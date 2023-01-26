https://sputniknews.com.tr/20230126/cavusoglu-isvecin-karar-vermesi-lazim-bu-ortamda-uclu-toplantinin-bir-anlami-olmaz-1066218809.html
Bakan Çavuşoğlu: İsveç'in karar vermesi lazım, bu ortamda üçlü toplantının bir anlamı olmaz
Bakan Çavuşoğlu: İsveç'in karar vermesi lazım, bu ortamda üçlü toplantının bir anlamı olmaz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’in NATO üyeliği konusunda "İsveç'in karar vermesi lazım. NATO’ya üye olmak istiyor musun, istemiyor musun? Bu ortamda... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T15:54+0300
2023-01-26T15:54+0300
2023-01-26T15:57+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
isveç
nato
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Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:"Avrupa'da ırkçılık, İslam düşmanlığı giderek artıyor. Bu bir hastalık haline geldi ve hızlı bir şekilde yayılıyor. İsveç'teki bu alçak eylem aslında bir nefret suçudur, ırkçı bir eylemdir. İsveç yönetimi, bu alçak eyleme izin vererek, bu suça ortak olmuştur. Kimse bunu bize fikir özgürlüğü olarak anlatmaya çalışmasın.İsveç diyorsa ki ben artık radikal, ırkçı bir ülke oldum, İslam düşmanlığı artık serbest diyorsa bu kendi bilecekleri iş. Bu, Avrupa Birliği normlarına da aykırı.Şimdi terörle mücadele kanunlarını değiştirmek zorunda kaldılar. İsveç yönetimi bu alçak eyleme izin vererek buna ortak olmuştur. Bu kadar basit. Tüm dünya böyle görüyor.İsveç, şuna karar vermeli. NATO'ya üye olmak istiyor mu istemiyor mu? Bu eylemlerin bir amacı da aslında İsveç'in NATO üyeliğini engellemek için. PKK ile iş birliği yapıyorlar, üyelik sürecine mayınlar yerleştiriyorlar. Bu mayınları temizlemek İsveç'in elinde.Bu ortamda üçlü toplantının bir anlamı olmaz. Şu andaki ortam bunu gölgeleyeceği için, sağlıklı olmayacağı için ertelendi. Ayrıca İsveç'in bu ahitnameyi uygulama konusunda ciddi bir adım atmadığını da görüyoruz.İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ayrılması konusunda bize bir başvuru gelmedi, dolayısıyla 'ayrıca değerlendiririz' gibi bir şey söyleyemem."
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mevlüt çavuşoğlu, isveç, nato
mevlüt çavuşoğlu, isveç, nato
Bakan Çavuşoğlu: İsveç'in karar vermesi lazım, bu ortamda üçlü toplantının bir anlamı olmaz
15:54 26.01.2023 (güncellendi: 15:57 26.01.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’in NATO üyeliği konusunda "İsveç'in karar vermesi lazım. NATO’ya üye olmak istiyor musun, istemiyor musun? Bu ortamda üçlü toplantının bir anlamı olmaz” ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Avrupa'da ırkçılık, İslam düşmanlığı giderek artıyor. Bu bir hastalık haline geldi ve hızlı bir şekilde yayılıyor. İsveç'teki bu alçak eylem aslında bir nefret suçudur, ırkçı bir eylemdir. İsveç yönetimi, bu alçak eyleme izin vererek, bu suça ortak olmuştur. Kimse bunu bize fikir özgürlüğü olarak anlatmaya çalışmasın.
İsveç diyorsa ki ben artık radikal, ırkçı bir ülke oldum, İslam düşmanlığı artık serbest diyorsa bu kendi bilecekleri iş. Bu, Avrupa Birliği normlarına da aykırı.
Şimdi terörle mücadele kanunlarını değiştirmek zorunda kaldılar. İsveç yönetimi bu alçak eyleme izin vererek buna ortak olmuştur. Bu kadar basit. Tüm dünya böyle görüyor.
İsveç, şuna karar vermeli. NATO'ya üye olmak istiyor mu istemiyor mu? Bu eylemlerin bir amacı da aslında İsveç'in NATO üyeliğini engellemek için. PKK ile iş birliği yapıyorlar, üyelik sürecine mayınlar yerleştiriyorlar. Bu mayınları temizlemek İsveç'in elinde.
Bu ortamda üçlü toplantının bir anlamı olmaz. Şu andaki ortam bunu gölgeleyeceği için, sağlıklı olmayacağı için ertelendi. Ayrıca İsveç'in bu ahitnameyi uygulama konusunda ciddi bir adım atmadığını da görüyoruz.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ayrılması konusunda bize bir başvuru gelmedi, dolayısıyla 'ayrıca değerlendiririz' gibi bir şey söyleyemem."