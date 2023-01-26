https://sputniknews.com.tr/20230126/bakan-donmez-yarin-turkiyenin-sayili-altin-maden-isletmelerinin-bir-tanesinin-acilisini-yapacagiz-1066228817.html

Bakan Dönmez: Yarın Türkiye'nin sayılı altın maden işletmelerinin bir tanesinin açılışını yapacağız

Bakan Dönmez: Yarın Türkiye'nin sayılı altın maden işletmelerinin bir tanesinin açılışını yapacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Söğüt'te yarın Türkiye'nin sayılı altın maden işletmelerinin bir tanesinin açılışını yapacağız. Sayın... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T18:53+0300

2023-01-26T18:53+0300

2023-01-26T18:55+0300

altın

türkiye

söğüt

bilecik

altın madeni

fatih dönmez

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te Vali Kemal Kızılkaya'yı ziyaretinin ardından, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek toplu açılış töreni alanında incelemelerde bulundu.Tören alanında gazetecilere açıklama yapan Dönmez, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 60'a yakın projenin açılışının yapılacağını anımsatarak, bu projelerden 21'inin kendi bakanlığının çalışmalarıyla ilgili olduğunu dile getirdi.Açılışı yapılacak Söğüt'teki altın madeniyle ilgili de bilgi veren Bakan Dönmez, "Söğüt'te yarın Türkiye'nin sayılı altın maden işletmelerinin bir tanesinin açılışını yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız orada ilk altını dökmüş olacak. Akabinde de sağlık yatırımlarımız başta olmak üzere, sulama ve özel sektöre ait yatırımlar var. Yarın bütün Bilecikli hemşehrilerimizi törenin yapılacağı bu meydana bekliyoruz" diye konuştu.Bilecik'in son yıllarda kalkınan, gelişen ve sanayisi hızla büyüyen kentlerden biri olduğunu vurgulayan Dönmez, şehrin artık bir kavşak noktasında yer aldığını belirtti.Kentin yol ve ulaşım problemi kalmadığına işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:

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