https://sputniknews.com.tr/20230126/is-birakan-firin-iscilerinin-talebi-kabul-edildi-ucretlere-yuzde-80-90-araliginda-zam-1066213258.html

İş bırakan fırın işçilerinin talebi kabul edildi: Ücretlere yüzde 80-90 aralığında zam

İş bırakan fırın işçilerinin talebi kabul edildi: Ücretlere yüzde 80-90 aralığında zam

Diyarbakır’da, düşük yevmiye ve sigortasız çalıştırılmaya karşı iş bırakan fırın işçilerinin eylemi sonuç verdi. İşçilerin ücretine yüzde 80-90 aralığında zam... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T14:16+0300

2023-01-26T14:16+0300

2023-01-26T14:16+0300

ekonomi

diyarbakır

fırın

zam

ekmek

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Geçtiğimiz hafta düşük ücret ve sigortasız çalıştırılmaya karşı iş bırakan Diyarbakırlı fırın işçilerinin eylemi sonuç verdi. İş bırakan fırın işçilerinin yevmiyelerine yüzde 80-90 aralığında zam yapıldı. Fırın işçileri adına birçok kez açıklamalar yapan fırın ustası Nihat Güneş, fırın işçilerinin iş bırakma eyleminin ardından Diyarbakır’da ustaların yevmiyelerinde artış olduğunu belirterek “Eylemimizin ardından yüzde 80-90 oranında yevmiyeler iyileşti” dedi.‘Yevmiyelerde talebin üstünde artış oldu’Ücretlere taleplerinin üstünde zam yapıldığını ifade eden Güneş, nedeninin de dernek çatısı altında örgütlenme çalışmalarının olduğunu ve bunun önüne geçmek için yapıldığını söyledi. Güneş, “İşverenler sırf işçiler bize katılmasınlar diye yevmiyeleri istediğimiz seviyenin de üstüne çıkardılar. Biz 400-450 TL yevmiye istemiştik ama onlar ise 500 ve üzerinde bir yevmiye ücreti verdiler. Hatta en son yaptığımız toplantıya Bağlar’dan kimse katılmasın diye kooperatifleştiler, fiyatlarını düzelttiler. Bütün işverenler aralarında anlaştılar ve personellerinin yevmiyelerini yükseltmelerine rağmen en son yaptığımız toplantıya katılım olmasın diye yevmiyelere 30 lira daha zam yaptılar” dedi.Ekmeğe de zam talebiDiyarbakır Fırıncılar Odası ile görüştüklerini kaydeden Güneş, ekmeğe de zam talebinin olduğunu öğrendiklerini söyledi. Güneş “Başkan, bizim istediğimiz şartları bizden daha açıklayıcı bir şekilde hazırlamıştı. İşverenlerin ise bu koşulları kabul etmediğini, kendilerini kurtarmadığını ifade etti. Başkan Valilikten ekmek fiyatları için yeni rayiç istediğini de belirtti. Başkan, Valilikten 10 lira rayiç isteğine karşı 8 lira rayiç verildiğini söyledi. Başkan, Valilik görüşmesinde işçilerin taleplerinin yerine getirilmesi için ekmeğin fiyatının 10 liraya çıkarılması gerektiğini belirtiyor. Vali Bey ise en son 8 lira rayiç verebileceğini söylemiş” şeklinde konuştu.İşçiler dernek çatısı altında örgütleniyorDüşük yevmiye, sigortasız ve tatilsiz çalışmaya karşı iş bırakan fırın işçileri dernekleşiyor. Fırın işçileri 31 Ocak 2023 tarihinde Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde yapacakları kurultayda fırın ustalarının dernekleşme faaliyetini, mücadele programını ve yol haritasını konuşacak.

https://sputniknews.com.tr/20221026/fransada-500-firinci-bir-gunlugune-kepenk-kapatti-1062729331.html

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Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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diyarbakır, fırın, zam, ekmek