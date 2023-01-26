Cumartesi ve Pazar gününe dikkat: İstanbul dahil birçok ile kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor
© İHAyağmur, sağanak, yağış
© İHA
Ocak ayının sonu gelmesine rağmen Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, İstanbul için flaş bir uyarı geldi. Meteoroloji haritasına göre İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğu kıyıları, Güney Ege, Antalya kıyıları hariç Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinin, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bitlis, Şırnak ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Marmara
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Marmara'nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 0°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 4°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ -1°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 5°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
Ege
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 6°C, 12°C
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 8°C, 16°C
Sağanak yağışlı
Sağanak yağışlı
MANİSA 6°C, 13°C
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA 4°C, 14°C
Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya kıyıları hariç Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.
ADANA 6°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA 9°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY 5°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MERSİN 10°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İç Anadolu
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA -3°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI -4°C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 0°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Batu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -6°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA -1°C, 9°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
SAMSUN 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT -3°C, 8°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
TRABZON 6°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Bitlis, Van ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak çevrelerinde yağmur, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM -11°C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KARS -15°C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA -1°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
VAN -8°C, 1°C
Öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 0°C, 9°C
Hafif yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Hafif yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA 4°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu