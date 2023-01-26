https://sputniknews.com.tr/20230126/aracinda-olen-51-yasindaki-kadini-ihbardan-donen-polisler-buldu-1066192677.html

Aracında ölen 51 yaşındaki kadını, ihbardan dönen polisler buldu

Aracında ölen 51 yaşındaki kadını, ihbardan dönen polisler buldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, ihbar dönüşü yol kenarında park halinde duran otomobilde kadın cesedi buldu. 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T01:49+0300

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türkiye

kayseri

melikgazi

yaşlı

kadın

araba

polis

ceset

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Kayseri Melikgazi'ye bağlı Hürriyet Mahallesi, Fırat Caddesi üzerinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, yol kenarında dörtlüleri yanan bir araçtan şüphelendi. Aracı kontrol etmek için yaklaşan polis ekipleri arka koltukta hareketsiz yatan bir kadın gördü.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri de cansız bedenin 51 yaşındaki H.İ.’ye ait olduğunu tespit etti.H.İ.’nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. H.İ.'nin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230125/genc-kadin-tartistigi-kocasini-darp-edip-yaraladi-1066190636.html

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kayseri, melikgazi, yaşlı, kadın, araba, polis, ceset