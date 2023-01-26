https://sputniknews.com.tr/20230126/epdk-baskani-sanayi-elektriginde-indirim-bekliyoruz-1066214793.html

EPDK Başkanı: Sanayi elektriğinde indirim bekliyoruz

EPDK Başkanı: Sanayi elektriğinde indirim bekliyoruz

EPDK serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatında indirim yaptı. EPDK Başkanı Yılmaz, sanayi elektiriğinde yüzde 12 indirim beklediklerini belirtti. 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T15:00+0300

2023-01-26T15:00+0300

2023-01-26T15:33+0300

türkiye

elektrik

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

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EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, sanayi elektiriğinde yüzde 12 indirim beklediklerini açıkladı.Kurulun aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatının 4200 TL/MWh'den 3650 MWh'ye düşürüldüğünü belirten Yılmaz, böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini beklediklerini kaydetti.Önümüzdeki dönemde piyasadaki fiyat hareketlerine göre, sadece sanayi grubu aboneleri için değil, elektrikte bütün abone grupları için bir indirimin söz konusu olabileceği belirtiliyor.

türkiye

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Sputnik Türkiye

elektrik, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)