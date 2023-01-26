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Fatih’te 3 katlı bina alev alev yandı: 1 kişi üçüncü kattan atlayarak kurtuldu
Fatih’te 3 katlı bina alev alev yandı: 1 kişi üçüncü kattan atlayarak kurtuldu
Fatih’te 3 katlı bina henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. Yangında bir vatandaş üçüncü kattan atlayarak kurtuldu. Ağır yaralanan şahıs ambulansla... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T07:57+0300
2023-01-26T07:56+0300
türkiye
istanbul
fatih
ayvansaray
yangın
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Yangın, saat 06.00 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi, Tamburacı Sokak’ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın giriş katında yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangına üçüncü katta yakalanan bir vatandaş aşağıya atlayarak kurtuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binaya müdahale etti. Üçüncü kattan aşağıya atlayan vatandaşa sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.Yangın sonrası binada büyük hasar meydana geldi.İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
türkiye
istanbul
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istanbul, fatih, ayvansaray, yangın
istanbul, fatih, ayvansaray, yangın

Fatih’te 3 katlı bina alev alev yandı: 1 kişi üçüncü kattan atlayarak kurtuldu

07:57 26.01.2023
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞFatih’te 3 katlı bina henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. Yangında bir vatandaş üçüncü kattan atlayarak kurtuldu. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Fatih’te 3 katlı bina henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. Yangında bir vatandaş üçüncü kattan atlayarak kurtuldu. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ
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Fatih’te 3 katlı bina henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. Yangında bir vatandaş üçüncü kattan atlayarak kurtuldu. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 06.00 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi, Tamburacı Sokak’ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi.
İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın giriş katında yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangına üçüncü katta yakalanan bir vatandaş aşağıya atlayarak kurtuldu.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binaya müdahale etti. Üçüncü kattan aşağıya atlayan vatandaşa sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Yangın sonrası binada büyük hasar meydana geldi.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
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