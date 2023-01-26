https://sputniknews.com.tr/20230126/cumartesi-ve-pazar-gunune-dikkat-istanbul-dahil-bircok-ile-kuvvetli-saganak-ve-kar-yagisi-geliyor-1066196183.html

Cumartesi ve Pazar gününe dikkat: İstanbul dahil birçok ile kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Cumartesi ve Pazar gününe dikkat: İstanbul dahil birçok ile kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Ocak ayının sonu gelmesine rağmen Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, İstanbul için flaş bir uyarı geldi... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T07:34+0300

2023-01-26T07:34+0300

2023-01-26T07:34+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

kar yağışı

kuvvetli yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğu kıyıları, Güney Ege, Antalya kıyıları hariç Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinin, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bitlis, Şırnak ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.MarmaraParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Marmara'nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.EDİRNE 0°C, 9°CParçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL 4°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutluKIRKLARELİ -1°C, 9°CParçalı, yer yer çok bulutluKOCAELİ 5°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlıEgeParçalı, yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DENİZLİ 6°C, 12°CÖğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR 8°C, 16°CSağanak yağışlıMANİSA 6°C, 13°CÖğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıMUĞLA 4°C, 14°CSabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlıAkdenizParçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya kıyıları hariç Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.ADANA 6°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluANTALYA 9°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutluHATAY 5°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluMERSİN 10°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluİç AnadoluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA -3°C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluÇANKIRI -4°C, 8°CParçalı, yer yer çok bulutluESKİŞEHİR -2°C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluKONYA 0°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutluBatu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU -3°C, 10°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE 2°C, 15°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU -6°C, 7°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK 7°C, 11°CParçalı ve çok bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA -1°C, 9°CParçalı bulutluSAMSUN 6°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT -3°C, 8°CParçalı bulutluTRABZON 6°C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutluDoğu AnadoluParçalı, yer yer çok bulutlu, Bitlis, Van ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak çevrelerinde yağmur, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ERZURUM -11°C, 1°CParçalı ve az bulutluKARS -15°C, 0°CParçalı ve az bulutluMALATYA -1°C, 3°CParçalı ve az bulutluVAN -8°C, 1°CÖğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlıGüneydoğu AnadoluHafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR -3°C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluGAZİANTEP 0°C, 12°CParçalı ve az bulutluSİİRT 0°C, 9°CHafif yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıŞANLIURFA 4°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kar yağışı, kuvvetli yağış