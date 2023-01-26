https://sputniknews.com.tr/20230126/bakan-nebati-abye-en-fazla-katki-saglayabilecek-aday-ulke-turkiye-1066232314.html

Bakan Nebati: AB'ye en fazla katkı sağlayabilecek aday ülke Türkiye

Bakan Nebati: AB'ye en fazla katkı sağlayabilecek aday ülke Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Varhelyi ile bir araya geldi. Bakan Nebati, küresel zorlukların arttığı... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T20:26+0300

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nureddin nebati

ekonomi

avrupa birliği

ab

oliver varhelyi

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ile katılım müzakereleri sürecini görüştü.Nebati, Brüksel'deki AB Komisyonu binasında Varhelyi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu."Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ile AB müzakere sürecimizi ele aldık" ifadesini kullanan Nebati, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:Bakan Nebati, "Ayrıca Türkiye Ekonomik Modeli üzerine detaylı değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşan tahıl koridorunun, gıdaya erişim ve gıda fiyatlarındaki olumlu etkisinin değerlendirmelerini yaptık" diye eklediBasına kapalı gerçekleştirilen ve bir saat süren toplantıya Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da katıldı.

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nureddin nebati, avrupa birliği, ab, oliver varhelyi