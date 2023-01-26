Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230126/gubreden-cikan-cesede-4-gozalti-1066227907.html
Gübreden çıkan cesede 4 gözaltı
Gübreden çıkan cesede 4 gözaltı
Bursa Orhangazi'de hayvan gübresinin içinden çıkan cesedin Suriye uyruklu bir kadına ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltında. Cesedi bulan... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T18:32+0300
2023-01-26T18:32+0300
yaşam
bursa
gübre
ceset
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066228036_0:2:661:373_1920x0_80_0_0_c3439d9fdcd2191bb24c8de48a53393e.jpg
Bursa'da zeytinliğe getirilen hayvan gübresinin içinden çıkan cesetle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde oturan B.S.’nin siparişi üzerine zeytin bahçesine hayvan gübresi getirildi. B.S. ağaçların köklerine atmak için kepçeyle gübreyi taşırken, ceset buldu.İhbar üzerine zeytinliğe jandarma ekipleri sevk edildi. Tanınmayacak halde olan ceset, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.Burada yapılan ilk incelemede cesedin 30’lu yaşlarda, Suriye uyruklu evli bir kadına ait olduğu tespit edildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında Bursa’da 4 kişiyi gözaltına aldı. Gübrenin temin edildiği çiftliğin sahibi de ifadesine başvurulmak üzere Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.Cinayetin 2 ay önce işlendiği, gözaltına alınan şüphelilerin ve ölen kadının kimliğinin soruşturmanın güvenliği açısından açıklanmadığı ve gözaltı sayısının artacağı belirtildi.Cesedi bulan çiftçi Buğra Sert, gazetecilere, gübreyi Orhangazi'deki çiftlikten aldığını söyledi.Gübrenin, kamyonla getirilerek bahçeye döküldüğünü belirten Sert, şöyle konuştu:"Traktörle gübreyi dağıtmaya başladım. Sağ tarafı bitirdim. Bir şey gördüğümü fark ettim. Traktöre bağlı kepçeyle gübreyi kaldırdım, ceset meydana çıktı. Sonra panik olduk, hemen ekiplere haber verdik. Jandarma ve savcı geldi, olay meydana çıktı. Gübreyi Orhangazi’den aldık, her sene aynı kişiden gübre alırız. Zeytin hasadı bittikten sonra gübre sezonu başlar. "
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066228036_80:0:579:374_1920x0_80_0_0_982533486d6a5b6b7949eee4b9f21f64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursa, gübre, ceset
bursa, gübre, ceset

Gübreden çıkan cesede 4 gözaltı

18:32 26.01.2023
© AAGübreden çıkan cesede 4 gözaltı
Gübreden çıkan cesede 4 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Bursa Orhangazi'de hayvan gübresinin içinden çıkan cesedin Suriye uyruklu bir kadına ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltında. Cesedi bulan çiftçi Buğra Sert, yaşadıklarını anlattı.
Bursa'da zeytinliğe getirilen hayvan gübresinin içinden çıkan cesetle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde oturan B.S.’nin siparişi üzerine zeytin bahçesine hayvan gübresi getirildi. B.S. ağaçların köklerine atmak için kepçeyle gübreyi taşırken, ceset buldu.

İhbar üzerine zeytinliğe jandarma ekipleri sevk edildi. Tanınmayacak halde olan ceset, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Burada yapılan ilk incelemede cesedin 30’lu yaşlarda, Suriye uyruklu evli bir kadına ait olduğu tespit edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında Bursa’da 4 kişiyi gözaltına aldı. Gübrenin temin edildiği çiftliğin sahibi de ifadesine başvurulmak üzere Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Cinayetin 2 ay önce işlendiği, gözaltına alınan şüphelilerin ve ölen kadının kimliğinin soruşturmanın güvenliği açısından açıklanmadığı ve gözaltı sayısının artacağı belirtildi.
Cesedi bulan çiftçi Buğra Sert, gazetecilere, gübreyi Orhangazi'deki çiftlikten aldığını söyledi.

Gübrenin, kamyonla getirilerek bahçeye döküldüğünü belirten Sert, şöyle konuştu:

"Traktörle gübreyi dağıtmaya başladım. Sağ tarafı bitirdim. Bir şey gördüğümü fark ettim. Traktöre bağlı kepçeyle gübreyi kaldırdım, ceset meydana çıktı. Sonra panik olduk, hemen ekiplere haber verdik. Jandarma ve savcı geldi, olay meydana çıktı. Gübreyi Orhangazi’den aldık, her sene aynı kişiden gübre alırız. Zeytin hasadı bittikten sonra gübre sezonu başlar. "
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала