https://sputniknews.com.tr/20230126/arcelikin-2022-yili-4-ceyrek-kri-yillik-yuzde-198-artis-gosterdi-1066192320.html

Arçelik'in 2022 yılı 4. çeyrek kârı yıllık yüzde 198 artış gösterdi

Arçelik'in 2022 yılı 4. çeyrek kârı yıllık yüzde 198 artış gösterdi

Arçelik, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde 2,66 milyar TL net dönem kârı elde etti. Şirketin net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 198 arttı. 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T01:12+0300

2023-01-26T01:12+0300

2023-01-26T01:21+0300

ekonomi

arçelik

net kâr

kap

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Arçelik, 2022 yılı dördüncü çeyreğine ait konsolide bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.Şirket, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde piyasa beklentisinin üzerinde kalarak 2,66 milyar TL net dönem kârı elde etti. Buna göre, Arçelik'in kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 198 artış gösterdi. Böylece, şirketin 2022 yılı toplam net kârı 2021 yılı ile kıyaslandığında yüzde 45 artışla 4 milyar 723 milyon TL olarak gerçekleşti.Şirketin dördüncü çeyrek net satışları 39,2 milyar TL olduBloomberg HT'nin haberine göre Arçelik'in yılın dördüncü çeyreğinde net satışları 39 milyar 192 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin bir önceki çeyrekteki toplam satışları 34 milyar 255 milyon TL seviyesindeydi. FAVÖK ise son çeyrekte 3 milyar 582 milyon TL oldu. Son çeyrekte fiyat artışları, Türkiye’deki yüksek satış adetleri ve TL'nin değer kaybının etkisiyle yıllık yüzde 74'lük güçlü gelir artışı görüldü. Organik olarak yıllık büyüme yüzde 67 olurken, çeyrek bazında gelir artışı yüzde 14, organik büyüme ise yüzde 11 olarak gerçekleşti.Toplam satışlar içerisinde Türkiye’nin payı geçen yılki yüzde 26 seviyesinden yüzde 32 seviyesine yükseldi. Pay 2022 yılının tamamında ise yüzde 30 oldu.Türkiye’de satışlar güçlü seyrederken, Batı ve Doğu Avrupa’da tüketici talebindeki daralma hızlandı. Azalan maliyetler, fiyat artışları ve daha da iyileşen Operasyonel Giderler/Satış oranı, son çeyrekte FAVÖK marjına 42 baz puan katkı sağladı.

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