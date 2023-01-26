Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230126/cumhurbaskani-erdogan-sirbistan-basbakan-birinci-yardimcisi-ve-disisleri-bakani-dacici-kabul-etti-1066227538.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dacic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dacic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic'i kabul etti. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T18:24+0300
2023-01-26T18:24+0300
politika
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066227601_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b6c11d4fbc7e0124fcb5e3e187f5291f.jpg
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066227601_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_396812e61de283257a374dc21a2a394e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dacic'i kabul etti

18:24 26.01.2023
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dacic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dacic'i kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала