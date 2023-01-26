https://sputniknews.com.tr/20230126/ispanyada-iki-kiliseye-palayla-saldiri-1-olu-4-yarali-1066192005.html

İspanya'da iki kiliseye palalı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

İspanya'da iki kiliseye palalı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

İspanya'nın güneyindeki Cadiz'in Algeciras ilçesinde iki kiliseye palayla saldıran bir kişi 1 rahibi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı. 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T00:31+0300

2023-01-26T00:31+0300

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İspanyol basınında verilen bilgilerde, Algeciras'da saat 19.30 (TSİ 21.30) sıralarında iki kiliseye saldıran bir kişinin palayla bir rahibi öldürdüğü, en az 4 kişiyi de yaraladığı kaydedildi.Algeciras'ın merkezindeki en büyük kilise olan Nuestra Senora de la Palma'nın rahibi Diego Valencia'nın saldırıdan hemen sonra hayatını kaybettiği bildirildi.Elinde palayla San İsidro Mahallesi'nde yürüyen ve bir başka kiliseye de saldıran kişinin burada görev yapan rahip ile 3 kişiyi de palayla yaraladığı aktarıldı.Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bilgisi paylaşıldı.İspanyol devlet televizyonu RTVE, saldırganın 25 yaşlarında Fas kökenli bir erkek olduğunu ve güvenlik görevlileri tarafından yakalandığını duyurdu.Görgü tanıkları, saldırganın tartışma sonrasında rahibi palayla öldürdüğünü söyledi.Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılığın, terör saldırısı olasılığı üzerinde durduğu aktarıldı.

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