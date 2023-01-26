https://sputniknews.com.tr/20230126/cumhurbaskani-erdogan-sirbistan-basbakan-birinci-yardimcisi-ve-disisleri-bakani-dacici-kabul-etti-1066227538.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dacic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dacic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic'i kabul etti. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T18:24+0300
2023-01-26T18:24+0300
2023-01-26T18:24+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dacic'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.