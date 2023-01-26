https://sputniknews.com.tr/20230126/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1066197519.html
Euro 20.56 TL'yi, gram altın 1.178 TL'yi görerek rekor kırdı
Euro 20.56 TL'yi, gram altın 1.178 TL'yi görerek rekor kırdı
Dolar güne 18.80 lira seviyesinden başlarken, euro ise 20.56 bandının hemen üzerinde yer alıyor. Gram altın ise 1178 liradan alıcı buluyor. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T09:23+0300
2023-01-26T09:23+0300
2023-01-26T09:50+0300
ekonomi
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Spot piyasada döviz satış fiyatları; dolar 18.8109 lira, euro 20.56 lira, euro/dolar paritesi ise 1.0916 lira seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın uluslararası piyasada 1947 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın iç piyasada 1178 liradan el değiştiriyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1961 lira, yarım altın 3922 lira, cumhuriyet altını 7815 liradan satılıyor.Brent petrolün varil fiyatı 86.3Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86.37 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 5.297 puandan başladı.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Euro 20.56 TL'yi, gram altın 1.178 TL'yi görerek rekor kırdı
09:23 26.01.2023 (güncellendi: 09:50 26.01.2023) Abone ol
Dolar güne 18.80 lira seviyesinden başlarken, euro ise 20.56 bandının hemen üzerinde yer alıyor. Gram altın ise 1178 liradan alıcı buluyor.
Spot piyasada döviz satış fiyatları; dolar 18.8109 lira, euro 20.56 lira, euro/dolar paritesi ise 1.0916 lira seviyesinde yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın uluslararası piyasada 1947 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın iç piyasada 1178 liradan el değiştiriyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1961 lira, yarım altın 3922 lira, cumhuriyet altını 7815 liradan satılıyor.
Brent petrolün varil fiyatı 86.3
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86.37 dolardan işlem görüyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 5.297 puandan başladı.