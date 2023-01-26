Bakan Nebati: AB'ye en fazla katkı sağlayabilecek aday ülke Türkiye
20:26 26.01.2023 (güncellendi: 20:30 26.01.2023)
© İHAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ile katılım müzakereleri sürecini görüştü.
© İHA
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Varhelyi ile bir araya geldi. Bakan Nebati, küresel zorlukların arttığı bu dönemde AB'ye en fazla katkı sağlayabilecek aday ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ile katılım müzakereleri sürecini görüştü.
Nebati, Brüksel'deki AB Komisyonu binasında Varhelyi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
"Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ile AB müzakere sürecimizi ele aldık" ifadesini kullanan Nebati, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:
Küresel zorlukların arttığı bu dönemde AB'ye en fazla katkı sağlayabilecek aday ülkenin Türkiye olduğunun altını çizdik. IPA III dönemindeki işbirliğimizin geliştirilmesi, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme konularında görüş alışverişinde bulunduk.
Bakan Nebati, "Ayrıca Türkiye Ekonomik Modeli üzerine detaylı değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşan tahıl koridorunun, gıdaya erişim ve gıda fiyatlarındaki olumlu etkisinin değerlendirmelerini yaptık" diye ekledi
Basına kapalı gerçekleştirilen ve bir saat süren toplantıya Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da katıldı.
Ayrıca, Türkiye Ekonomik Modeli üzerine detaylı değerlendirmelerde bulunduk. Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşan tahıl koridorunun, gıdaya erişim ve gıda fiyatlarındaki olumlu etkisinin değerlendirmelerini yaptık.— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) January 26, 2023