https://sputniknews.com.tr/20230126/aracinda-olen-51-yasindaki-kadini-ihbardan-donen-polisler-buldu-1066192677.html
Aracında ölen 51 yaşındaki kadını, ihbardan dönen polisler buldu
Aracında ölen 51 yaşındaki kadını, ihbardan dönen polisler buldu
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, ihbar dönüşü yol kenarında park halinde duran otomobilde kadın cesedi buldu. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T01:49+0300
2023-01-26T01:49+0300
2023-01-26T01:49+0300
türkiye
kayseri
melikgazi
yaşlı
kadın
araba
polis
ceset
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Kayseri Melikgazi'ye bağlı Hürriyet Mahallesi, Fırat Caddesi üzerinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, yol kenarında dörtlüleri yanan bir araçtan şüphelendi. Aracı kontrol etmek için yaklaşan polis ekipleri arka koltukta hareketsiz yatan bir kadın gördü.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri de cansız bedenin 51 yaşındaki H.İ.’ye ait olduğunu tespit etti.H.İ.’nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. H.İ.'nin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230125/genc-kadin-tartistigi-kocasini-darp-edip-yaraladi-1066190636.html
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kayseri, melikgazi, yaşlı, kadın, araba, polis, ceset
kayseri, melikgazi, yaşlı, kadın, araba, polis, ceset
Aracında ölen 51 yaşındaki kadını, ihbardan dönen polisler buldu
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, ihbar dönüşü yol kenarında park halinde duran otomobilde kadın cesedi buldu.
Kayseri Melikgazi'ye bağlı Hürriyet Mahallesi, Fırat Caddesi üzerinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, yol kenarında dörtlüleri yanan bir araçtan şüphelendi.
Aracı kontrol etmek için yaklaşan polis ekipleri arka koltukta hareketsiz yatan bir kadın gördü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri de cansız bedenin 51 yaşındaki H.İ.’ye ait olduğunu tespit etti.
H.İ.’nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. H.İ.'nin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.