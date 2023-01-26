https://sputniknews.com.tr/20230126/benzin-ve-motorine-indirim-geliyor-1066200075.html

Benzin ve motorine indirim geliyor

Benzin ve motorine indirim geliyor

27 Ocak cuma gününden geçerli olmak üzere, benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim bekleniyor. 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T10:55+0300

2023-01-26T10:55+0300

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benzin fiyatları

motorin

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.27 Ocak cuma gününden geçerli olmak üzere; benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.08 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230126/motorine-83-kurus-zam-1066196602.html

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türkiye, ekonomi, benzin, benzin fiyatları, motorin