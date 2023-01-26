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https://sputniknews.com.tr/20230126/hdpli-vekil-kemal-pekoz-2022de-20-bin-soru-onergesinin-sadece-4-binine-yanit-verdiler-1066215550.html
HDP’li vekil Kemal Peköz: 2022’de 20 bin soru önergesinin sadece 4 binine yanıt verdiler
HDP’li vekil Kemal Peköz: 2022’de 20 bin soru önergesinin sadece 4 binine yanıt verdiler
HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk oldu. Peköz, "Parlamentonun ana görevi halkın sorunlarının... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T15:16+0300
2023-01-26T15:16+0300
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HDP’li vekil Kemal Peköz: 2022’de 20 bin soru önergesinin sadece 4 binine yanıt verdiler
HDP’li vekil Kemal Peköz: 2022’de 20 bin soru önergesinin sadece 4 binine yanıt verdiler
2022 yılı içerisinde Meclis’te bulunan bütün partilerin verdikleri soru önerge sayısının 20 bin 502 olduğunu belirten Kemal Peköz, sadece 4 bin 421 adet soru önergesinin cevaplandırıldığını söyledi. Peköz, ‘Verilen soru önergelerinin 204 tanesi hiç işleme alınmamış, 262 tanesi iade edilmiş, 8 bin 423 tanesi cevaplanmamış ve 7 bin 192 tanesi de cevaplandırılması gereken zaman dilimini aştıktan sonra yanıt alabilmiştir.’ dedi.‘Meclis’in fonksiyonları noter durumuna dönüştü’Hükümet sistemine geçildikten sonra parlamentonun bir onay merkezine dönüştüğünü belirten Peköz, yürürlüğe giren yasaların AK Partili Milletvekilleri tarafından bile bilinmediğini iddia etti. Peköz, ‘Meclis’in fonksiyonları noter durumuna dönüştü. AKP Milletvekilleri ellerinde Cumhurbaşkanı’nın danışmanları tarafından hazırlanmış onlarca yasayı Meclis’e getirip onaylıyorlar. Hazırlanan yasalara yönelttiğimiz eleştiriler hiçbir şekilde karşılığını almıyor.’ dedi.Peköz başka ülkelerin parlamentolarında bu şekilde yasalar hazırlanmadığını belirtirken demokrasinin doğru işlemediğini söyledi. Peköz, ‘Halkın ihtiyaç ve gereksinimleri, sosyal ve ekonomik durumları hesaplanmaz ise demokrasi doğru işlemiyor demektir. Türkiye’nin bu kadar yeraltı ve yerüstü kaynaklarına rağmen krizler yaşamasının temel sebebi demokratik bir ortamın bulunmamasıdır.’ açıklamalarında bulundu.
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Ali Çağatay
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radyo, kemal peköz, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), politika, аудио
radyo, kemal peköz, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), politika, аудио

HDP’li vekil Kemal Peköz: 2022’de 20 bin soru önergesinin sadece 4 binine yanıt verdiler

15:16 26.01.2023
SEYİR HALİ
HDP’li vekil Kemal Peköz: 2022’de 20 bin soru önergesinin sadece 4 binine yanıt verdiler
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk oldu. Peköz, "Parlamentonun ana görevi halkın sorunlarının tartışılması ve bu sorunlara cevaplar aranmasıdır" ifadelerini kullanarak Meclis’e verilen soru önergelerinin büyük oranda cevapsız kaldığını söyledi.
2022 yılı içerisinde Meclis’te bulunan bütün partilerin verdikleri soru önerge sayısının 20 bin 502 olduğunu belirten Kemal Peköz, sadece 4 bin 421 adet soru önergesinin cevaplandırıldığını söyledi. Peköz, ‘Verilen soru önergelerinin 204 tanesi hiç işleme alınmamış, 262 tanesi iade edilmiş, 8 bin 423 tanesi cevaplanmamış ve 7 bin 192 tanesi de cevaplandırılması gereken zaman dilimini aştıktan sonra yanıt alabilmiştir.’ dedi.

‘Meclis’in fonksiyonları noter durumuna dönüştü’

Hükümet sistemine geçildikten sonra parlamentonun bir onay merkezine dönüştüğünü belirten Peköz, yürürlüğe giren yasaların AK Partili Milletvekilleri tarafından bile bilinmediğini iddia etti. Peköz, Meclis’in fonksiyonları noter durumuna dönüştü. AKP Milletvekilleri ellerinde Cumhurbaşkanı’nın danışmanları tarafından hazırlanmış onlarca yasayı Meclis’e getirip onaylıyorlar. Hazırlanan yasalara yönelttiğimiz eleştiriler hiçbir şekilde karşılığını almıyor.’ dedi.
Peköz başka ülkelerin parlamentolarında bu şekilde yasalar hazırlanmadığını belirtirken demokrasinin doğru işlemediğini söyledi. Peköz, ‘Halkın ihtiyaç ve gereksinimleri, sosyal ve ekonomik durumları hesaplanmaz ise demokrasi doğru işlemiyor demektir. Türkiye’nin bu kadar yeraltı ve yerüstü kaynaklarına rağmen krizler yaşamasının temel sebebi demokratik bir ortamın bulunmamasıdır.’ açıklamalarında bulundu.
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