Ardahan'ın Göle ilçesi eksi 28 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri

© İHAArdahan şehir merkezinde gece en düşük hava sıcaklığı -24.8 derece olarak ölçüldü. Ayaz nedeniyle sabah saatlerinde işlerine gidenler, zor durumda kaldı.
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© İHA
Ardahan şehir merkezinde gece en düşük hava sıcaklığı -24.8 derece olarak ölçüldü. Ayaz nedeniyle sabah saatlerinde işlerine gidenler, zor durumda kaldı.
© AASokak hayvanları, kuşlar soğuktan etkilendi. Sabah saatlerinde etkili olan sis ve yolların buzlu olması ulaşımı da olumsuz etkiledi.
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© AA
Sokak hayvanları, kuşlar soğuktan etkilendi. Sabah saatlerinde etkili olan sis ve yolların buzlu olması ulaşımı da olumsuz etkiledi.
© AAİlçe sakinleri kat kat elbise giydiklerini fakat yine de üşüdüklerini söyledi.
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© AA
İlçe sakinleri kat kat elbise giydiklerini fakat yine de üşüdüklerini söyledi.
© AAEmre Öztürk, ’’Hava çok soğuk ve geceleri sıcaklıklar eksi 30 dereceye kadar düşüyor. Burada yaşamak gerçekten çok zor ve beresiz, atkısız ve kalın bir mont olmadan dışarı çıkmak mümkün değil. Her yer beyaz bir örtüyle kaplı ve her yer buz’’ dedi.
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© AA
Emre Öztürk, ’’Hava çok soğuk ve geceleri sıcaklıklar eksi 30 dereceye kadar düşüyor. Burada yaşamak gerçekten çok zor ve beresiz, atkısız ve kalın bir mont olmadan dışarı çıkmak mümkün değil. Her yer beyaz bir örtüyle kaplı ve her yer buz’’ dedi.
© AAArdahan'ın ilçelerinde ise en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere şöyle gerçekleşti: Göle 28, Hanak 20.2, Damal 18, Çıldır 21.8, Posof 14.3 olarak ölçüldü.
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© AA
Ardahan'ın ilçelerinde ise en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere şöyle gerçekleşti: Göle 28, Hanak 20.2, Damal 18, Çıldır 21.8, Posof 14.3 olarak ölçüldü.