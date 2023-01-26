https://sputniknews.com.tr/20230126/cumhurbaskani-erdogan-ikby-baskani--necirvan-barzani-ile-gorustu-1066229434.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T19:05+0300

2023-01-26T19:05+0300

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türkiye

neçirvan barzani

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.Barzani, Twitter hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek her zaman için bir zevktir. Bugün Ankara'da gerçekleşen verimli bir görüşmede, Kürdistan Bölgesi/Irak ve Türkiye arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri dahil acil konuları ele aldık" ifadelerini kullandı.

türkiye

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neçirvan barzani, recep tayyip erdoğan