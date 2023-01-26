https://sputniknews.com.tr/20230126/benzin-ve-motorine-indirim-geliyor-1066200075.html
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
27 Ocak cuma gününden geçerli olmak üzere, benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim bekleniyor. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T10:55+0300
2023-01-26T10:55+0300
2023-01-26T10:55+0300
ekonomi
türkiye
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.27 Ocak cuma gününden geçerli olmak üzere; benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.08 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230126/motorine-83-kurus-zam-1066196602.html
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türkiye, ekonomi, benzin, benzin fiyatları, motorin
türkiye, ekonomi, benzin, benzin fiyatları, motorin
Benzin ve motorine indirim geliyor
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27 Ocak cuma gününden geçerli olmak üzere, benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
27 Ocak cuma gününden geçerli olmak üzere; benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.08 liradan satılıyor.