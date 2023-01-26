https://sputniknews.com.tr/20230126/gubreden-cikan-cesede-4-gozalti-1066227907.html

Gübreden çıkan cesede 4 gözaltı

Gübreden çıkan cesede 4 gözaltı

Bursa Orhangazi'de hayvan gübresinin içinden çıkan cesedin Suriye uyruklu bir kadına ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltında. Cesedi bulan... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T18:32+0300

2023-01-26T18:32+0300

2023-01-26T18:32+0300

yaşam

bursa

gübre

ceset

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Bursa'da zeytinliğe getirilen hayvan gübresinin içinden çıkan cesetle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde oturan B.S.’nin siparişi üzerine zeytin bahçesine hayvan gübresi getirildi. B.S. ağaçların köklerine atmak için kepçeyle gübreyi taşırken, ceset buldu.İhbar üzerine zeytinliğe jandarma ekipleri sevk edildi. Tanınmayacak halde olan ceset, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.Burada yapılan ilk incelemede cesedin 30’lu yaşlarda, Suriye uyruklu evli bir kadına ait olduğu tespit edildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında Bursa’da 4 kişiyi gözaltına aldı. Gübrenin temin edildiği çiftliğin sahibi de ifadesine başvurulmak üzere Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.Cinayetin 2 ay önce işlendiği, gözaltına alınan şüphelilerin ve ölen kadının kimliğinin soruşturmanın güvenliği açısından açıklanmadığı ve gözaltı sayısının artacağı belirtildi.Cesedi bulan çiftçi Buğra Sert, gazetecilere, gübreyi Orhangazi'deki çiftlikten aldığını söyledi.Gübrenin, kamyonla getirilerek bahçeye döküldüğünü belirten Sert, şöyle konuştu:"Traktörle gübreyi dağıtmaya başladım. Sağ tarafı bitirdim. Bir şey gördüğümü fark ettim. Traktöre bağlı kepçeyle gübreyi kaldırdım, ceset meydana çıktı. Sonra panik olduk, hemen ekiplere haber verdik. Jandarma ve savcı geldi, olay meydana çıktı. Gübreyi Orhangazi’den aldık, her sene aynı kişiden gübre alırız. Zeytin hasadı bittikten sonra gübre sezonu başlar. "

bursa

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bursa, gübre, ceset