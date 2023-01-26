Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü
19:05 26.01.2023 (güncellendi: 19:54 26.01.2023)
© İHA / HÜLYA KEKLİKCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
© İHA / HÜLYA KEKLİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/NTEn01SrzZ— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) January 26, 2023
Barzani, Twitter hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek her zaman için bir zevktir. Bugün Ankara'da gerçekleşen verimli bir görüşmede, Kürdistan Bölgesi/Irak ve Türkiye arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri dahil acil konuları ele aldık" ifadelerini kullandı.
It’s always a pleasure to meet with President @RTErdogan of Türkiye. In a productive meeting today in Ankara, we discussed pressing issues, including ties between the Kurdistan Region/Iraq and Türkiye, and regional developments. pic.twitter.com/WeMSLvIOvz— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) January 26, 2023