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Ardahan'ın Göle ilçesi eksi 28 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri
Ardahan'ın Göle ilçesi eksi 28 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri
Doğu Anadolu Bölgesi'nde en soğuk yerleşim birimi, sıfırın altında 28 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi oldu. Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü bölgede... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
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ardahan, soğuk, fotoğraf, фото, kış

Ardahan'ın Göle ilçesi eksi 28 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri

13:00 26.01.2023 (güncellendi: 13:01 26.01.2023)
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde en soğuk yerleşim birimi, sıfırın altında 28 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi oldu. Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü bölgede, birçok yerleşim biriminde gece hava sıcaklığı eksi 28 dereceyi aştı.
© İHAArdahan şehir merkezinde gece en düşük hava sıcaklığı -24.8 derece olarak ölçüldü. Ayaz nedeniyle sabah saatlerinde işlerine gidenler, zor durumda kaldı.
Ardahan'ın Göle ilçesi eksi 28 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Ardahan şehir merkezinde gece en düşük hava sıcaklığı -24.8 derece olarak ölçüldü. Ayaz nedeniyle sabah saatlerinde işlerine gidenler, zor durumda kaldı.
© AASokak hayvanları, kuşlar soğuktan etkilendi. Sabah saatlerinde etkili olan sis ve yolların buzlu olması ulaşımı da olumsuz etkiledi.
Ardahan'ın Göle ilçesi eksi 28 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Sokak hayvanları, kuşlar soğuktan etkilendi. Sabah saatlerinde etkili olan sis ve yolların buzlu olması ulaşımı da olumsuz etkiledi.
© AAİlçe sakinleri kat kat elbise giydiklerini fakat yine de üşüdüklerini söyledi.
Ardahan'ın Göle ilçesi eksi 28 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
İlçe sakinleri kat kat elbise giydiklerini fakat yine de üşüdüklerini söyledi.
© AAEmre Öztürk, ’’Hava çok soğuk ve geceleri sıcaklıklar eksi 30 dereceye kadar düşüyor. Burada yaşamak gerçekten çok zor ve beresiz, atkısız ve kalın bir mont olmadan dışarı çıkmak mümkün değil. Her yer beyaz bir örtüyle kaplı ve her yer buz’’ dedi.
Ardahan'ın Göle ilçesi eksi 28 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Emre Öztürk, ’’Hava çok soğuk ve geceleri sıcaklıklar eksi 30 dereceye kadar düşüyor. Burada yaşamak gerçekten çok zor ve beresiz, atkısız ve kalın bir mont olmadan dışarı çıkmak mümkün değil. Her yer beyaz bir örtüyle kaplı ve her yer buz’’ dedi.
© AAArdahan'ın ilçelerinde ise en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere şöyle gerçekleşti: Göle 28, Hanak 20.2, Damal 18, Çıldır 21.8, Posof 14.3 olarak ölçüldü.
Ardahan'ın Göle ilçesi eksi 28 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Ardahan'ın ilçelerinde ise en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere şöyle gerçekleşti: Göle 28, Hanak 20.2, Damal 18, Çıldır 21.8, Posof 14.3 olarak ölçüldü.
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