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Horoz vurdu gol oldu
Horoz vurdu gol oldu
Çatalca’da bir evin bahçesinde beslenen 'Efe' isimli horoz, sahipleri ile birlikte futbol oynuyor, topu kaleye atıyor. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T15:10+0300
2023-01-26T15:10+0300
yaşam
horoz
futbol
top
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İstanbul'da, Çatalca İzzettin Mahallesi'nde bir evin bahçesinde beslenen 7 aylık "Efe" adındaki horoz, bahçedeki çocukların yanına giderek top oynamaya başladı. Yanına atılan topları havada ayaklarıyla vurarak çocuklara geri atan horozun neşeli halleri ortaya renkli görüntüler çıkardı. 'Horozumuza yem veriyoruz o da bizimle top oynuyor'Horoz ile birlikte top oynayan 11 yaşındaki Ömer Murat, “Buraya kuzenimle geliyoruz. Kuzenimle beraber top oynarken top yanlışlıkla horozun yanına gitti, horoz topu tekrar bizim yanımıza attı böylece bizde horozun futbol yeteneğini anladık. Horozun futbol yeteneğini keşfettikten sonra ben, kuzenim ve horoz birlikte top oynamaya başladık. Horozuma yem veriyoruz o da bizimle top oynuyor böyle bir arkadaşlık kurduk“ dedi.'Futbol yeteneğini keşfettik'12 yaşındaki İhsan Murat ise, “Kuzenimle birlikte top oynarken top yanlışlıkla Efenin yanına gitti Horoz bize topu tekrar geri atınca futbol yeteneğini keşfettik ve biz horoza yem verdiğimizde bizimle top oynuyor” ifadeler kullandı.
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horoz, futbol, top
horoz, futbol, top

Horoz vurdu gol oldu

15:10 26.01.2023
© İHA / ŞABAN TEKTAŞHoroz vurdu gol oldu
Horoz vurdu gol oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© İHA / ŞABAN TEKTAŞ
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Çatalca’da bir evin bahçesinde beslenen 'Efe' isimli horoz, sahipleri ile birlikte futbol oynuyor, topu kaleye atıyor.
İstanbul'da, Çatalca İzzettin Mahallesi'nde bir evin bahçesinde beslenen 7 aylık "Efe" adındaki horoz, bahçedeki çocukların yanına giderek top oynamaya başladı. Yanına atılan topları havada ayaklarıyla vurarak çocuklara geri atan horozun neşeli halleri ortaya renkli görüntüler çıkardı.

'Horozumuza yem veriyoruz o da bizimle top oynuyor'

Horoz ile birlikte top oynayan 11 yaşındaki Ömer Murat, “Buraya kuzenimle geliyoruz. Kuzenimle beraber top oynarken top yanlışlıkla horozun yanına gitti, horoz topu tekrar bizim yanımıza attı böylece bizde horozun futbol yeteneğini anladık. Horozun futbol yeteneğini keşfettikten sonra ben, kuzenim ve horoz birlikte top oynamaya başladık. Horozuma yem veriyoruz o da bizimle top oynuyor böyle bir arkadaşlık kurduk“ dedi.

'Futbol yeteneğini keşfettik'

12 yaşındaki İhsan Murat ise, “Kuzenimle birlikte top oynarken top yanlışlıkla Efenin yanına gitti Horoz bize topu tekrar geri atınca futbol yeteneğini keşfettik ve biz horoza yem verdiğimizde bizimle top oynuyor” ifadeler kullandı.
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