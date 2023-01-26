https://sputniknews.com.tr/20230126/bakan-donmez-yarin-turkiyenin-sayili-altin-maden-isletmelerinin-bir-tanesinin-acilisini-yapacagiz-1066228817.html
Bakan Dönmez: Yarın Türkiye'nin sayılı altın maden işletmelerinin bir tanesinin açılışını yapacağız
Bakan Dönmez: Yarın Türkiye'nin sayılı altın maden işletmelerinin bir tanesinin açılışını yapacağız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Söğüt'te yarın Türkiye'nin sayılı altın maden işletmelerinin bir tanesinin açılışını yapacağız. Sayın... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T18:53+0300
2023-01-26T18:53+0300
2023-01-26T18:55+0300
altın
türkiye
söğüt
bilecik
altın madeni
fatih dönmez
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te Vali Kemal Kızılkaya'yı ziyaretinin ardından, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek toplu açılış töreni alanında incelemelerde bulundu.Tören alanında gazetecilere açıklama yapan Dönmez, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 60'a yakın projenin açılışının yapılacağını anımsatarak, bu projelerden 21'inin kendi bakanlığının çalışmalarıyla ilgili olduğunu dile getirdi.Açılışı yapılacak Söğüt'teki altın madeniyle ilgili de bilgi veren Bakan Dönmez, "Söğüt'te yarın Türkiye'nin sayılı altın maden işletmelerinin bir tanesinin açılışını yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız orada ilk altını dökmüş olacak. Akabinde de sağlık yatırımlarımız başta olmak üzere, sulama ve özel sektöre ait yatırımlar var. Yarın bütün Bilecikli hemşehrilerimizi törenin yapılacağı bu meydana bekliyoruz" diye konuştu.Bilecik'in son yıllarda kalkınan, gelişen ve sanayisi hızla büyüyen kentlerden biri olduğunu vurgulayan Dönmez, şehrin artık bir kavşak noktasında yer aldığını belirtti.Kentin yol ve ulaşım problemi kalmadığına işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:
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altın, söğüt, bilecik, altın madeni, fatih dönmez
altın, söğüt, bilecik, altın madeni, fatih dönmez
Bakan Dönmez: Yarın Türkiye'nin sayılı altın maden işletmelerinin bir tanesinin açılışını yapacağız
18:53 26.01.2023 (güncellendi: 18:55 26.01.2023) Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Söğüt'te yarın Türkiye'nin sayılı altın maden işletmelerinin bir tanesinin açılışını yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız orada ilk altını dökmüş olacak" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te Vali Kemal Kızılkaya'yı ziyaretinin ardından, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek toplu açılış töreni alanında incelemelerde bulundu.
Tören alanında gazetecilere açıklama yapan Dönmez, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 60'a yakın projenin açılışının yapılacağını anımsatarak, bu projelerden 21'inin kendi bakanlığının çalışmalarıyla ilgili olduğunu dile getirdi.
Açılışı yapılacak Söğüt'teki altın madeniyle ilgili de bilgi veren Bakan Dönmez, "Söğüt'te yarın Türkiye'nin sayılı altın maden işletmelerinin bir tanesinin açılışını yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız orada ilk altını dökmüş olacak. Akabinde de sağlık yatırımlarımız başta olmak üzere, sulama ve özel sektöre ait yatırımlar var. Yarın bütün Bilecikli hemşehrilerimizi törenin yapılacağı bu meydana bekliyoruz" diye konuştu.
Bilecik'in son yıllarda kalkınan, gelişen ve sanayisi hızla büyüyen kentlerden biri olduğunu vurgulayan Dönmez, şehrin artık bir kavşak noktasında yer aldığını belirtti.
Kentin yol ve ulaşım problemi kalmadığına işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:
"Yakında Yenişehir'e bağlantı yolumuz tamamlanacak. Yine Osmaneli üzerinden limana olan demir yolu projemiz devam edecek. Bunları da dikkate aldığımızda burada üretilen ürünlerin gerek ulusal gerekse uluslararası pazarlara çıkış noktasında son derece avantajlı durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bilecik'i tanımlarken 'taşı mermer, toprağı seramik' dedik. Şimdi toprağın altından bir başka cevheri daha ekonomiye kazandırmanın mutluluğu ve heyecanını birlikte duyacağız. Çünkü artık taşı mermer, toprağı sadece seramik değil, aynı zamanda altın olan yurdumuzun bir köşesinden bahsediyoruz. Cevherden mücevhere giden yolun en güzel örneklerinden birini inşallah yarın Söğüt'te Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle açmış olacağız."