Anadolu leoparı iki ayrı bölgede yeniden görüntülendi

© Twitter/Vahit Kirişci Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 1974'te öldürülen Anadolu leoparının bu türe ait son birey olduğu ve ülkede tükendiği düşünülmekteyken DKMP Genel Müdürlüğünün arazi çalışmaları sırasında rastlanan iz ve işaretler üzerine, bunun aksi yönünde bulgulara ulaşılmasıyla arama çalışmaları başlatılmıştı. İlk olarak bir bölgede başlatılan çalışmalar neticesinde, 25 Ağustos 2019'da erkek bir leopara ait fotoğraflar fotokapana yansımıştı. Bunun üzerine ulusal bir eylem planı hazırlama çalışmaları gündeme gelmiş ve sistematik veri toplama faaliyetleri başlatılmıştı. Süreç içinde Türkiye'de farklı bir bölgede yapılan çalışmalarda da bir erkek birey daha tespit edilmişti. DKMP Genel Müdürlüğü'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu, ülkede en az 4 farklı alanda leopar bireyleri olduğu belirlenmişti. Leoparın düzenli bir popülasyonundan bahsetmek bu aşamada mümkün olmamakla birlikte kapsamlı bir araştırmayla mevcut-potansiyel yaşama alanlarının acilen belirlenmesi için Leopar Araştırma Birimi oluşturulmuş ve Leopar Eylem Planı çalışmaları başlatılmıştı.