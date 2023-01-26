https://sputniknews.com.tr/20230126/epdk-baskani-sanayi-elektriginde-indirim-bekliyoruz-1066214793.html
EPDK Başkanı: Sanayi elektriğinde indirim bekliyoruz
EPDK Başkanı: Sanayi elektriğinde indirim bekliyoruz
EPDK serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatında indirim yaptı. EPDK Başkanı Yılmaz, sanayi elektiriğinde yüzde 12 indirim beklediklerini belirtti. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T15:00+0300
2023-01-26T15:00+0300
2023-01-26T15:33+0300
türkiye
elektrik
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
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EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, sanayi elektiriğinde yüzde 12 indirim beklediklerini açıkladı.Kurulun aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatının 4200 TL/MWh'den 3650 MWh'ye düşürüldüğünü belirten Yılmaz, böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini beklediklerini kaydetti.Önümüzdeki dönemde piyasadaki fiyat hareketlerine göre, sadece sanayi grubu aboneleri için değil, elektrikte bütün abone grupları için bir indirimin söz konusu olabileceği belirtiliyor.
türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
elektrik, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
elektrik, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
EPDK Başkanı: Sanayi elektriğinde indirim bekliyoruz
15:00 26.01.2023 (güncellendi: 15:33 26.01.2023) Abone ol
EPDK serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatında indirim yaptı. EPDK Başkanı Yılmaz, sanayi elektiriğinde yüzde 12 indirim beklediklerini belirtti.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, sanayi elektiriğinde yüzde 12 indirim beklediklerini açıkladı.
Kurulun aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatının 4200 TL/MWh'den 3650 MWh'ye düşürüldüğünü belirten Yılmaz, böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini beklediklerini kaydetti.
Önümüzdeki dönemde piyasadaki fiyat hareketlerine göre, sadece sanayi grubu aboneleri için değil, elektrikte bütün abone grupları için bir indirimin söz konusu olabileceği belirtiliyor.