetim
istanbul
çakar
siren
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İstanbul'da, polis ekiplerince çakar ve siren tertibatı bulunan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kentin birçok noktasında trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik denetim yaptı.Farklı bölgelerde kurulan denetim noktalarında, araçlarında yetkisiz şekilde çakar ve siren kullanma yasağına uymayan ve emniyet şeridini ihlal eden sürücülere ceza uygulandı.D-100 karayolu Kozyatağı Kavşağı'ndaki denetim noktasında şüpheli gördükleri araçları durduran polis ekipleri, çakar ve siren tertibatı kullanan araçların evrakını kontrol etti.Küçükyalı Güney Yanyol'da gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülerin araçlarında yetkisiz şekilde çakar ve siren kullanma yasağına uyup uymadığı kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.Kent genelinde uygulanan denetimlerde, 12 sivil, 108 resmi ve 52 motorize olmak üzere toplam 172 ekip yer aldı. 165 araca 4 bin 64'er lira para cezasıEmniyetten yapılan açıklamaya göre, 1-26 Ocak'ta çakar ve siren tertibatı bulunan 427 araç denetlendi, usulsüz kullanım dolayısıyla 165 araca 4 bin 64'er lira para cezası uygulandı.Aynı tarihlerde yapılan denetimlerde emniyet şeridini usulsüz biçimde ihlal ettiği belirlenen 3 bin 718 aracın sürücüsüne de 4 bin 64'er lira ceza kesildi."Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak" maddesinden de 10 sürücüye 436'şar lira para cezası verildi.Yılbaşından bu yana çakar ve siren tertibatının usulsüz kullanımı, emniyet şeridi ihlali ve geçiş üstünlüğünün usulsüz kullanılması maddelerinden kesilen cezaların toplamının 15 milyon 784 bin 872 lira olduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220605/trafik-denetiminden-kacarken-yakalanan-surucu-bir-daha-durmayacagim-1056996028.html
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trafik, denetim, istanbul, çakar, siren
trafik, denetim, istanbul, çakar, siren
İstanbul'da usulsüz çakar ve siren denetimi yapıldı
20:52 26.01.2023 (güncellendi: 20:53 26.01.2023) Abone ol
İstanbul'da usulsüz çakar ve siren kullanan sürücülere yönelik denetimler yapıldı. Denetimlere çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi katıldı.
İstanbul'da, polis ekiplerince çakar ve siren tertibatı bulunan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kentin birçok noktasında trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik denetim yaptı.
Farklı bölgelerde kurulan denetim noktalarında, araçlarında yetkisiz şekilde çakar ve siren kullanma yasağına uymayan ve emniyet şeridini ihlal eden sürücülere ceza uygulandı.
D-100 karayolu Kozyatağı Kavşağı'ndaki denetim noktasında şüpheli gördükleri araçları durduran polis ekipleri, çakar ve siren tertibatı kullanan araçların evrakını kontrol etti.
Küçükyalı Güney Yanyol'da gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülerin araçlarında yetkisiz şekilde çakar ve siren kullanma yasağına uyup uymadığı kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Kent genelinde uygulanan denetimlerde, 12 sivil, 108 resmi ve 52 motorize olmak üzere toplam 172 ekip yer aldı.
165 araca 4 bin 64'er lira para cezası
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, 1-26 Ocak'ta çakar ve siren tertibatı bulunan 427 araç denetlendi, usulsüz kullanım dolayısıyla 165 araca 4 bin 64'er lira para cezası uygulandı.
Aynı tarihlerde yapılan denetimlerde emniyet şeridini usulsüz biçimde ihlal ettiği belirlenen 3 bin 718 aracın sürücüsüne de 4 bin 64'er lira ceza kesildi.
"Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak" maddesinden de 10 sürücüye 436'şar lira para cezası verildi.
Yılbaşından bu yana çakar ve siren tertibatının usulsüz kullanımı, emniyet şeridi ihlali ve geçiş üstünlüğünün usulsüz kullanılması maddelerinden kesilen cezaların toplamının 15 milyon 784 bin 872 lira olduğu kaydedildi.