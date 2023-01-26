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https://sputniknews.com.tr/20230126/istanbulda-taksilerde-rezerve-donemi-akilli-tepe-lambalari-geliyor-1066199870.html
İstanbul'da taksilerde 'rezerve' dönemi: Akıllı tepe lambaları geliyor
İstanbul'da taksilerde 'rezerve' dönemi: Akıllı tepe lambaları geliyor
"Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi" bugün UKOME toplantısında görüşülecek. Teklif kabul edilirse, akıllı tepe lambası dönemine... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T10:44+0300
2023-01-26T10:44+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ukome
taksi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin "Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi" bugün UKOME toplantısında görüşülecek.Teklif kabul edilirse İstanbul'daki taksilerde taksimetrelere bağlı olan akıllı tepe lambaları yer alacak. Lambalarda araçta yolcu varsa 'dolu' yolcu yoksa 'boş' yazacak. Taksiciler yolcu almaya gidiyor ise lambalarda 'rezerve' yazısı yazacak.Böylelikle uygulama sonucunda taksilerde 'yolcu seçme, yolcu almama' gibi yaşanan sorunların ortadan kaldırılması planlıyor. Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu toplantıda olumlu yönde oy kullanacaklarını ve uygulamanın faydalı olacağını belirtti. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ise tepe lambalarının İstanbullular yararına olacağını ve böylelikle yolcu seçimin ortadan kalkacağını ifade etti.'Yolcu seçme' sorununun ortadan kalkması hedefleniyorUKOME toplantısında İstanbullunun gündeminden düşmeyen konulardan bir tanesi olan taksilere yeni teklif geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sunacağı 'Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi' kabul edilirse 3 ay içerisinde tüm taksilerde akıllı tepe lambaları yer alacak. Bu lambalar yolcu ve taksici arasında iletişim kurmak amacıyla kullanılacak.Lambalarda araçta yolcu varsa 'dolu', yolcu yoksa 'boş', yolcu almaya gidiyor ise lambalarda 'rezerve' yazısı yazacak. Aynı şekilde değişim saati gelen taksilerde ise 'rezerve' yazısını kullanacak. Böylelikle uygulama sonucunda taksilerde 'yolcu seçme, yolcu almama' gibi yaşanan sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra sürücü ve yolcu güvenliği içinde taksilerde panik butonları yer alacak. Buton kullanıldığında tepe lambasında 'S.O.S' yani yardım çağrısı verilecek. Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ise gündeme gelecek teklifi destekleyeceklerini belirtirken taksicilerde uygulamanın kendilerine fayda sağlayacağını ifade etti.
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ukome, taksi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ukome, taksi

İstanbul'da taksilerde 'rezerve' dönemi: Akıllı tepe lambaları geliyor

10:44 26.01.2023
© İHA / İBRAHİM YETKİNTaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© İHA / İBRAHİM YETKİN
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"Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi" bugün UKOME toplantısında görüşülecek. Teklif kabul edilirse, akıllı tepe lambası dönemine geçilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin "Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi" bugün UKOME toplantısında görüşülecek.
Teklif kabul edilirse İstanbul'daki taksilerde taksimetrelere bağlı olan akıllı tepe lambaları yer alacak. Lambalarda araçta yolcu varsa 'dolu' yolcu yoksa 'boş' yazacak. Taksiciler yolcu almaya gidiyor ise lambalarda 'rezerve' yazısı yazacak.
Böylelikle uygulama sonucunda taksilerde 'yolcu seçme, yolcu almama' gibi yaşanan sorunların ortadan kaldırılması planlıyor. Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu toplantıda olumlu yönde oy kullanacaklarını ve uygulamanın faydalı olacağını belirtti. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ise tepe lambalarının İstanbullular yararına olacağını ve böylelikle yolcu seçimin ortadan kalkacağını ifade etti.

'Yolcu seçme' sorununun ortadan kalkması hedefleniyor

UKOME toplantısında İstanbullunun gündeminden düşmeyen konulardan bir tanesi olan taksilere yeni teklif geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sunacağı 'Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi' kabul edilirse 3 ay içerisinde tüm taksilerde akıllı tepe lambaları yer alacak. Bu lambalar yolcu ve taksici arasında iletişim kurmak amacıyla kullanılacak.
Lambalarda araçta yolcu varsa 'dolu', yolcu yoksa 'boş', yolcu almaya gidiyor ise lambalarda 'rezerve' yazısı yazacak. Aynı şekilde değişim saati gelen taksilerde ise 'rezerve' yazısını kullanacak. Böylelikle uygulama sonucunda taksilerde 'yolcu seçme, yolcu almama' gibi yaşanan sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Bunun yanı sıra sürücü ve yolcu güvenliği içinde taksilerde panik butonları yer alacak. Buton kullanıldığında tepe lambasında 'S.O.S' yani yardım çağrısı verilecek. Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ise gündeme gelecek teklifi destekleyeceklerini belirtirken taksicilerde uygulamanın kendilerine fayda sağlayacağını ifade etti.
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