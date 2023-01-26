Ardahan'ın Göle ilçesi eksi 28 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri

© AA Emre Öztürk, ’’Hava çok soğuk ve geceleri sıcaklıklar eksi 30 dereceye kadar düşüyor. Burada yaşamak gerçekten çok zor ve beresiz, atkısız ve kalın bir mont olmadan dışarı çıkmak mümkün değil. Her yer beyaz bir örtüyle kaplı ve her yer buz’’ dedi.