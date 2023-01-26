https://sputniknews.com.tr/20230126/dunyanin-en-cok-abartilan-sehirleri-aciklandi-listede-antalya-da-var-1066238784.html
Dünyanın en çok abartılan şehirleri açıklandı: Listede Antalya da var
Dünyanın en çok abartılan şehirleri açıklandı: Listede Antalya da var
Seyahat severlerin internet üzerinden yaptıkları değerlendirmelerle dünyada 'en çok abartılan şehirler' listesi oluşturuldu. Listeye Türkiye'den Antalya da... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T23:18+0300
2023-01-26T23:18+0300
2023-01-26T23:29+0300
yaşam
antalya
liste
seyahat
abartılı
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Seyahatseverlerin internet üzerinden yaptıkları değerlendirmeler ışığında dünyanın en çok abartılan 10 kenti belirlendi. NTV'nin haberine göre TripAdvisor gibi popüler yorum sitelerinden yararlanan veri analistleri, en popüler 85 seyahat noktasıyla, bu destinasyonların en çok yorum alan 20 manzara ve cazibe merkezi hakkındaki puanlamaları göz önünde bulundurdu.'Büyük hayal kırıklığı' veya 'Beklendiği kadar güzel değil' gibi belirli anahtar kelime ve ifadelerin ne sıklıkla kullanıldığına göre ortaya çıkan 'abartılmış şehirler' listesinde Türkiye'den Antalya da yer aldı. 10 abartılan kent listesi şu şekilde:10. Tokyo: yüzde 13,69. Paris: yüzde 13,88. Londra: yüzde 13,87. Mumbai: yüzde 13,96. Miami: yüzde 13,95. Rimini: yüzde 14,24. Münih: yüzde 15,73. Singapur: yüzde 15,82. Antalya: yüzde 16,51. Bangkok: yüzde 16,6
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antalya, liste, seyahat, abartılı
antalya, liste, seyahat, abartılı
Dünyanın en çok abartılan şehirleri açıklandı: Listede Antalya da var
23:18 26.01.2023 (güncellendi: 23:29 26.01.2023) Abone ol
Seyahat severlerin internet üzerinden yaptıkları değerlendirmelerle dünyada 'en çok abartılan şehirler' listesi oluşturuldu. Listeye Türkiye'den Antalya da girdi.
Seyahatseverlerin internet üzerinden yaptıkları değerlendirmeler ışığında dünyanın en çok abartılan 10 kenti belirlendi.
NTV'nin haberine göre
TripAdvisor gibi popüler yorum sitelerinden yararlanan veri analistleri, en popüler 85 seyahat noktasıyla, bu destinasyonların en çok yorum alan 20 manzara ve cazibe merkezi hakkındaki puanlamaları göz önünde bulundurdu.
'Büyük hayal kırıklığı' veya 'Beklendiği kadar güzel değil' gibi belirli anahtar kelime ve ifadelerin ne sıklıkla kullanıldığına göre ortaya çıkan 'abartılmış şehirler' listesinde Türkiye'den Antalya da yer aldı. 10 abartılan kent listesi şu şekilde: