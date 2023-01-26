Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230126/cavusoglu-isvecin-karar-vermesi-lazim-bu-ortamda-uclu-toplantinin-bir-anlami-olmaz-1066218809.html
Bakan Çavuşoğlu: İsveç'in karar vermesi lazım, bu ortamda üçlü toplantının bir anlamı olmaz
Bakan Çavuşoğlu: İsveç'in karar vermesi lazım, bu ortamda üçlü toplantının bir anlamı olmaz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’in NATO üyeliği konusunda "İsveç'in karar vermesi lazım. NATO’ya üye olmak istiyor musun, istemiyor musun? Bu ortamda... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T15:54+0300
2023-01-26T15:57+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
isveç
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065901106_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_33c83bf10b13bd800f74493746bf24dd.jpg
Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:"Avrupa'da ırkçılık, İslam düşmanlığı giderek artıyor. Bu bir hastalık haline geldi ve hızlı bir şekilde yayılıyor. İsveç'teki bu alçak eylem aslında bir nefret suçudur, ırkçı bir eylemdir. İsveç yönetimi, bu alçak eyleme izin vererek, bu suça ortak olmuştur. Kimse bunu bize fikir özgürlüğü olarak anlatmaya çalışmasın.İsveç diyorsa ki ben artık radikal, ırkçı bir ülke oldum, İslam düşmanlığı artık serbest diyorsa bu kendi bilecekleri iş. Bu, Avrupa Birliği normlarına da aykırı.Şimdi terörle mücadele kanunlarını değiştirmek zorunda kaldılar. İsveç yönetimi bu alçak eyleme izin vererek buna ortak olmuştur. Bu kadar basit. Tüm dünya böyle görüyor.İsveç, şuna karar vermeli. NATO'ya üye olmak istiyor mu istemiyor mu? Bu eylemlerin bir amacı da aslında İsveç'in NATO üyeliğini engellemek için. PKK ile iş birliği yapıyorlar, üyelik sürecine mayınlar yerleştiriyorlar. Bu mayınları temizlemek İsveç'in elinde.Bu ortamda üçlü toplantının bir anlamı olmaz. Şu andaki ortam bunu gölgeleyeceği için, sağlıklı olmayacağı için ertelendi. Ayrıca İsveç'in bu ahitnameyi uygulama konusunda ciddi bir adım atmadığını da görüyoruz.İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ayrılması konusunda bize bir başvuru gelmedi, dolayısıyla 'ayrıca değerlendiririz' gibi bir şey söyleyemem."
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065901106_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_653a061771648b1cc2e979f350669d82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mevlüt çavuşoğlu, isveç, nato
mevlüt çavuşoğlu, isveç, nato

Bakan Çavuşoğlu: İsveç'in karar vermesi lazım, bu ortamda üçlü toplantının bir anlamı olmaz

15:54 26.01.2023 (güncellendi: 15:57 26.01.2023)
© AADışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Biz Amerika’nın geçmişte verdiği sözleri hatırlıyoruz, endişelerimizi dile getirdik. PKK/YPG ile olan mücadelemizde kararlılığımızı söyledik https://sputniknews.com.tr/20230118/1065900778.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Biz Amerika’nın geçmişte verdiği sözleri hatırlıyoruz, endişelerimizi dile getirdik. PKK/YPG ile olan mücadelemizde kararlılığımızı söyledik https://sputniknews.com.tr/20230118/1065900778.html - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’in NATO üyeliği konusunda "İsveç'in karar vermesi lazım. NATO’ya üye olmak istiyor musun, istemiyor musun? Bu ortamda üçlü toplantının bir anlamı olmaz” ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Avrupa'da ırkçılık, İslam düşmanlığı giderek artıyor. Bu bir hastalık haline geldi ve hızlı bir şekilde yayılıyor. İsveç'teki bu alçak eylem aslında bir nefret suçudur, ırkçı bir eylemdir. İsveç yönetimi, bu alçak eyleme izin vererek, bu suça ortak olmuştur. Kimse bunu bize fikir özgürlüğü olarak anlatmaya çalışmasın.
İsveç diyorsa ki ben artık radikal, ırkçı bir ülke oldum, İslam düşmanlığı artık serbest diyorsa bu kendi bilecekleri iş. Bu, Avrupa Birliği normlarına da aykırı.
Şimdi terörle mücadele kanunlarını değiştirmek zorunda kaldılar. İsveç yönetimi bu alçak eyleme izin vererek buna ortak olmuştur. Bu kadar basit. Tüm dünya böyle görüyor.
İsveç, şuna karar vermeli. NATO'ya üye olmak istiyor mu istemiyor mu? Bu eylemlerin bir amacı da aslında İsveç'in NATO üyeliğini engellemek için. PKK ile iş birliği yapıyorlar, üyelik sürecine mayınlar yerleştiriyorlar. Bu mayınları temizlemek İsveç'in elinde.
Bu ortamda üçlü toplantının bir anlamı olmaz. Şu andaki ortam bunu gölgeleyeceği için, sağlıklı olmayacağı için ertelendi. Ayrıca İsveç'in bu ahitnameyi uygulama konusunda ciddi bir adım atmadığını da görüyoruz.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ayrılması konusunda bize bir başvuru gelmedi, dolayısıyla 'ayrıca değerlendiririz' gibi bir şey söyleyemem."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала