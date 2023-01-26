Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230126/bakan-nebati-abye-en-fazla-katki-saglayabilecek-aday-ulke-turkiye-1066232314.html
Bakan Nebati: AB'ye en fazla katkı sağlayabilecek aday ülke Türkiye
Bakan Nebati: AB'ye en fazla katkı sağlayabilecek aday ülke Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Varhelyi ile bir araya geldi. Bakan Nebati, küresel zorlukların arttığı... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T20:26+0300
2023-01-26T20:30+0300
nureddin nebati
ekonomi
avrupa birliği
ab
oliver varhelyi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066232659_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_aa42e2ec6ecfd1389993de6a283263fc.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ile katılım müzakereleri sürecini görüştü.Nebati, Brüksel'deki AB Komisyonu binasında Varhelyi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu."Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ile AB müzakere sürecimizi ele aldık" ifadesini kullanan Nebati, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:Bakan Nebati, "Ayrıca Türkiye Ekonomik Modeli üzerine detaylı değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşan tahıl koridorunun, gıdaya erişim ve gıda fiyatlarındaki olumlu etkisinin değerlendirmelerini yaptık" diye eklediBasına kapalı gerçekleştirilen ve bir saat süren toplantıya Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da katıldı.
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066232659_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_81aebc8e10a5b2da68859cc87f2409c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nureddin nebati, avrupa birliği, ab, oliver varhelyi
nureddin nebati, avrupa birliği, ab, oliver varhelyi

Bakan Nebati: AB'ye en fazla katkı sağlayabilecek aday ülke Türkiye

20:26 26.01.2023 (güncellendi: 20:30 26.01.2023)
© İHAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ile katılım müzakereleri sürecini görüştü.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ile katılım müzakereleri sürecini görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© İHA
Abone olTelegram
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Varhelyi ile bir araya geldi. Bakan Nebati, küresel zorlukların arttığı bu dönemde AB'ye en fazla katkı sağlayabilecek aday ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ile katılım müzakereleri sürecini görüştü.
Nebati, Brüksel'deki AB Komisyonu binasında Varhelyi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
"Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ile AB müzakere sürecimizi ele aldık" ifadesini kullanan Nebati, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

Küresel zorlukların arttığı bu dönemde AB'ye en fazla katkı sağlayabilecek aday ülkenin Türkiye olduğunun altını çizdik. IPA III dönemindeki işbirliğimizin geliştirilmesi, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme konularında görüş alışverişinde bulunduk.

Bakan Nebati, "Ayrıca Türkiye Ekonomik Modeli üzerine detaylı değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşan tahıl koridorunun, gıdaya erişim ve gıda fiyatlarındaki olumlu etkisinin değerlendirmelerini yaptık" diye ekledi
Basına kapalı gerçekleştirilen ve bir saat süren toplantıya Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da katıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала