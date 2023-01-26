https://sputniknews.com.tr/20230126/avrupada-dogalgaz-fiyatlari-son-5-ayda-yuzde-83-geriledi-1066215770.html

Avrupa'da doğalgaz fiyatları son 5 ayda yüzde 83 geriledi

Avrupa'da doğalgaz fiyatları son 5 ayda yüzde 83 geriledi

Avrupa'da doğalgaz fiyatları ılıman geçen kış dönemi ve depolardaki doluluk oranının yüksek seyretmesine bağlı olarak son 5 ayda yüzde 83 geriledi. Derinliği... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T15:17+0300

2023-01-26T15:17+0300

2023-01-26T15:18+0300

ukrayna krizi

doğalgaz

fiyat

avrupa

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rusya

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Salgın dönemindeki arz-talep dengesizliği nedeniyle ortaya çıkan ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı operasyon sonrasında derinleşen enerji krizi, Avrupa'da doğalgaz fiyatlarını rekor seviyeye taşıdı. Ekonomilerin salgının etkilerinden kurtulmaya başlamasıyla Ağustos 2021'de megavatsaat başı 25 avro olan doğalgaz fiyatları Ağustos 2022'de tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak megavatsaat başı 342.8 euro'yu görmüştü. Buna karşın, Avrupa'da kış döneminde hava şartlarının beklenenden daha ılıman geçmesi ve doğal gaz depolarındaki doluluk oranlarının önceki kış dönemlerine göre yüksek seyretmesi, gaz fiyatlarında rahatlama sağladı. Böylece, 26 Ağustos 2022'de megavatsaat başı 342.8 euro'yla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan gaz fiyatları, Şubat 2023 vadeli kontratlarda megavatsaat başı 58.4 euro'ya inerek son 5 ayda yüzde 83 düşüş kaydetti. AB ülkeleri arasında doğalgaz depolarındaki en düşük doluluk oranı yüzde 45 ile Letonya'da görülürken Ukrayna'nın gaz depolarının doluluk oranı ise yüzde 21.9 olarak belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20230123/avusturyali-siyasetci-alman-hukumeti-halka-dogalgaz-konusundaki-gercekleri-soylemekten-korkuyor---1066076155.html

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doğalgaz, fiyat, avrupa, ukrayna, rusya