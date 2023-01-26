https://sputniknews.com.tr/20230126/avrupada-dogalgaz-fiyatlari-son-5-ayda-yuzde-83-geriledi-1066215770.html
Avrupa'da doğalgaz fiyatları son 5 ayda yüzde 83 geriledi
Avrupa'da doğalgaz fiyatları son 5 ayda yüzde 83 geriledi
Avrupa'da doğalgaz fiyatları ılıman geçen kış dönemi ve depolardaki doluluk oranının yüksek seyretmesine bağlı olarak son 5 ayda yüzde 83 geriledi. Derinliği... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T15:17+0300
2023-01-26T15:17+0300
2023-01-26T15:18+0300
ukrayna krizi
doğalgaz
fiyat
avrupa
ukrayna
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0d/1062268307_1:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_fae5597a1643dafddae853fa9623048f.jpg
Salgın dönemindeki arz-talep dengesizliği nedeniyle ortaya çıkan ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı operasyon sonrasında derinleşen enerji krizi, Avrupa'da doğalgaz fiyatlarını rekor seviyeye taşıdı. Ekonomilerin salgının etkilerinden kurtulmaya başlamasıyla Ağustos 2021'de megavatsaat başı 25 avro olan doğalgaz fiyatları Ağustos 2022'de tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak megavatsaat başı 342.8 euro'yu görmüştü. Buna karşın, Avrupa'da kış döneminde hava şartlarının beklenenden daha ılıman geçmesi ve doğal gaz depolarındaki doluluk oranlarının önceki kış dönemlerine göre yüksek seyretmesi, gaz fiyatlarında rahatlama sağladı. Böylece, 26 Ağustos 2022'de megavatsaat başı 342.8 euro'yla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan gaz fiyatları, Şubat 2023 vadeli kontratlarda megavatsaat başı 58.4 euro'ya inerek son 5 ayda yüzde 83 düşüş kaydetti. AB ülkeleri arasında doğalgaz depolarındaki en düşük doluluk oranı yüzde 45 ile Letonya'da görülürken Ukrayna'nın gaz depolarının doluluk oranı ise yüzde 21.9 olarak belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230123/avusturyali-siyasetci-alman-hukumeti-halka-dogalgaz-konusundaki-gercekleri-soylemekten-korkuyor---1066076155.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0d/1062268307_240:0:1679:1079_1920x0_80_0_0_2b2c1cfe91a9c35ca3fe13cd9d17a1fa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
doğalgaz, fiyat, avrupa, ukrayna, rusya
doğalgaz, fiyat, avrupa, ukrayna, rusya
Avrupa'da doğalgaz fiyatları son 5 ayda yüzde 83 geriledi
15:17 26.01.2023 (güncellendi: 15:18 26.01.2023) Abone ol
Avrupa'da doğalgaz fiyatları ılıman geçen kış dönemi ve depolardaki doluluk oranının yüksek seyretmesine bağlı olarak son 5 ayda yüzde 83 geriledi. Derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de Şubat 2023 vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı 58.4 euro'dan işlem görüyor.
Salgın dönemindeki arz-talep dengesizliği nedeniyle ortaya çıkan ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı operasyon sonrasında derinleşen enerji krizi, Avrupa'da doğalgaz fiyatlarını rekor seviyeye taşıdı.
Ekonomilerin salgının etkilerinden kurtulmaya başlamasıyla Ağustos 2021'de megavatsaat başı 25 avro olan doğalgaz fiyatları Ağustos 2022'de tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak megavatsaat başı 342.8 euro'yu görmüştü.
Buna karşın, Avrupa'da kış döneminde hava şartlarının beklenenden daha ılıman geçmesi ve doğal gaz depolarındaki doluluk oranlarının önceki kış dönemlerine göre yüksek seyretmesi, gaz fiyatlarında rahatlama sağladı.
Böylece, 26 Ağustos 2022'de megavatsaat başı 342.8 euro'yla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan gaz fiyatları, Şubat 2023 vadeli kontratlarda megavatsaat başı 58.4 euro'ya inerek son 5 ayda yüzde 83 düşüş kaydetti.
AB ülkeleri arasında doğalgaz depolarındaki en düşük doluluk oranı yüzde 45 ile Letonya'da görülürken Ukrayna'nın gaz depolarının doluluk oranı ise yüzde 21.9 olarak belirlendi.