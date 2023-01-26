Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230126/epdk-baskani-sanayi-elektriginde-indirim-bekliyoruz-1066214793.html
EPDK Başkanı: Sanayi elektriğinde indirim bekliyoruz
EPDK Başkanı: Sanayi elektriğinde indirim bekliyoruz
EPDK serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatında indirim yaptı. EPDK Başkanı Yılmaz, sanayi elektiriğinde yüzde 12 indirim beklediklerini belirtti. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T15:00+0300
2023-01-26T15:33+0300
türkiye
elektrik
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104174/86/1041748695_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_eea682a8499b4e05ea9a5af5761155fe.jpg
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, sanayi elektiriğinde yüzde 12 indirim beklediklerini açıkladı.Kurulun aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatının 4200 TL/MWh'den 3650 MWh'ye düşürüldüğünü belirten Yılmaz, böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini beklediklerini kaydetti.Önümüzdeki dönemde piyasadaki fiyat hareketlerine göre, sadece sanayi grubu aboneleri için değil, elektrikte bütün abone grupları için bir indirimin söz konusu olabileceği belirtiliyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104174/86/1041748695_259:0:1159:675_1920x0_80_0_0_d5d2ce698e1dc354145e119d1a19ea85.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elektrik, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
elektrik, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

EPDK Başkanı: Sanayi elektriğinde indirim bekliyoruz

15:00 26.01.2023 (güncellendi: 15:33 26.01.2023)
© Fotoğraf : TwitterEPDK
EPDK - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
EPDK serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatında indirim yaptı. EPDK Başkanı Yılmaz, sanayi elektiriğinde yüzde 12 indirim beklediklerini belirtti.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, sanayi elektiriğinde yüzde 12 indirim beklediklerini açıkladı.
Kurulun aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatının 4200 TL/MWh'den 3650 MWh'ye düşürüldüğünü belirten Yılmaz, böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini beklediklerini kaydetti.
Önümüzdeki dönemde piyasadaki fiyat hareketlerine göre, sadece sanayi grubu aboneleri için değil, elektrikte bütün abone grupları için bir indirimin söz konusu olabileceği belirtiliyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала