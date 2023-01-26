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Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T19:05+0300
2023-01-26T19:54+0300
türkiye
neçirvan barzani
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.Barzani, Twitter hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek her zaman için bir zevktir. Bugün Ankara'da gerçekleşen verimli bir görüşmede, Kürdistan Bölgesi/Irak ve Türkiye arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri dahil acil konuları ele aldık" ifadelerini kullandı.
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neçirvan barzani, recep tayyip erdoğan
neçirvan barzani, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

19:05 26.01.2023 (güncellendi: 19:54 26.01.2023)
© İHA / HÜLYA KEKLİKCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© İHA / HÜLYA KEKLİK
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Barzani, Twitter hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek her zaman için bir zevktir. Bugün Ankara'da gerçekleşen verimli bir görüşmede, Kürdistan Bölgesi/Irak ve Türkiye arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri dahil acil konuları ele aldık" ifadelerini kullandı.
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