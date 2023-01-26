https://sputniknews.com.tr/20230126/bakan-nebati-brukselde-turkiye-ekonomi-modelini-anlatti-1066207201.html

Bakan Nebati Brüksel'de 'Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlattı

Bakan Nebati Brüksel'de 'Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlattı

Avrupa Parlementosu'nda 'Türkiye Ekonomi Modeli' konulu panelde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dünyada zorlu geçen bir yılda ulaştıkları... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T13:19+0300

2023-01-26T13:19+0300

2023-01-26T13:19+0300

ekonomi

brüksel

nureddin nebati

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Brüksel'deki Avrupa Parlementosu'nda parlamenterlerin, AB Komisyonu yetkililerinin, akademisyenlerin, iş dünyası ve diplomatik çevrelerin katılımıyla gerçekleşen "Türkiye Ekonomi Modeli” konulu panelde bir konuşma gerçekleştirdi.Bakan Nebati konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Panelde, Modelimiz ile dünyada oldukça zorlu geçen bir yılda ulaştığımız başarıları katılımcılarla paylaştık. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki tahıl koridoru girişiminin dünya gıda arz güvenliğine sağladığı katkıyı vurguladık. Ülkemize özgü dinamikleri gözeterek devreye aldığımız modelimizin, Avrupa Parlamentosu'nda detayları ile ele alınması, AB Komisyonu yetkilileri ve parlamenterler tarafından yoğun ilgi görmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir" ifadelerini kullandı.

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