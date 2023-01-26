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https://sputniknews.com.tr/20230126/bakan-nebati-brukselde-turkiye-ekonomi-modelini-anlatti-1066207201.html
Bakan Nebati Brüksel'de 'Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlattı
Bakan Nebati Brüksel'de 'Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlattı
Avrupa Parlementosu'nda 'Türkiye Ekonomi Modeli' konulu panelde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dünyada zorlu geçen bir yılda ulaştıkları... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T13:19+0300
2023-01-26T13:19+0300
ekonomi
brüksel
nureddin nebati
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Brüksel'deki Avrupa Parlementosu'nda parlamenterlerin, AB Komisyonu yetkililerinin, akademisyenlerin, iş dünyası ve diplomatik çevrelerin katılımıyla gerçekleşen "Türkiye Ekonomi Modeli” konulu panelde bir konuşma gerçekleştirdi.Bakan Nebati konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Panelde, Modelimiz ile dünyada oldukça zorlu geçen bir yılda ulaştığımız başarıları katılımcılarla paylaştık. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki tahıl koridoru girişiminin dünya gıda arz güvenliğine sağladığı katkıyı vurguladık. Ülkemize özgü dinamikleri gözeterek devreye aldığımız modelimizin, Avrupa Parlamentosu'nda detayları ile ele alınması, AB Komisyonu yetkilileri ve parlamenterler tarafından yoğun ilgi görmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir" ifadelerini kullandı.
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brüksel, nureddin nebati
brüksel, nureddin nebati

Bakan Nebati Brüksel'de 'Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlattı

13:19 26.01.2023
© İHA / ARDACAN UZUN - CİHAT POLAT - MEHMET EKREM CEYLANKocaeli’de iş insanlarıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Kocaeli’de iş insanlarıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© İHA / ARDACAN UZUN - CİHAT POLAT - MEHMET EKREM CEYLAN
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Avrupa Parlementosu'nda 'Türkiye Ekonomi Modeli' konulu panelde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dünyada zorlu geçen bir yılda ulaştıkları başarıları katılımcılarla paylaştıklarını ifade etti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Brüksel'deki Avrupa Parlementosu'nda parlamenterlerin, AB Komisyonu yetkililerinin, akademisyenlerin, iş dünyası ve diplomatik çevrelerin katılımıyla gerçekleşen "Türkiye Ekonomi Modeli” konulu panelde bir konuşma gerçekleştirdi.
Bakan Nebati konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Panelde, Modelimiz ile dünyada oldukça zorlu geçen bir yılda ulaştığımız başarıları katılımcılarla paylaştık. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki tahıl koridoru girişiminin dünya gıda arz güvenliğine sağladığı katkıyı vurguladık. Ülkemize özgü dinamikleri gözeterek devreye aldığımız modelimizin, Avrupa Parlamentosu'nda detayları ile ele alınması, AB Komisyonu yetkilileri ve parlamenterler tarafından yoğun ilgi görmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir" ifadelerini kullandı.
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